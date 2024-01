CULTURA Luni, 08 Ianuarie 2024, 05:05

HotNews.ro

0

Robert Downey Jr. a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, citat de Agerpres

Robert Downey Jr. Foto: Universal Pictures - Perfect Wor / AFP / Profimedia

El a mai câştigat două Globuri de Aur în anii 2001, la categoria actor în rol secundar într-un serial sau film de televiziune cu interpretarea din "Ally McBeal" şi respectiv în 2010, la categoria cel mai bun actor într-un film - comedie/musical cu filmul "Sherlock Holmes".

Robert Downey Jr. joacă rolul Lewis Strauss, rivalul lui J. Robert Oppenheimer, în filmul regizat de Christopher Nolan despre construcţia primei bombe atomice.

La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Willem Dafoe - "Poor Things", Robert De Niro - "Killers of the Flower Moon", Ryan Gosling - "Barbie", Charles Melton - "May December" şi Mark Ruffalo - "Poor Things".

Anul trecut, premiul pentru această categorie a fost câştigat de Ke Huy Quan cu rolul din "Everything Everywhere All at Once".

Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood, care culminează pe 10 martie cu Oscarurile, şi aduc împreună o pleiadă de vedete după şase luni de greve ale actorilor şi scenariştilor în 2023.

Considerate o trambulină către premiile Oscar, Globurile de Aur au fost subminate în ultimii ani de scandaluri şi de erodarea publicului lor. Începând de anul trecut Globurile de Aur au fost achiziţionate de Eldridge Industries şi Dick Clark Productions, iar juriul este format din 300 de jurnalişti din 75 de ţări.

Ceremonia, desfăşurată duminică noaptea la Beverly Hills, este prezentată de actorul american de comedie Jo Koy.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii