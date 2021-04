​Coronavirus: Varianta indiană detectată "în cel puţin 17 ţări" (OMS)

Variantă indiană a coronavirusului, suspectată că ar fi scufundat India într-o criză sanitară majoră, a fost detectată în "cel puţin 17 ţări", a anunţat marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), notează AFP și Agerpres. Potrivit OMS, varianta B.1.617, mai frecvent cunoscută sub numele de varianta indiană pentru că prima dată a apărut în India, a fost detectată în peste 1.200 de secvenţe de genom, în "cel puţin 17 ţări"."Majoritatea secvenţelor descărcate în baza de date GISAID provin din India, Regatul Unit, SUA şi Singapore", a spus OMS în actualizarea săptămânală a pandemiei.În ultimele zile, varianta a fost semnalată, de asemenea, în mai multe ţări europene (Belgia, Elveţia, Grecia, Italia).Modelarea preliminară a OMS bazată pe secvenţele descărcate în GISAID indică faptul că "B.1.617 are o rată de creştere mai mare decât alte variante care circulă în India, sugerând o contagiozitate mai mare".OMS a clasificat recent această variantă ca 'variantă de interes", şi nu ca "variantă preocupantă". Or, acest ultim nume ar indica faptul că varianta este mai periculoasă (o contagiozitate mai mare, mai letală şi capabilă să scape imunizărilor vaccinale).Şi această variantă ridică încă întrebări. "Alte comportamente" pot fi, de asemenea, la originea recrudescenţei cazurilor în India, a spus OMS, cum ar fi nerespectarea restricţiilor sanitare şi adunările în masă.Organizaţia a subliniat în continuare că alte variante aflate în circulaţie în prezent sunt, de asemenea, extrem de contagioase, dar combinaţia acestor doi factori "poate juca un rol în resurgenţa cazurilor" în India.India se confruntă cu o explozie de cazuri, depăşind luni un record mondial de 352.991 de noi contaminări şi un record naţional de 2.812 decese, ridicând la 147,7 milioane numărul total de cazuri la nivel mondial."Cercetări suplimentare" mai ales cu privire la contagiozitatea, severitatea şi riscul reinfectării cu varianta indiană "sunt necesare urgent" pentru a înţelege rolul pe care îl joacă în criza sanitară din India.