Mărturii despre un azil de bătrâni din Craiova: Rudele donează echipamente, directorii cumpără saci pentru cadavre

Aproape 200 de bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi angajaţi din două azile din Craiova şi Filiaşi s-au îmbolnăvit de COVID-19 în ultimele două săptămâni, scrie Mediafax.La Filiaşi, numai în ultimele 24 de ore, 60 de persoane au fost confirmate cu infecţie cu SARS-COV2. Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică susţin că au descoperit că angajaţii nu aveau echipament de protecţie, dezinfectanţi şi nu se decontaminau corespunzător.Neregulile au fost descoperite însă după ce focarele s-au extins.La controalele anterioare toate normele erau respectate. „De când au apărut primele cazuri aici, noi, Serviciul de Control, este primul control pe care-l facem, astăzi”, spune Jan Pîrgaru, epidemiolog DSP Dolj.Întrebat de ce nu a mai făcut controale până acum, la acest cămin, Pîrgaru a răspuns: „Pentru că nu am fost solicitaţi“.Leonica Budoiu, fiica unuia dintre pensionarii cu COVID de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, este surprinsă de afirmaţiile reprezentanţilor DSP Dolj.Ea a văzut angajaţii azilului „dezbrăcaţi şi cu mâinile goale”, în lupta cu noul virus. A cheltuit 1.000 de euro şi le-a cumpărat materiale cu care să dezinfecteze locul unde părintele său zace bolnav.”Le-am luat, la o tură, 8 combinezoane din ălea, le-am luat ce se pune pe cap, ce se pune pe picioare, le-am luat măşti .(…) După aia, când am vorbit cu infirmiera şi cu asistenta şi mi-au spus că mama este pozitivă, m-au rugat dacă pot să le iau şi nişte dezinfectant”, declară Leonica Budoiu.În schimb, directorul căminului a cumpărat, la promoţie, „saci pentru transport cadavre”, după cum reiese din desfăşurătorul achiziţiilor din programul electronic, din data de 17 august.Nicuşor Roşca, prefect de Dolj, spune că până la sfârşitul lunii iulie numărul cazurilor era zero și nu știe ce s-a întâmplat în două săptămâni.