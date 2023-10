Articol susținut de World Vision România Vineri, 13 Octombrie 2023, 08:17

Unu din patru copii din România frecventează grădinița doar parțial, uneori și doar o dată pe săptămână. Când vine vorba de educație timpurie, adică cea pentru copiii cu vârste cuprinse între trei și șase ani, grădinița este un instrument esențial pentru dezvoltarea cognitivă a celor mici.

Cât de importantă e educația timpurie Foto: World Vision Romania

În România, înscrierea copilului la grădiniță este obligatorie începând cu grupa mijlocie (grupa mică e opțională), iar în jur de 99% dintre părinți respectă legea. Însă când vine vorba de frecventarea propriu-zisă a grădiniței, procentele scad semnificativ.

45% dintre părinți invocă motive financiare pentru absenteismul copiilor de la grădiniță.

32% dintre părinți spun că grădinița e prea departe

sursa: studiu World Vision România-Fundația OMV Petrom

Conform unui raport realizat în cadrul proiectului „Start în educație”, derulat de World Vision România și Fundația OMV Petrom, 97% dintre părinți consideră că grădinița este importantă, însă 45% dintre părinții celor care frecventează doar parțial grădinița spun că lipsa resurselor financiare este principalul motiv al absenței copilului de la grădiniță, iar alți 32% vorbesc de distanțele mari până la grădiniță.

România continuă, deci, să aibă o problemă privind distribuția geografică a grădinițelor și școlilor. E nevoie de unități de învățământ accesibile din punctul de vedere al distanței și care să permită copiilor să meargă pe jos la ele.

De asemenea, raportul arată că incidența absenteismului de la grădiniță este mai mare la cei cu părinți cu cel mult studii gimnaziale. „Considerăm acest fapt alarmant în măsura în care nivelul scăzut de studii este relaționat cu o expunere mai ridicată la sărăcie/vulnerabilitate”, spun autorii cercetării.

De altfel, grădinițele în sine nu sunt nici ele dotate corespunzător. 38% dintre părinți spun că lipsesc materiale educaționale, alți 29% reclamă lipsa unor jucării adaptate vârstei, iar 18% spun că este nevoie de activități zilnice mai diverse.

Lipsa acestor materiale e cu atât mai îngrijorătoare, cu cât mulți copii nu au acces la ele nici acasă.

Start educație timpurie: „Ghiozdănel cu viitor” pentru copiii din peste 700 de medii defavorizate

Soluțiile pe termen lung aici trebuie să vină cu siguranță de la stat, însă în lipsa unei abordări coerente și sistemice din partea autorităților, orice intervenție punctuală poate să fie utilă.

Proiectul „Start în Educație”, derulată de World Vision România și Fundația OMV Petrom a dus la 60.000 de copii din 700 de medii defavorizate câte un „Ghiozdănel cu viitor”, un kit educațional menit să ajute la educația lor timpurie.

De asemenea, peste 13.000 de părinți au participat la ateliere de educație parentală.

75%dintre părinți nu au mai participat anterior la un curs de educație parentală

Cercetarea efectuată de Universitatea „A.I. Cuza” din Iași asupra proiectului derulat arată că 80% dintre părinți consideră că produsele din kit-ul educațional au dezvoltat abilitățile cognitive și de învățare ale copiilor lor. 80% dintre copii lucrează mai bine acum cu plastilina și același procent e capabil să recunoască mai bine culorile, o îmbunătățire importantă privind abilitățile de recunoaștere vizuală.

Mai mult, 78% dintre copii reușesc acum să rezolve mai ușor jocurile de tip puzzle, ceea ce indică o dezvoltare a gândirii logice, iar 84% fac mai multă mișcare, o influență pozitivă asupra stării generale de sănătate.

Când vine vorba de părinți, 94% dintre ei au spus că sesiunile de educație parentală le-au fost utile și au apreciat informațiile primite despre dezvoltarea copiilor, educație parentală pozitivă și protecția copiilor.

„Accesul la educație timpurie este esențial pentru dezvoltarea copiilor, dar, din păcate, mulți dintre ei se confruntă cu un sistem complex de probleme: de la lipsa de rechizite și alte necesități, distanța prea mare către grădiniță, la statutul economic precar al părinților și nivelul scăzut de educație al acestora, toate acestea fiind coroborate și cu lipsa de programe de educație parentală”, a spus Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

„Studiul de față ne arată cât se poate de concret, la nivel de fenomen, toate aceste realități pe care noi le știam deja de pe teren. Nevoile copiilor nu sunt doar educaționale, ci și materiale și emoționale. Ca societate, avem responsabilitatea de a oferi un sprijin integrat și constant pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil. De aceea, în cadrul proiectului ”Start în educație” am decis să abordăm o formă de intervenție holistică. Astfel că, pe parcursul primului an de implementare, pe lângă intervențiile aplicate din teren, am lansat și o serie de materiale suport, disponibile oricând, pentru fiecare părinte. Este vorba de ”Ghidul Părinților” publicat pe site-ul Fundatiei World Vision România și o serie de tutoriale, care oferă informații valoroase menite să încurajeze și să sprijine părinții copiilor cu vârste între 0 și 6 ani să dea startul experiențelor de învățare timpurie de acasă.”, a mai adăugat ea.

