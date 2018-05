Evaluarea la finalul clasei a VI-a 2018: Elevii susțin joi testarea transdisciplinară la Matematică și Științe ale Naturii. Vezi modele de subiecte

Evaluarea Națională de la finalul claselor a VI-a este organizată la nivel național, în toate școlile, cu subiecte realizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației. Elevii de clasa a VI-a și părinții lor vor afla rezultatele până cel târziu pe 31 mai.







Rezultatele evaluării naționale de la finalul clasei a VI-a NU se trec în catalog. Ele sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară.



Elevii de clasa a VI-a vor fi asistați la clasă de doi profesori care nu predau la clasa respectivă. Testarea va fi susținută, de regulă, în sălile în care copiii învață în mod normal.



Calendar Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 2018:

23 mai 2018: Limba si comunicare - 60 de minute

24 mai 2018: Matematica si Stiinte ale Naturii - 60 de minute





