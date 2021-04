FOTOGALERIE Imagini șocante în India: Persoanele decedate din cauza Covid sunt incinerate în masă în aer liber

​India a înregistrat marți a șasea zi consecutivă cu peste 300.000 de noi infecții cu COVID-19, al doilea val al pandemiei din această țară provocând o criză severă a sistemului medical în pragul colapsului în timp ce numărul mare de decese a dus la incinerări în masă.



„OMS face tot ce poate, furnizând (Indiei) materiale şi echipamente esenţiale, în special mii de concentratoare de oxigen, spitale de campanie mobile prefabricate şi materiale de laborator”, a adăugat Tedros, după ce varianta indiană a coronavirusului a creat haos în această ţară cu peste 1,3 miliarde de locuitori, căreia numeroase ţări au anunţat că îi vor oferi ajutoare sanitare de urgenţă.În capitala New Delhi martorii descriu culoare de spitale pline cu paturi şi tărgi şi familii implorând în zadar să li se dea apropiaţilor oxigen sau să fie internaţi, unii murind la uşa spitalelor.Persoanele care și-au pierdut rudele în New Delhi au apelat la instalații improvizate în aer liber pentru îngroparea și incinerarea în masă a persoanelor decedate după ce casele de pompe funebre au fost copleșite de numărul mare de morți.FOTO: AFP / AFP / Profimedia„Nimeni din Delhi nu și-ar fi imaginat o asemenea scenă. Copii care erau de 5, 15, 25 de ani sunt incinerați. Tineri căsătoriți sunt incinerați. E dificil de privit”, afirmă Singh Shunty, directorul unui ONG medical din capitala Indiei.Situația dramatică din țară este parţial atribuit noii variante a coronavirusului SARS-CoV-2, denumită B.1.617, detectată iniţial în octombrie în vestul Indiei. Ea este descrisă drept „dublu mutantă”, întrucât are două mutaţii preocupante la nivelul proteinei spike prin care coronavirusul se ataşează de celulele umane.„Guvernul nu face nimic. Doar tu îți poți salva familia. Ești pe cont propriu”, afirmă Nitish Kumar care a fost nevoit să își țină mama decedată două zile în casă timp de două zile după ce crematoriile din oraș nu au mai făcut față numărului mare de morți.FOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: SOPA Images / ddp USA / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: SOPA Images / ddp USA / ProfimediaFOTO: Naveen Sharma-SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaFOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia