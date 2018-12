VIDEO ​Nicolae Hurduc, despre teoria evoluționismului: "Faptul că ADN-ul nostru este apropiat de ADN-ul altor supravieţuitoare de pe pământ nu înseamnă că avem o origine comună neapărat"

Sectiune sustinuta de MedLife

- Ceea ce am spus eu este o teorie, nu e emisă de mine, este emisă de nişte fizicieni care se ocupă de teoria spaţiilor paralele. Sunt lucruri care sunt discutate la nivel ştiinţific, nu de mine ca individ, ci de specialişti în evoluţia şi formarea Universului, şi nu e o părere personală. Am preluat şi am spus că îmi place mai mult teoria respectivă decât teoria legată de Originea Omului. Şi asta e tot. Fiecare are dreptul la opinie.- Faptul că ADN-ul nostru este apropiat de ADN-ul altor supravieţuitoare de pe pământ nu înseamnă că avem o origine comună neapărat. Ci că el asigură funcţionarea la nivel celular. Deci noi avem la nivel celular nevoie de anumite proteine, respirăm aer, avem nevoie de transport de oxigen, de furnizare de energie, deci astea sunt principii comune de funcţionare a unei celule. Dacă am fi trăit într-un mediu cu bioxid de carbon sau bioxid de sulf în loc de oxigen funcţionam în cu totul alt fel. ADN-ul era altul.- Nu poţi explica unor copii de clasa a X-a această teorie a lumilor paralele. Pentru că aceasta presupune derularea unor evenimentelor independent de timp. De exemplu, dumneavoastră, dacă vă spun că existaţi şi nu existaţi în acelaşi timp la nivel cuantic, puteţi înţelege acest concept? Conceptul de mecanică cuantică este foart dificil de înţeles.a să vă răspund la întrebarea asta am să fiu cât se poate de scurt, pentru că pe mine m-a dezamăgit ce s-a întâmplat în lumea ştiinţifică. Era un articol de duminică după amiaza, scris pentru popularizarea ştiinţei, în care eu am spus un lucru şi s-a interpretat total greşit. Deci Darwin a avut două lucrări de bază: Originea Speciilor şi Originea Omului. Deci nu e vorba de Originea Speciilor, pentru că toată lumea a sărit pe mine legat de această lucrare. Era vorba de Originea Omului. Ceea ce am spus eu este o teorie, nu e emisă de mine, este emisă de nişte fizicieni care se ocupă de teoria spaţiilor paralele. Sunt lucruri care sunt discutate la nivel ştiinţific, nu de mine ca individ, ci de specialişti în evoluţia şi formarea Universului, şi nu e o părere personală. Am preluat şi am spus că îmi place mai mult teoria respectivă decât teoria legată de Originea Omului. Şi asta e tot. Fiecare are dreptul la opinie. Însă, reacţiile au fost din păcate politice. Reacţiile au fost foarte puternice, eu îi cunosc pe cei care au avut reacţiile respective, inclusiv cei de la Ad Astra, pe care îi cunosc foarte bine pentru că am colaborat timp de 10 ani. Eu eram la momentul respectiv în Forumul Academic Român. Eram în aceeaşi echipă. Dar între timp m-am distanţat din raţiuni politice, ale lor. Şi reacţiile lor sunt politice, nu sunt reacţii ştiinţifice, din păcate. Şi nu numai ei. Ca un istoric să-şi dea cu părerea despre capacitatea ştiinţifică a unui chimist, mi se pare nelalocul lui total. A fost pentru mine o dezamăgire să văd reacţia lumii ştiinţifice declanşate din raţiuni politice. Pentru că a fost clar că persoanele care m-au atacat aveau alte opţiuni politice, dreptul lor.Nu numai că sunt chimist, dar prin ceea ce fac lucrez ca interfaţă dintre chimie şi biologie. Am cunoştinţe avansate de biologie moleculară. Specialitatea mea care poartă denumirea de chimie supramoleculară se ocupă tocmai de modul de organizare al proteinelor spre exemplu, de mesaje chimice care se transmit în interiorul celulelor, deci eu mecanismele astea le ştiu foarte bine. Mulţi oameni care îşi dau cu părerea despre o teorie sau alta nu au aceste cunoştinţe. De aceea m-au surprins reacţiile legate de afirmaţiile pe care le-am făcut, care aveau în spate o experienţă ştiinţifică din partea mea. Deci nu am făcut nişte afirmaţii total descoperite. Faptul că ADN-ul nostru este apropiat de ADN-ul altor supravieţuitoare de pe pământ nu înseamnă că avem o origine comună neapărat. Ci că el asigură funcţionarea la nivel celular. Deci noi avem la nivel celular nevoie de anumite proteine, respirăm aer, avem nevoie de transport de oxigen, de furnizare de energie, deci astea sunt principii comune de funcţionare a unei celule. Dacă am fi trăit într-un mediu cu bioxid de carbon sau bioxid de sulf în loc de oxigen funcţionam în cu totul alt fel. ADN-ul era altul. Deci faptul că ADN-ul este comun nu înseamnă neapărat că avem un strămoş comun, ci înseamnă că ADN-ul asigură funcţionarea la nivel celular într-un anumit mediu. Asta e ideea. N-are rost să intru în amănunte pentru că lumea nu poate urmări şi iar o să înceapă discuţii.În mod categoric, nu suntem singuri. Că această teorie a universurilor paralele este valabilă sau nu, vom vedea în viitor. Cu cât avansăm în cunoaştere cu atât vom înţelege mai mult. De exemplu, am vizitat de curând acceleratorul de particule de la CERN şi am avut discuţii cu cei de acolo legate de originile universului. Există o perioadă după Big-Bang, când informaţiile sunt foarte limitate pentru că lumina avea un alt comportament la momentul respectiv şi avem nevoie de informaţii legate de unde gravitaţionale de exemplu, e un lucru foarte nou, abia au fost puse în evidenţă. Deci, noi pe măsură ce evoluăm, căpătăm informaţii legate despre originea universului şi modul de evoluţie a universului, informaţii noi, care ne pot schimba viziunea de pe un moment pe altul. Deci, nu este firesc să respingi total o idee a cuiva, indiferent cât de trăsnită ţi-ar părea.Este greu de înţeles.Nu poţi explica unor copii de clasa a X-a această teorie a lumilor paralele. Pentru că aceasta presupune derularea unor evenimentelor independent de timp. De exemplu, dumneavoastră, dacă vă spun că existaţi şi nu existaţi în acelaşi timp la nivel cuantic, puteţi înţelege acest concept? Conceptul de mecanică cuantică este foart dificil de înţeles. Şi se spune că sunt foarte puţini fizicieni, ei spun că îl înţeleg, dar de fapt nu îl înţeleg. Cu probabilitatea de existenţă a particulelor, deci noi la nivel cuantic ne comportăm ca sistem total diferit de modul în care ne comportăm la nivel macroscopic. Lucrul ăsta nu e uşor de înţeles. Este foarte greu de înţeles pentru oameni cu experienţă, pentru filosofi, pentru specialişti fizicieni, chimişti, biologi, darămite pentru oameni car nu au o instruire aprofundată în această direcţie. E greu de explicat un astfel de concept un astfel de concept.



