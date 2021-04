Ce se știe până acum despre varianta indiană a coronavirusului și despre subtulpina depistată în România

De ce sunt îngrijorătoare noile variante?

De ce ar putea deveni varianta indiană mai periculoasă?

Ce este diferit la varianta indiană?

De interes sau îngrijorare?

INSP a anunțat că a fost informat în această dimineață că un laborator de analize din orașul Sf. Gheorghe a identificat o variantă „indiană”, B.1.617.2, la o persoană de 26 de ani, care a ajuns în România în urmă cu aproximativ o lună.Varianta indiană a coronavirusului depistată inițial de Public Health England, numită B.1.617, are trei subtulpini, B.1.617.1, B.1.617.3 șiÎn numeroase alte cazuri și țări, noile variante au jucat un rol când numărul de infecții a crescut. Unii experți sunt de asemenea îngrijorați că varianta indiană s-ar putea transforma într-un fel de „super mutație” care va continua să se răspândească în întreaga lume.Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat luni că este „profund îngrijorat” de situația din India.Ministerul britanic al sănătății a raportat deja câteva zeci de cazuri.Varianta indiană prezintă două mutații la nivelul proteinei Spike a virusului care permite virusului să intre în celule și să le infecteze. Virusul se poate răspândi apoi rapid prin corp dacă eludează anticorpii dezvoltați de organism în urma vaccinării sau a supraviețuirii infecției cu COVID-19.Experții afirmă că există riscul ca persoanele care s-au vindecat de COVID-19 sau cele care s-au vaccinat împotriva coronavirusului să nu aibă o protecție atât de mare împotriva acestei noi variante datorită acestor mutații.Mutațiile identificate în această variantă sunt numite E484Q și E484K, nefiind însă complet noi. Ele au fost identificate și în alte tulpini precum cea sud-africană, B.1353 și în cea braziliană, P1. În unele cazuri mutațiile indiene au fost depistate și în varianta britanică, B.1.1.7.Există și alte mutații, precum cea numită L452R care a fost depistată în varianta descoperită în statul american California, B.1.429. Aceeași mutație a fost identificată și într-o variantă din Germania.Organizația Mondială a Sănătății cataloghează varianta indiană ca fiind o „variantă de interes”. Asta înseamnă că ea este monitorizată dar că, pentru moment, nu provoacă îngrijorări majore.Dr. Jeffrey Barret, directorul Inițiativei Genomice COVID-19 de la Institutul Wellcome Sanger din Marea Britanie a afirmat recent că varianta indiană s-a răspândit la niveluri atât de scăzute în ultimele luni încât „probabil nu este la fel de transmisibilă ca B.1.1.7 (n.r. varianta britanică)”.Însă alți experți văd altfel lucrurile și ultimele evoluții par să le dea dreptate.În statul Maharashtra din India peste 60% din toate contagerile cu COVID-19 au fost legate de noua variantă indiană. Însă autoritățile locale susțin în continuare că numărul de cazuri secvențiate genetic este prea mic pentru a trage concluzii.Deocamdată rămâne neclar dacă varianta indiană este responsabilă pentru explozia numărului de infecții din India.Autoritățile și spitalele din India se zbat să țină sub control un val fără precedent de infecții cu coronavirusul și de decese cauzate de COVID-19. India a raportat joi un nou record de 379.257 de infecții cu SARS-CoV-2 și de 3.645 de noi decese cauzate de coronavirus. Peste 204.800 de persoane și-au pierdut viața în această țară de la izbucnirea pandemiei. Țara din sudul Asiei are acum cea mai ridicată rată a contagierilor, depășind 18,4 milioane de infecții confirmate de la izbucnirea pandemiei.