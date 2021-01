Vlad Voiculescu, după ce a zis că platforma de programare pentru vaccinare funcționează bine: Am evaluat parțial greșit

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a spus că a ”evaluat parțial greșit”, după ce vineri seară a scris pe Facebook că platforma dedicată programării pentru vaccinare funcționează și bine și este intuitivă.

El a spus de asemenea că va lua sâmbătă legătura la STS și CNCAV pentru a încerca o remediere.