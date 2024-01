Curatorial.ro Vineri, 26 Ianuarie 2024, 12:22

Celebrul tablou al lui Banksy distrus în timpul unei licitații a fost redenumit și redatat, pentru a doua oară. Lucrarea, intitulată inițial „Girl with Balloon”, fusese redenumită anterior „Love is in the Bin” de către studioul artistului, Pest Control, după ce a fost mărunțită în timpul unei licitații live la Sotheby’s, în 2018.

Celebrul tablou al lui Banksy intitulat inițial Girl with Balloon Foto: Stephen Chung / Alamy / Alamy / Profimedia

Casa de licitații a aflat de cea mai recentă modificare de nume în timp ce organiza expoziția „Love in Paradise: Banksy and Keith Haring” la Paradise Art Space din Incheon (Coreea de Sud), în august anul trecut. Pest Control nu a explicat motivul din spatele schimbării titlului, a relatat Art Newspaper, conform Curatorial.ro.

În timpul vânzării din octombrie 2018, „Girl with Balloon” (2006) s-a autodistrus în sala casei Sotheby’s din Londra. Un mecanism de distrugere ascuns în rama tabloului a fost activat odată cu adjudecarea. În acel moment, Pest Control a redenumit piesa pe jumătate mărunțită „Love is in the Bin” și a redatat-o 2018.