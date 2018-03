Un barbat condamnat pentru viol si eliberat in toamna trecuta in baza legii recursului compensatoriu a agresat o fetita de 13 ani in scara unui bloc din Bucuresti

Camerele de supraveghere au avut un rol foarte important in identificarea si prinderea acestuia. Incidentul s-a petrecut intr-o scara de bloc din Sectorul 2 al Capitalei.Fetita in varsta de 13 ani venise sa isi viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 pentru ca barbatul in varsta de 41 de ani a agresat-o in fata liftului. Fetita s-a speriat si a inceput sa urce pe scari, moment in care agresorul a fugit din scara blocului.In anul 2011, barbatul a fost inchis pentru viol, fiind condamnat la 7 ani de inchisoare. In octombrie 2017 insa, el a fost eliberat in baza legii recursului compensatoriu.