LIVEVIDEO Monica Anisie, audiată la Parlament

Monica Anisie le-a spus parlamentarilor că va face un raport sinteză a activității sale de la minister.”Imediat ce am ajuns la conducerea MEC am relizat ceea ce am promis in comisii. Am aprobat prin ordin de ministru manualele restante. Am demarat procedura de realizare a manualelor pentru clasa a VIII-a”, a spus Anisie.În programul de guvernare pentru Guvernul Orban II, la capitolul Educație, sunt propuse mai multe obiective printre care realizarea unei strategii naționale pentru educație timpurie care să vizeze funcționarea creșelor și formarea de educatori puericultori și revizuirea și adoptarea planurilor cadru. PNL își propune să continue proiecte pe care nu a apucat să le pună în practică în scurtul mandat.De când a fost numită în primul Guvern Orban, Anisie a luat mai multe măsuri printre care adoptarea structurii anului școlar 2020-2021 care cuprinde vacanță intersemestrială, ”tăierea hârtiilor” pentru profesori și eliminarea prevederii ca elevii care nu iau cel putin media 5 la Evaluarea Națională să meargă direct la școlile profesionale.Comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au reunit, marţi, pentru a continua audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Guvernul Orban II. Este cea de-a doua zi de audieri, după ce luni s-au prezentat în faţa comisiilor parlamentare de specialitate miniştrii Finanţelor, Mediului, Apărării şi Afacerilor Interne.Luni, doar Nicolae Ciucă, propus la Apărare, a primit aviz pozitiv în timp ce Costel Alexe, Florin Cîţu şi Marcel Vela au avut parte de un vot negativ. Miercuri - în ultima zi programată pentru audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Orban II -, în comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sănătăţii (10,00), Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) şi Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).Votul în plen a fost programat pentru 24 februarie, la ora 16.00. Parlamentarii PNL vor participa la ședința de plen pentru reînvestirea noului guvern, dar nu vor vota, fiind "o condiție obligatorie" pentru a se ajunge la organizarea alegerilor anticipate, spunea Orban.