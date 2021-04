SUA își avertizează cetățenii să părăsească „de îndată” India din cauza situației pandemice

Cetățenii americani au fost informați să „nu călătorească în India sau să părăsească țara de îndată ce acest lucru este sigur” printr-un avertisment de călătorie de nivel 4, cel mai ridicat emis de Departamentul de Stat.Autoritățile și spitalele din India se zbat să țină sub control un val fără precedent de infecții cu coronavirusul și de decese cauzate de COVID-19. India a raportat joi un nou record de 379.257 de infecții cu SARS-CoV-2 și de 3.645 de noi decese cauzate de coronavirus.Peste 204.800 de persoane și-au pierdut viața în această țară de la izbucnirea pandemiei”.Ambasada SUA de la New Delhi a avertizat într-o postare de pe site-ul său că „există informații potrivit cărora cetățenilor SUA li se refuză internarea în spitale în unele orașe datorită lipsei de locuri”.„Toate serviciile obișnuite și legate de vize au fost anulate la Consulatul General din Chennai”, s-a mai arătat în anunț.Țara din sudul Asiei are acum cea mai ridicată rată a contagierilor cu coronavirusul, depășind 18,4 milioane de infecții confirmate de la izbucnirea pandemiei.Recrudescența coronavirusului a lovit India cu o severitate mult mai ridicată comparativ cu primul val al pandemiei, situația disperată din țară fiind subliniată de incinerările în masă în aer liber, cozile de ambulanțe care așteaptă în afara spitalelor supraaglomerate și apelurile disperate de pe platformele social media ale cetățenilor care caută oxigen pentru rudele lor internate.