Portugalia a început vaccinarea contra Covid a copiilor de 5-11 ani / Deși e a doua în lume dupa rata de vaccinare, este afectată de un val de infectări și spitalizări

Vaccinare anti-Covid in Portugalia

Aproape 80.000 dintre cei aproximativ 640.000 de copii din această grupă de vârstă s-au programat pentru a primi o primă doză de vaccin pediatric Pfizer în acest weekend.Făcând un apel pentru vaccinare, premierul Antonio Costa a declarat vineri că răspândirea noului coronavirus a fost cea mai mare "în rândul copiilor nevaccinați și a părinților lor".Cu 89% din populația sa de 10,3 milioane de locuitori vaccinată, Portugalia se află pe locul al doilea în lume, după Emiratele Arabe Unite, potrivit site-ului "Our World in Data".În plus, peste 2,2 milioane de doze booster au fost deja administrate, oferind o protecție sporită pentru 80% dintre persoanele de peste 80 de ani și 70% pentru cele de 65-79 de ani, a declarat vineri ministrul sănătății, Marta Temido.În ciuda acestei rate de vaccinare, guvernul a reintrodus mai multe măsuri de control sanitar, de la începutul lunii decembrie, ce extind utilizarea măștilor, a certificatelor de vaccinare și a testelor Covid.Portugalia se numără, de asemenea, printre țările care impun un test negativ pentru călătorii care sosesc pe teritoriul său, inclusiv pentru cei care sunt vaccinați. Această măsură va fi prelungită dincolo de data inițială de 9 ianuarie, a anunțat deja Costa.În ciuda acestor restricții, numărul de noi infecții pe zi a atins cel mai ridicat nivel de după luna februarie, iar numărul persoanelor spitalizate la terapie intensivă s-a dublat într-o lună, împingând gradul de ocupare a acestor secții la peste 60%.Ca și în alte țări din Europa, varianta Omicron este în creștere și se așteaptă ca până la sfârșitul anului să reprezinte 80% din cazurile noi, potrivit autorităților sanitare.Pentru a reduce contactele după reuniunile planificate de sărbători, guvernul socialist al țării a decis, de asemenea, să prelungească vacanța școlară și să facă obligatorie munca la distanță în prima săptămână din ianuarie.