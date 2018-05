Klaus Iohannis a fost amendat de CNCD pentru folosirea cuvântului “penali”

CNCD a fost sesizat pe 19 februarie de site-ul luju.ro (Lumea Justitiei), pentru folosirea termenului "penali" de către președintele Klaus Iohannis. Petiția face referire la următoarea declarație a lui Iohannis: "Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze DNA".Sesizarea publicată de luju.ro susține că "nu se poate accepta ca, preluandu-se si perpetuandu-se asemenea mesaje, sa ne adresam cu totii in societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puscarias', care in lumea civilizata - in principal in spatiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naste pana la reactii de ura si violenta". Și deputatul PSD Andreea Cosma a sesizat apoi CNCD pe această temă.Știre in curs de actualizare