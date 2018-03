Dorneanu: Curtea Constitutionala nu mai vrea sa fie implicata in MCV si va discuta cu comisia, la solicitarea acesteia, doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii

Valer Dorneanu a fost intrebat marti, de jurnalisti despre relatia Curtii Constitutionale cu comisia MCV, spunand ca discutiile avute pana in prezent au fost benefice pentru ambele parti."Am vazut si eu reactii care pornesc de la neretinerea exacta a discutiilor pe care le-am avut cu Comisia MCV. Noi am plecat de la premisa ca in privinta intalnirilor anterioare pe care le-am avut, au fost benefice si pentru noi si pentru ei, dar avand in vedere ca in continuare in discutiile ce se poarta, potrivit obiectivelor strategice propuse de ei, ar fi trebuit sa ne pronuntam asupra activitatii altor autoritati publice, a instantelor judecatoresti, a Parchetului, a Parlamentului si noi trebuie sa ne pastram obligatii de rezerva fata de aceste institutii. Nu avem dreptul sa facem comentarii publice si cu atat mai putin sa le criticam", a afirmat Dorneanu.El a mentionat ca CCR nu mai doreste sa fie implicat in Mecanismul de Cooperare si Verificare, dar daca aceasta comisie doreste sa puna intrebari despre activitatea institutiei Curtea ii va sta la dispozitie."Am vorbit de faptul ca in continuare dorim sa nu mai fim implicati in Mecanismul de Verificare si Control. Am si precizat ca in masura in care comisia va avea de pus vreo intrebare concreta care sa vizeze strict activitatea noastra, le stam la dispozitie. Nu sa fim parte a acelui mecanism periodic, cu vizite, cu intalniri si cu raspunsuri la intrebari care vizau mai multe alte autoritati decat noi", a precizat presedintele CCR.