Tragedia din India continuă: Bilanțul deceselor a depășit pragul de 200.000. Crematoriile nu mai fac față VIDEO

Cel puțin 300.000 de oameni sunt testați pozitiv în fiecare zi, de o săptămână, spitalele și crematoriile sunt depășite, iar autoritățile au cerut ajutor internațional, relatează Reuters.În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 360.960 de noi cazuri de infectare, cel mai mare bilanț zilnic la nivel global, India ajungând astfel la un bilanț total de 18 milioane de cazuri.În același timp au fost înregistrați 3.293 de morți, astfel încât bilanțul total al deceselor a ajuns la 201.187.Experții cred însă că bilanțul oficial este mult sub cifrele reale pentru o țară cu 1,3 miliarde de locuitori.În capitala New Delhi ambulanțele stau la coadă, așteptând ore întregi să preia victimele Covid-19 pentru a le transporta la crematoriile care nu mai fac față, fiind nevoite să improvizeze noi spații pentru incinerarea cadavrelor. Rudele celor morți așteaptă câte 20 de ore pentru ceremonia funerară, iar imaginile prezentate de The Guardian sunt devastatoare.