Dragnea, pentru Reuters: Vom continua să reducem taxele și să majorăm salariul minim și pensiile până în 2020 / TVA va fi redusă la 18% anul viitor sau în 2020 / Ce măsuri fiscale mai anunță liderul PSD

PSD lucrează la măsuri de susținere a bursei începând cu anul viitor, inclusiv prin exceptarea salariațiilor care lucrează pe piața de capital de la impozitul pe venit. Decizia privind eliminarea taxei de 5% pentru dividende încă nu a fost luată, a declarat Dragnea.

El a adăugat că salariul minim va ajunde la cel puțin 300 de euro până în 2020, iar pensia minimă va ajunge la circa 200 de euro. ”Vorbin de creșteri de salarii și pensii până la niveluri care ar putea părea ridicole în Occident. Au fost prea mulți ani de austeritate”, a spus el.





Dragnea este văzut drept cel mai puternic politician al țării, deși nu poate deveni premier din cauza unei condamnări penale, comentează Reuters.”Nevoia de relaxare fiscală, atât pentru sectorul privat cât și pentru angajați era acută. Și ... va continua, vom reduce atât numărul taxelor cât și cuantumul lor”, a afirmat Dragnea.De asemenea, România va impulsiona investițiile pentru a genera venituri bugetare și va încerca să vândă participații de la mai multe companii de stat pe bursă în următorii doi ani, potrivit președintelui PSD.Guvernul și-a tot schimbat intențiile privind codul fiscal în ultimul an, provocând incertitudine printre investitori și afectând cursul leului, și, până la urmă, a redus impozitul pe venit și contribuțiile sociale mutând toată povara pe angajați, notează Reuters. De asemenea, adaugă agenția de presă internațională, a stimulat consumul cu majorări de salarii în detrimentul investițiilor în infrastructură.”Nu putea să așteptăm ani de zile pentru a face schimbările la care ne-am angajat în programul de guvernare”, a spus Dragnea.Măsurile deja luate pentru relaxarea politicii fiscale au generat deja temeri ale Comisiei Europene privind posibilitatea depășirii țintelor bugetare. Bruxellesul estimează că România va avea un deficit bugetar de 3,4% din PIB, peste ținta de 2,9%, dacă nu va reduce cheltuielile.Dar Dragnea susține că Guvernul își va atinge ținta de deficit în 2018 fără a lua noi măsuri și că România va avea o creștere economică de 5,5%, în ciuda unei creșteri a PIB sub estimări în primul trimestru, de doar 4 procente.Liderul PSD spune și că, până în 2020, contribuțiile sociale vor și mai mult reduse, până la un nivel mai mic de 35%, în condițiile în care acum sunt de 37,25%. TVA va mai fi redusă cu un procent, până la 18%, dar nu s-a decis dacă tăierea va fi operată anul viitor sau în 2020, potrivit lui Dragnea.El spune că guvernul are în vedere și o reducere a impozitului pe profit de la 16 la 10 procente pentru companiile cu cifră de afaceri mai mică de un milion de euro în 2020. De asemenea, impozitele pentru proprietăți ar putea să scadă.