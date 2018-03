LIVE TEXT România sub zăpadă: Școlile din București și alte zece județe sunt închise, 53 trenuri au fost anulate, traficul aerian se desfășoară cu întârzieri / Circulație oprită pe Autostrada Soarelui

10:07





10:02

CFR Calatori a anulat vineri dimineata 41 de trenuri de calatori. Lista actualizata periodic, AICI Cum arata la aceasta ora Gara de Nord din Bucuresti:Sapte tronsoane de drumuri judetene au fost inchise din cauza viscolului: DJ 546C, Potcoava - Perieti; DJ 546 E Teslui - Miesti; DJ 544 Vadastra - Vartop; DJ 544A Brastavatu - Vadastra; DJ 653 Stoicanesti - Craciunei; DJ 642 A Babiciu - Traian; DJ 546 F Coteana - Ipotesti, potrivit Agerpres.Potrivit Infotrafic, sunt anulate 25 de trenuri:SRPT Craiova - 19 trenuri (pe rutele Pitesti - Piatra Olt, Craiova - Sibiu, Craiova Bailesti, Alexandria - Rosiori Nord, Caracal Corabia, Piatra Olt aracal, Piatra Olt Slatina, Lotru Piatra Olt, Rosiori Nord Turnu Magurele) anulate astazi (23 martie 2018). -SRPT Bucuresti 6: 4 trenuri (pe ruta Bucuresti - Constanta) si 2 trenuri (pe ruta Bucuresti - Tulcea).Pe autostrada Soarelui se circula cu dificultate, din cauza zapezii care acopera carosabilul, relateaza Digi24.In judetul Valcea, DN7 este blocat intre Golesti si limita cu judetul Arges, dupa ce mai multe tiruri au ramas inzapezite.Pe drumul national DN 13A traficul este restrictionat, intre Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc, pentru circulatia autoturismelor cu MMA>7,5 t, din cauza ninsorii abundente.Bara Sulina a fost inchisa, din cauza vantului puternic, potrivit Infotrafic.Circulatia pe drumul judetean 606A din Mehedinti a fost inchisa, din cauza viscolului.Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de zapada si a viscolului, relateaza news.ro. Conform ISU Mehedinti, un detasament de pompieri intervine intr-o zona de padure aflata langa DC 22, in comuna Livezile.Pe DN1 se circula in conditii de iarna, cu 30- 40 km/ora.Peste 330 de utilaje de deszapezire au actionat pe parcursul noptii in Capitala, anunta Digi24.Gradinita nr. 248 din sectorul 1, doua centre sociale tip after-school din sectorul 2, Scoala generala nr. 80 si gradinita nr. 239 din sectorul 3 si patru crese din sectorul 4 vin in sprijinul parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii.In sectorul 5, Primaria nu a facut inca niciun anunt legat de ziua de vineri.