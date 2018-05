Rectorul Universității București: Am ascultat-o de mai multe ori pe doamna Dăncilă, de puține ori am înțeles ce vrea să spună 

Rectorul Universității din București, Mircea Dumitru, a declarat că de puține ori a înțeles ce vrea premierul României sa spună, precizând că aceasta vorbește într-un mod precar. Fostul ministru a mai adăugat că are un "sentiment de jenă" ținând cont că Viorica Dăncilă este profesor la bază, transmite Mediafax.





"Doamna Dăncilă este și profesor. Pregătirea domniei sale este aceea de profesor. Eu am ascultat-o de mai multe ori vorbind, trebuie să vă spun că de puține ori am înțeles până la capăt ce dorește să spună, ce vrea să transmită. Felul în care vorbește domnia sa în limba română este precar, este plin de greșeli de construcție sintactică și de inconsecvențe logice. Sentimentul pe care îl am este de jenă, jenă foarte puternică pentru că doamna Dăncilă este profesoară și mă gândesc cum anume a reușit ea să se facă înțeleasă de elevi", a declarat Mircea Dumitru, într-o emisiune la Digi 24.





Fostul ministru al Educației a explicat că multe persoane aflate în poziție de decizie nu au o pregătire profesională solidă.





"Vedem că destul de mulți demnitari care au funcții foarte importante în stat și au avut un parcurs școlar superficial, nu sunt capabili să exprime o idee. Am văzut niște înregistrări de poziție, niște discursuri care sunt mai mult decât jenante, și dânșii sunt în momentul de față miniștri, sunt în poziții în care decid pentru noi toți, atunci singur că întrebarea mea este la ce bun să faci școală din moment ce dânșii deja sunt în aceste funcții atât de importante și nu au în spate o competență sau pregătire profesională solidă, de ce să mai cerem școală? Vedem ce se întâmplă în momentul de față, vedem cât de rău funcționează instituțiile statului", a adăugat rectorul Universității din București.