Târgul de carte Gaudeamus 2019 se deschide miercuri, 20 noiembrie

Cel mai asteptat eveniment dedicat cărţii,, îşi va deschide porţile pe 20 noiembrie într-un nou spaţiu, Pavilionul B2 Romexpo. Evenimentul, organizat de Radio România şi ajuns în acest an la ediţia cu numărul 26, se va desfăşura în perioada 20 - 24 noiembrie, sub semnul aniversării a 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989.Copreşedinţi de onoare ai ediţiei sunt două figuri emblematice ale acelor zile dramatice: poetul şi jurnalistul Mircea Dinescu şi Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional Bucureşti.- peste 250 de expozanţi, reuniţi în 200 de standuri - un nucleu puternic şi bine definit de edituri româneşti cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte şi publicaţii, producători şi distribuitori de jocuri educaţionale, asociaţii profesionale şi organizaţii active în domeniile cultură şi educaţie, prezente an de an la Gaudeamus, cărora li se adaugă numeroşi participanţi în premieră;- aproape 900 de evenimente editoriale şi profesionale, care se vor desfăşura la standurile expozanţilor şi în spaţiile special amenajate de către organizator în incintă (Sala Virgil Madgearu şi cele două spaţii de evenimente denumite după doi dintre scriitorii care au avut un rol esenţial în conturarea identităţii acestui proiect: Mircea Nedelciu, unul dintre fondatorii târgului şi Mircea Sântimbreanu, preşedintele de onoare al primelor cinci ediţii).- peste 8.300 de metri pătraţi de standuri (comparativ cu circa 6.000 la ediţia precedentă), ceea ce reprezintă un record pentru un târg de carte din România.Accesul publicului în incintă se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tombola Gaudeamus. Ca şi la ediţiile precedente însă, numeroase categorii de public, bine reprezentate ca pondere în numărul total de vizitatori, vor beneficia de acces gratuit în incintă: preşcolarii, elevii, studenţii, cadrele didactice, alţi profesionişti din domeniile editorial-educaţional, jurnaliştii, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupurile organizate, sunt cei care pot intra în târg fără plata biletului sau a abonamentului, pe baza documentelor specifice fiecărei categorii (dacă este cazul).Premiile ediţiei cu numărul 26 a Târgului Gaudeamus Radio România vor fi decernate duminică, 24 noiembrie, la ora 17:00, astfel:- Trofeele Gaudeamus (pentru trei dintre expozanţi) şi Cea mai râvnită carte a târgului - premii acordate pe baza Votului Publicului;- Trofeul Presei Mircea Sântimbreanu, pe secţiunile publicaţii print, radio, TV, online (pe baza Votului Publicului) şi agenţii de presă (pe baza monitorizării efectuate de Agenţia de presă RADOR) – decernat jurnaliştilor acreditaţi care vor reflecta derularea târgului;- Premiul de excelenţă, acordat de Radio România uneia din editurile prezente la târg şi destinat finanţării totale sau parţiale a unui proiect editorial de importanţă naţională, cu ecouri internaţionale;- Premiile pentru traducere Antoaneta Ralian, acordate pentru doi traducători, în şi din limba română;- Premiul Educaţia, acordat uneia dintre instituţiile de învăţământ prezente la târg;- Premiul Miss Lectura, acordat de organizatori celei mai frumoase vizitatoare iubitoare de carte.Proiecte Gaudeamus Radio RomâniaConcursul Naţional de Lectură Mircea Nedelciu Iniţiat şi organizat de Radio România, concursul se află în acest an la a 18-a ediţie şi urmăreşte să trezească în rândul liceenilor interesul pentru lectură. Finala naţională 2019 va avea loc în cadrul Târgului Gaudeamus Radio România, sâmbătă, 23 noiembrie, începând cu ora 11:00, în spaţiul de evenimente Mircea Nedelciu. Cei 6 participanţi, elevi în clasa a XI-a, sunt câştigătorii etapelor zonale organizate de-a lungul anului în întreaga ţară de studiourile regionale Radio România. Premiile vor fi oferite de Radio România şi de Asociaţia Lions Club Millennium.Tombola Gaudeamus, derulată pe baza biletelor şi a abonamentelor de intrare, va avea în acest an zeci de premii atractive: două laptopuri, două televizoare, 6 tablete şi pachete de accesorii şi echipamente multimedia oferite de sponsorii ediţiei: IndECO Grup, Info Touch Systems şi Jerry’s Pizza.Cărţile se întorc acasă: campanie de donaţie de carte derulată pe parcursul Târgurilor Gaudeamus Radio România, în beneficiul bibliotecilor publice din România. De la lansarea acestui proiect în 2010, peste 170.000 de volume au ajuns, datorită expozanţilor şi a vizitatorilor Gaudeamus, în peste 350 de biblioteci aflate în aria de acoperire a posturilor Radio România. Campania va continua şi pe parcursul acestei ediţii a Târgului Gaudeamus Radio România; donaţiile de carte se primesc în intervalul 20 - 23 noiembrie la Romexpo, zilnic între orele 10:00 şi 20:00.Invitaţi de nota 10: Olimpicii României- va aduce în prim-plan competitivitatea şi excelenţa învăţământului românesc, atrăgând atenţia asupra performanţelor şi potenţialului reprezentanţilor săi de top pentru viitorul României. 21 de elevi din Bucureşti, medaliaţi cu aur la concursuri internaţionale la diverse discipline, vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi care va avea loc sâmbătă, 23 noiembrie, ora 15:00. Premiile vor fi oferite de Asociaţia Lions Club Millennium şi de Radio România.Evenimentul este organizat de Radio România.