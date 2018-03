​Scoli inchise Ministerul Educatiei a anuntat suspendarea cursurilor scolare in alte 38 de scoli din 8 judete

Ministerul Educatiei a comunicat situatia centralizata a scolilor inchise, conform informatiilor transmise vineri, la ora 10:00, de inspectoratele scolare judetene.De asemenea, in urma deciziilor luate la nivel local in comandamentele pentru situatii de urgenta, vineri, 23 martie, cursurile sunt suspendate integral in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt, Ialomita (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit) si in municipiul Bucuresti.Ministerul Educatiei precizeaza, intr-un comunicat remis HotNews.ro, ca "in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice, specificul zonei si al unitatii scolare, inspectoratele scolare judetene si/sau Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot aproba, la cererea conducerilor unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar. Deciziile se avizeaza favorabil numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare".