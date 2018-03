Constanta: Adolescenta accidentata pe trecerea de pietoni de o masina condusa de un politist

Potrivit IPJ, soferul care a accidentat o tanara in varsta de 16 ani, pe o trecerea de pietoni de pe bulevardul Tomis, in Cartierul Tomis 3, este incadrat in politie si se afla in timpul liber, la volanul propriului autoturism.De asemenea, conform aceleiasi surse, in urma evenimentului rutier a izbucnit o altercatie, la fata locului, intre insotitorii tinerei accidentate si autorul accidentului, disputa fiind aplanata in scurt timp.Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tatarici, a declarat ca in urma accidentului victima a fost diagnosticata cu traumatism toracic.