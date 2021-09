Încă un coronasceptic înfocat a murit din cauza COVID-19 / Pastorul american obținuse în instanță ridicarea restricțiilor sanitare impuse bisericilor

Bob Enyart, pastor al Denver Bible Church din Denver, a murit luni, potrivit unui anunț făcut pe Facebook de Fred Williams, coprezentatorul său.Enyart, al cărui site Real Science Radio vitupera împotriva poverii „imaginare” plasate de COVID-19 asupra spitalelor, a oferit sfaturi din Biblie cu privire la tratarea COVID-19 și a acuzat mass-media „mainstream” că exagerează severitatea bolii pe care o cauzează coronavirusul.Acesta a optat de asemenea să nu se vaccineze împotriva COVID-19, afirmând că vaccinurile se bazează pe „celule ale unor bebeluși avortați.Enyart a fost de asemenea în mijlocul unei bătălii juridice anul trecut când a dat în judecată statul Colorado din cauza restricțiilor sanitare impuse pentru lăcașele de cult.Acesta a câștigat procesul, obținând eliminarea limitării numărului de enoriași care pot participa la predici și obligativitatea purtării măștilor de protecție în biserici.Pastorul a fost un personaj controversat care în 1999 a călătorit până în Noua Zeelandă doar cu scopul de a fi arestat pentru afișarea unui baner pe care scria „[Bill] Clinton este un violator”, potrivit publicației Denver Westword În vechea sa emisiune TV, Bob Enyart Live, el obișnuia să „citească vesel necrologurile unor persoane care au suferit de HIV în timp ce dădea drumul la melodia 'Another One Bites the Dust'” a Queen, potrivit aceleiași surse.Înainte de a deveni pastor și prezentator de emisiuni religioase, Enyart a proiectat programe software pentru elicoptere ale armatei americane și a lucrat ca analist pentru Microsoft, relatează The Denver Post