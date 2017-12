Familia Regala - la Savarsin de Craciun si Anul Nou

Familia Regala va participa, in dimineata zilei de 26 decembrie, la ora 11.00, la slujba din a doua zi de Craciun, la biserica ortodoxa din comuna, mentioneaza sursa citata."Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestatii Sale au dorit sa fie la castel, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferinta a pierderii tatalui lor, Regele Mihai", precizeaza Casa Regala.Familia Regala nu va putea primi colindatori la Castelul Regal, fiind perioada de doliu, exceptie facand Dubasii din Savarsin."Cu mare parere de rau, fiind in perioada de mare doliu, Familia Regala nu va putea primi, ca in anii precedenti, colindatorii la Castelul Regal. Singura exceptie vor fi Dubasii din Savarsin, care vor fi asteptati, ca in fiecare an, la ora 12.00, in ziua de Ajun (24 decembrie 2017), in piata cu fantana din incinta Satului Regal. Dubasii nu vor canta urarile stramosesti, ci vor pastra un moment de reculegere in memoria Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai I, in prezenta Familiei Regale", mentioneaza Casa Regala.La intrarea pe Domeniul Regal Savarsin, cartea de condoleante ramane in continuare deschisa, chiar si in zilele de Craciun, alaturi de portretul Regelui Mihai I si de o candela aprinsa, pana la implinirea celor 40 de zile de mare doliu, mai arata sursa citata.