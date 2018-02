Lia Olguta Vasilescu: Vom emite o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie acordate sume compensatorii pentru angajatii part-time din sistemul bugetar

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti ca Executivul va emite in urmatoarea sedinta o Ordonanta de Urgenta un prin care sa fie acordate sume compensatorii angajatilor part-time din sectorul bugetar. Reamintim ca sindicatele din invatamant reclama faptul ca personalul nedidactic cu jumatate sau un sfert de norma pierde bani din salariu."Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori, s-a luat decizia ca ministerele de resort sa incerce reintregirea normei la opt ore, sa constate daca vreunul dintre acesti angajati poate sa fie exceptat din Ordonanta de Urgenta. De asemenea, in proxima sedinta de Guvern, pentru cei care nu se incadreaza in aceste conditii, va fi emisa o Ordonanta de Urgenta si putem considera acest lucru in curs de rezolvare. Astfel, se reglementeaza acordarea unor sume compensatorii care sa asigure mentinerea venitului net din decembrie 2017 pentru fiecare persoana angajata cu fractiune de norma in sistemul bugetar", a spus Lia Olguta Vasilescu."Avem colegi din personalul nedidactic cu jumatate sau un sfert de norma care, din cauza noului Cod Fiscal, pierd bani din salariu: cate 200 de lei pentru cei cu jumatate de norma, iar cei care au un sfert de norma vin cu 54 de lei de acasa, pentru ca toate contributiile sociale se platesc la nivelul salariului minim pe economie, chiar daca acestia au venituri mai mici", a declarat la randul George Purcaru, prim-vicepresedinte al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)."Avem deja probleme in scoli si in gradinite cu reducerea de personal auxiliar, cum ar fi contabili sau secretare. Scolile sunt aproape in imposibilitatea functionarii din punct de vedere administrativ. Semnalul trebuie sa fie foarte clar pentru ministrul Educatiei: nu putem functiona in aceste conditii si uitam ce este cel mai important: interesul elevului", a declarat si Cornelia Popa-Stavri, secretar-general FSLI.