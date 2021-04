Motivul pentru care Grecia pune accentul pe vaccinarea locuitorilor din insule. Cei mai mulți dintre ei vor fi imunizați până la sfârșitul lunii mai

Această țară are sute de insule locuite și este dornică să readucă turiștii după cel mai rău an din acest punct de vedere din ultimele decenii. Această industrie aduce o cincime din PIB și din locurile de muncă.Vaccinarea locuitorilor din insule este făcută într-un ritm mai rapid decât în Grecia continentală și din motive logistice, precum cele de transport și depozitare.Cei mai mulți dintre aceștia vor fi vaccinați până la sfârșitul lunii mai, potrivit autorităților.”Insulele noastre sunt o mare prioritate pentru noi, dar și o mare responsabilitate”, a declarat ministrul sănătății, Vassilis Kikilias, în timpul unei vizite pe Irakleia, una dintre insulele Ciclade, ce are mai puțin de 100 de locuitori.”Îi îndemnăm pe toți să se vaccineze, în special vârstnicii și grupurile vulnerabile, dar și pe cei tineri”, a adăugat acesta. Kikilias a spus că Grecia se așteaptă să primească 2-2,5 milioane de vaccinuri în mai și alte 3,5 milioane în iunie.Marios Themistokleous, secretarul general responsabil cu vaccinările, a declarat că Grecia va termina imunizările în insulele cu mai puțin de 1.000 de locuitori în următoarele câteva zile.”Vom continua și cu celelalte insule, astfel încât în următoarea lună să acoperim majoritatea rezidenților de pe insule”, a adăugat acesta.