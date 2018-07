Rezultate finale BAC 2018 Topul liceelor cu cei mai mulți absolvenți de 10: Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr” din București este pe primul loc, urmat de Colegiul Național Iaşi și Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu” din Buzău

Notele finale de la examenul de Bacalaureat au adus 132 de elevi cu media 10 la examene. 28 de elevi au obținut media maximă, după soluționarea contestațiilor. Cei mai mulți absolvenți de liceu cu 10 pe linie la examenele Bacalaureatului vin din București: 22. Topul liceelor cu absolvenți de 10 este deschis de Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr” din București, cu 9 elevi cu medie maximă. Urmează Colegiul Național Iaşi și Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu” din Buzău - cu câte 5 elevi cu media 10.







Bucureștiul are 22 de absolvenți de liceu care au luat media 10 la Bacalaureat. Topul liceelor din Capitală cu medii maxime la BAC este deschis de Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”, care are 9 elevi de 10. Pe locul al doilea este Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, cu 3 elevi cu media 10, toți de la specializarea Matematică-Informatică.



Urmează, cu câte 2 absolvenți care au luat 10 pe linie la examenele Bacalaureatului, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu” (ambele medii maxime sunt ale unor elevi care de la Specializarea Filologie), Colegiul Naţional "Sfântul Sava” (Specializarea Matematica-Informatica) și Colegiul Național ”Cantemir Vodă”.



Au o medie de 10 la BAC Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucuresti, Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu”, Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” și Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai”.



Județul Iași ae 10 medii de 10. Cele mai multe medii maxime din județ vin de la Colegiul Național Iaşi, unde sunt 5 elevi cu 10 pe linie. Urmează Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" din IAŞI cu 2 medii de 10 și Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu" Din Iași, Colegiul Național "Emil Racoviţă" din Iaşi și Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" Din Paşcani cu câte un elev cu media maximă.





Județul Buzău are 6 medii de 10 la Bacalaureat. Cinci dintre elevii de 10 pe linie au absolvit Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu”. O altă medie maximă vine de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Din Buzău.



Județul Argeș are 9 elevi cu media 10 la BAC 2018. În Pitești, Colegiul Național "Ion C. Brătianu" are 4 medii de 10, iar Colegiul Național "Zinca Golescu" din Pitești are o medie de 10. Din Câmpulung, Liceul Teoretic "Dan Barbilian" are 2 medii de 10, iar Colegiul Național "Dinicu Golescu" o medie maximă. În Mioveni, Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" are o medie de zece.



Județul Vrancea are 9 medii de 10 la Bacalaureat, dintre care 4 medii maxime sunt de la Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani, tot 4 medii de 10 de la Colegiul National "Unirea" Focsani și una de la Colegiul National "Emil Botta" Adjud.



Județul Bacău are și el tot 9 elevi cu media 10 la Bacalaureat. Câte 2 medii de 10 au Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu”, Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău Și Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti. Urmează cu câte o medie maximă Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Oneşti, Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moineşti Și Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Cel Mare" Bacău.



Județul Bihor are 6 medii de 10, la Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd, Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" Oradea, Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaș" Beiuș, Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea, Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea Și Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd.



Județul Bistrița-Năsăud are 6 medii de 10: două de la Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului Și Câte Una De La Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița, Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud, Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean Și Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița.



Județul Botoșani are 4 medii de 10, astfel: trei de la Liceul "Regina Maria" Dorohoi și una de la Colegiul National "A.T.Laurian" Botosani.



Județul Cluj are 5 medii de 10, astfel: două la Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii și câte una la Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca, Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda Și Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca.



Județul Neamț are 4 absolvenți de liceu cu medie de 10 la Bacalaureat, dintre care 3 elevi au terminat Colegiul Național "Petru Rareș" din Municipiul Piatra-Neamț, iar unul - Liceul Teologic Ortodox "Sfinții Împarați Constantin Și Elena" din Piatra-Neamț.



Județul Hunedoara are 3 medii de 10, dintre care două la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani și una la Colegiul Național "Iancu De Hunedoara”.



Județul Ialomița are 3 medii de 10, astfel: 2 la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Slobozia și una la Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia.



Județul Constanța are 2 medii de 10, ambele de la Liceul Teoretic Internaţional De Informatică Constanţa, Specializarea Matematica-Informatica.



În Mehedinți, Colegiul Național "Gheorghe Țițeica” are 2 elevi cu medii de 10 la BAC.







Lista elevilor de 10 la BAC 2018 - după contestații







Alba: David Mihai Alin - Colegiul National "David Prodan" Cugir. Specializarea Matematica-Informatica



Alba: Moldovan Claudiu Mihai - Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes. Specializarea Științe Ale Naturii



Arad: Ciacli Bogdan Petru - Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad. Specializarea Științe Ale Naturii



Argeș: Burcea Marian-Gabriel - Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești. Specializarea Matematica-Informatica



Argeș: Dascălu Sandra Maria - Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung. Specializarea Matematica-Informatica



Argeș: Deică Andreea-Valentina - Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești. Specializarea Științe Ale Naturii



Argeș: Dima Antonia-Elena - Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești. Specializarea Științe Ale Naturii



Argeș: Manu Andreea-Georgiana - Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești. Specializarea Matematica-Informatica



Argeș: Tache Bianca-Elena - Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești. Specializarea Științe Ale Naturii



Argeș: Idor Diana-Ioana - Liceul Teoretic "Dan Barbilian" Câmpulung. Specializarea Filologie



Argeș: Sasu Sorina-Georgeta - Liceul Teoretic "Dan Barbilian" Câmpulung. Specializarea Filologie



Argeș: Ilinca Ionela-Nicoleta - Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni. Specializarea Filologie



Bacău: Antal-Burlacu Mihaela - Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu”. Specializarea Matematica-Informatica



Bacău: Bulichi Teodora-Elena - Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti. Specializarea Matematica-Informatica



Bacău: Chiriac Dana-Maria - Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău. Specializarea Filologie



Bacău: Ghineț Daniela - Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moineşti. Specializarea Științe Ale Naturii



Bacău: Jitaru Ioana-Alexandra - Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Cel Mare" Bacău. Specializarea Științe Sociale



Bacău: Ojog Cristina-Elena - Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău. Specializarea Științe Sociale



Bacău: Pravăţ Alexandra - Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău. Specializarea Matematica-Informatica



Bacău: Șoiman Andra-Teodora - Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti. Specializarea Matematica-Informatica



Bacău: Vieru Larisa-Elena - Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Oneşti. Specializarea Matematica-Informatica



Bihor: Căileanu Andrada-Cătălina - Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd. Specializarea Filologie



Bihor: Catana Gabriela Roxana - Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" Oradea. Specializarea Științe Ale Naturii



Bihor: Coste Florina-Aurelia - Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaș" Beiuș. Specializarea Tehnician În Activități Economice



Bihor: David Răzvan Dan - Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea. Specializarea Matematica-Informatica



Bihor: Hepuţiu Oana Alexandra - Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea. Specializarea Învăţător - Educatoare



Bihor: Racolța-Dudaș Ioana-Diana - Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd. Specializarea Filologie



Brăila: Grădeanu Maria-Nelia - Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" Brăila. Specializarea Științe Ale Naturii



București: Andronache Anca Maria - Colegiul Național ”Cantemir Vodă”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Argintaru Teodora-Elena - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Boca Ana-Maria - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Sociale



București: Franţ Beatrice - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Ale Naturii



București: Grigoraş Alexandra - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Sociale



București: Ionescu Andreea - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Murzea Nicoleta-Bianca - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Sociale



București: Pitic Ana-Maria-Cristina - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Solomon Marcu-Andrei - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Sociale



București: Stoian Maria-Sorina - Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr”. Specializarea Științe Sociale



București: Bîra Alexandra Ioana - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu”. Specializarea Filologie



București: Florea Andreea - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu”. Specializarea Filologie



București: Iliescu Ruxandra Cristiana - Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Mantu Iulia Gabriela - Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Mătase Monica - Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Dinu Miruna Andra - Colegiul Naţional "Sfântul Sava”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Vintilă Ştefan Adrian - Colegiul Naţional "Sfântul Sava”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Grădinaru Rossane Alexandra - Colegiul Național ”Cantemir Vodă”. Specializarea Științe Ale Naturii



București: Mustăţea Radu Ioan - Liceul Teoretic Internațional De Informatică Bucuresti. Specializarea Matematica-Informatica



București: Stoian Mihail - Colegiul Naţional De Informatică "Tudor Vianu”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Tănăsescu Iulia-Ana - Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”. Specializarea Matematica-Informatica



București: Ungureanu Elena-Alexandra - Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai”. Specializarea Științe Ale Naturii



Buzău: Dinu Petruţ-Relu - Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" Municipiul Buzău. Specializarea Științe Sociale



Buzău: Mihaiu Mihaela - Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" Municipiul Buzău. Specializarea Matematică-Informatică



Buzău: Nica Andreea - Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" Municipiul Buzău. Specializarea Matematică-Informatică



Buzău: Popescu Mădălina-Elena - Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" Municipiul Buzău. Specializarea Științe Ale Naturii



Buzău: Sandu Larisa-Claudia - Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" Municipiul Buzău. Specializarea Matematica-Informatica



Buzău: Vlăgioiu Raluca - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Municipiul Buzău. Specializarea Filologie



Bistrița-Năsăud: Albu Maria - Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului. Specializarea Științe Ale Naturii



Bistrița-Năsăud: Bugnariu Ana-Maria - Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului. Specializarea Științe Ale Naturii



Bistrița-Năsăud: Coman Corina - Mirela - Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița. Specializarea Științe Sociale



Bistrița-Năsăud: Georgescu Paula Ioana - Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud. Specializarea Matematica-Informatica



Bistrița-Năsăud: Mureșan Eliza-Adela - Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean. Specializarea Matematica-Informatica



Bistrița-Năsăud: Scurtu Andrada Diana - Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița. Specializarea Filologie



Botoșani: Ghicioc Roxana - Flavia - Liceul "Regina Maria" Dorohoi. Specializarea Științe Ale Naturii



Botoșani: Hriţcu Andrei - Alexandru - Liceul "Regina Maria" Dorohoi. Specializarea Științe Ale Naturii



Botoșani: Ichim Daria - Colegiul National "A.T.Laurian" Botosani. Specializarea Filologie



Botoșani: Streteanu Bianca - Liceul "Regina Maria" Dorohoi. Specializarea Științe Ale Naturii



Caraș-Severin: Mateş Ionuţ Marian - Liceul Teologic Baptist Reşiţa. Specializarea Teologie Baptistă



Călărași: Dumitrascu Ecaterina - Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Calarasi. Specializarea Filologie



Călărași: Stoica Andra-Georgiana - Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" Oltenita. Specializarea Filologie



Cluj: Damian-Buda Andrada-Ioana - Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca. Specializarea Științe Ale Naturii



Cluj: Dan Teodora-Alexandra - Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii. Specializarea Matematica-Informatica



Cluj: Drăgan Iulia-Andreea - Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda. Specializarea Științe Ale Naturii



Cluj: Drugan Maria-Otilia - Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca. Specializarea Matematica-Informatica



Cluj: Florea Andreea-Felicia - Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii. Specializarea Matematica-Informatica



Constanța: Culea Horia - Claudiu - Liceul Teoretic Internaţional De Informatică Constanţa. Specializarea Matematica-Informatica



Constanța: Milcu Ana - Maria - Liceul Teoretic Internaţional De Informatică Constanţa. Specializarea Matematica-Informatica



Dâmbovița: Drăghici Bianca-Ana-Maria - Liceul De Arte ”Bălașa Doamna” Târgoviște. Specializarea Arhitectură, Arte Ambientale Și Design



Dâmbovița: Stăncescu Georgian Constantin - Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște: Specializarea Matematica-Informatica



Dolj: Putere Mădălina Georgiana - Colegiul National "Fratii Buzesti" Craiova. Specializazarea Filologie



Dolj: Roşu Maria Iulia - Colegiul National "Elena Cuza" Craiova. Specializarea Filologie



Galați: Gurău Nicoleta - Colegiul National "Vasile Alecsandri", Localitatea Galati. Specializarea Științe Sociale



Hunedoara: Corici Iulia-Ștefania - Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani. Specializarea Matematica-Informatica



Hunedoara: Ilie Damaris - Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani. Specializarea Științe Ale Naturii



Hunedoara: Lazăr Mihai - Andrei - Colegiul Național "Iancu De Hunedoara" Hunedoara. Specializarea Filologie



Ialomița: Clim Iulia - Andreea - Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia. Specializarea Învăţător - Educatoare



Ialomița: Dan Adriana Constanţa - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Slobozia. Specializarea Filologie



Ialomița: Niculescu Oglinzanu Elena Raluca - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Slobozia. Specializarea Științe Sociale



Iași: Antoce Mara - Colegiul Național Iaşi. Specializarea Filologie



Iași: Aștefanei Cosmin - Colegiul Național Iaşi. Specializarea Matematica-Informatica



Iași: Bahrim Maria - Colegiul Național Iaşi. Specializarea Filologie



Iași: Dănilă Cristina Elena - Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu", Iași. Specializarea Științe Ale Naturii



Iași: Fechet Şerban-Daniel - Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", Iaşi. Specializarea Matematica-Informatica



Iași: Filip Ioana-Adelina - Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", Iaşi. Specializarea Matematica-Informatica



Iași: Nourescu Oana - Colegiul Național, Iaşi. Specializarea Matematica-Informatica



Iași: Stanciu Ioan - Colegiul Național "Emil Racoviţă", Iaşi. Specializarea Matematica-Informatica



Iași: Ţehaniuc Teona-Alexandra - Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea", Paşcani. Specializarea Științe Ale Naturii



Iași: Vartolomei Ioana-Denisa Colegiul Național, Iaşi. Specializarea Filologie



Maramureș: Ilieş Andreea Cătălina - Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare. Specializarea Tehnician În Activități Economice



Maramureș: Mădăras Alexandra - Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare. Specializarea Matematica-Informatica



Mehedinți: Badi Mihai Adrian - Colegiul Național "Gheorghe Țițeica”. Specializarea Matematica-Informatica



Mehedinți: Mănescu Emilian Claudiu - Colegiul Național "Gheorghe Țițeica”. Specializarea Matematica-Informatica



Mureș: Bucur Ioana-Cristina - Colegiul Național "Mircea Eliade" Sighișoara. Specializarea Matematica-Informatica



Mureș: Păcurar Alexandra Delia Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș. Specializarea Științe Ale Naturii



Neamț: Balan Elena-Nicoleta - Colegiul Național "Petru Rareș" Din Municipiul Piatra-Neamț. Specializarea Matematica-Informatica



Neamț: Ciocoiu Anda - Colegiul Național "Petru Rareș", Municipiul Piatra-Neamț. Specializarea Științe Sociale



Neamț: Mihai Antonio Andrei - Liceul Teologic Ortodox "Sfinții Împarați Constantin Și Elena", Municipiul Piatra-Neamț. Specializarea Teologie Ortodoxă



Neamț: Verşanu Teofana - Colegiul Național "Petru Rareș", Municipiul Piatra-Neamț. Specializarea Științe Sociale



Olt: Căpriță Roxana Diana - Colegiul National "Al.I.Cuza" Corabia. Specializarea Matematica-Informatica



Olt: Pițigoi Ștefania Ruxandra - Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Caracal. Specializarea Matematica-Informatica



Prahova: Mihăilă Andreea - Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Municipiul Ploiești. Specializarea Științe Ale Naturii



Prahova: Popescu Irina Elena - Colegiul Național "Mihai Viteazul", Municipiul Ploiești. Specializarea Matematica-Informatica



Prahova: Voinea Miruna-Georgiana - Colegiul Național "Nicolae Iorga", Orașul Vălenii De Munte. Specializarea Matematica-Informatica



Satu-Mare: Roatiș Iris Ioana - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare. Specializarea Matematica-Informatica



Sălaj: Cotoară Andreea Maria - Colegiul National "Silvania" Zalău. Specializarea Științe Ale Naturii



Sibiu: Frătean Denisa Maria - Colegiul National "O.Goga" Sibiu. Specializarea Filologie



Sibiu: Popa Teodora - Liceul Teoretic "Axente Sever" Medias. Specializarea Științe Ale Naturii



Suceava: Hrițuc Cosmina Maria - Colegiul National "Mihai Eminescu" Suceava. Specializarea Științe Sociale



Suceava: Tofan Andra - Colegiul National "Petru Rares" Suceava. Specializarea Matematica-Informatica



Timiș: Dehelean Diana - Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" Mun.Timisoara. Specializarea Științe Ale Naturii



Timiș: Dobre Miriam - Liceul Tehnologic Oras Jimbolia. Specializarea Matematica-Informatica



Vaslui: Popa Andreea Georgiana - Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Mun. Vaslui. Specializarea Științe Sociale



Vâlcea: Dumitrașcu Antonio Sebastian - Colegiul National De Informatica Matei Basarab, Mun. Rm. Valcea. Specializarea Științe Ale Naturii



Vâlcea: Enache Ionela-Cristina - Colegiul National "Gib Mihaescu" Dragasani. Specializarea Științe Ale Naturii



Vrancea: Ardeleanu Alina - Andrea - Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani. Specializarea Științe Sociale



Vrancea: Dumitraşcu Andreea - Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani. Specializarea Matematica-Informatica



Vrancea: Frunză Ştefania - Colegiul National "Unirea" Focsani. Specializarea Matematica-Informatica



Vrancea: Iancu Alexandra - Colegiul National "Unirea" Focsani. Specializarea Filologie



Vrancea: Lorenţ Ioana-Antonia - Colegiul National "Emil Botta" Adjud. Specializarea Matematica-Informatica



Vrancea: Măciucă Alina-Teodora - Colegiul National "Unirea" Focsani. Specializarea Științe Ale Naturii



Vrancea: Marin Bianca-Elena - Colegiul National "Unirea" Focsani. Specializarea Filologie



Vrancea: Pavel Alina - Mădălina - Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani. Specializarea Științe Sociale



Vrancea: Pleşa-Pătrăşcan Raluca - Elena - Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani. Specializarea Științe Sociale





Numarul mediilor de 10 de la Bacalaureat, in ultimii 15 ani:

BAC 2018: 132 (față de 104 medii de 10 înainte de contestații)



BAC 2017: 126 (față de 97 de medii de 10 la BAC înainte de contestații)



BAC 2016: 78



BAC 2015: 63

BAC 2014: 108

BAC 2013: 126

BAC 2012: 67

BAC 2011: 67 * Primul an cu camere video



BAC 2010: 138

BAC 2009: 125

BAC 2008: 91

BAC 2007: 51

BAC 2006: 77

BAC 2005: 74

BAC 2004: 92

