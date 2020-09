Coronavirus SUA: 177 de persoane infectate și 7 morți în urma unei nunți din Maine / Niciuna din persoanele decedate nu participase la nuntă

Nunta, la care au participat 65 de persoane - încălcând limita oficială de maximum 50 de persoane - datează din 7 august, mai întâi cu o ceremonie la o biserică baptistă şi apoi o recepţie la „Big Moose Inn”, două locaţii în apropiere de pitorescul orăşel Millinocket (4.000 de locuitori).Zece zile mai târziu, 24 de persoane care au avut legături cu evenimentul au fost testate pozitiv pentru COVID-19, iar Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) din Maine a deschis o anchetă. Directorul centrului, Nirav Shah, a oferit joi un nou bilanţ: cel puţin 177 de persoane infectate şi şapte persoane decedate - dintre care „niciuna nu a fost prezentă fizic” la nuntă, a spus el.Investigaţiile privind contactele au legat mai multe focare de coronavirus apărute în Maine de această nuntă: peste 80 de cazuri într-o închisoare la 370 km distanţă, unde unul dintre gardieni a fost la nuntă, 10 cazuri probabile într-o biserică baptistă din aceeaşi zonă, şi 39 de cazuri şi şase decese într-un cămin de bătrâni, la 160 km de Millinocket.Pentru acest oraş şi regiunea sa, care relaxase regulile de distanţare introduse la începutul epidemiei şi credea că virusul aparţine trecutului, reapariţia bolii a fost brutală.„Când am aflat ce s-a întâmplat, toată lumea s-a întors în izolare (...) Am închis totul în oraş”, a declarat Cody McEwen, preşedintele Consiliului municipal.Unii locuitori şi-au exprimat revolta faţă de organizatorii evenimentului, începând cu localul a cărui licenţă a fost suspendată temporar.„Nu ar fi trebuit să organizeze această nuntă. Ar fi trebuit să se limiteze la 50 de persoane aşa cum era regula”, a afirmat Nina Obrikis, membră a Bisericii Baptiste, adăugând că „acum nu mai putem să mergem nicăieri, să facem nimic".Guvernatorul statului Maine, Janet Mills, i-a avertizat joi pe cei 1,3 milioane de locuitori ai acestui mic stat rural, unde rata de contaminare este limitată în prezent la 0,6% că astfel de focare „ameninţă să distrugă avansul obţinut” în faţa epidemiei, a spus ea.„COVID-19 nu se află de cealaltă parte a barierei, se află în curţile noastre”, a mai avertizat aceasta.De la începutul epidemiei, în întreaga lume au fost înregistrate o serie de evenimente „ultra-propagatoare” care au provocat un număr exponenţial de cazuri. Primele identificate în Statele Unite au fost o conferinţă a unei companii de biotehnologie din Boston în februarie, la care au participat circa 175 de persoane, şi o înmormântare în Georgia, unde peste 100 de persoane au contractat virusul.În ultimele săptămâni, focare au fost înregistrate în mai multe campusuri universitare, determinând trimiterea studenţilor acasă. Un astfel de caz a fost Universitatea publică din Oneonta, nordul statului New York, cu peste 670 de infectări detectate într-o lună.