​Tinerii, un vector puternic de transmitere a coronavirusului, dar dificil de convins / Unii experți văd partea bună: O generație care poate obține mai rapid imunitatea colectivă

Imunitate de generație





"Puneți-vă întrebarea: am într-adevăr nevoie să merg la această petrecere?". După ce a pus direct în discuție tinerii, la finalul lui iulie, OMS a venit cu un nou avertisment joi, prin vocea directorului pentru urgențe sanitare, Michael Ryan, care a făcut apel la simțul de "responsabilitate" al tinerilor.Venirea vacanțelor și ridicarea restricțiilor a provocat o avalanșă de ieșiri pentru tinerii între 15-25 ani, nerăbdători să se distreze.Cluburile de noapte sunt acuzate de autorități că sunt adevărate cuiburi de Covid-19. Elveția, una dintre primele țări care au redeschis discotecile, a trăit această experiență.La Geneva, între 40% și 50% dintre cazurile detectate în ultimele două săptămâni au fost "legate de oameni care au frecventat discotecile și barurile, locuri unde se dansează sau lumea se îmbrățișează", a afirmat profesorul Didier Pittet, șeful serviciului de prevenție a infecțiilor de la Spitalul Universitar din Geneva.În alte țări, discotecile sunt închise sau reduse la simple baruri, cu locul de dansat interzis, așa cum este Ibiza, în arhipelagul spaniol Baleare, una dintre capitalele mondiale ale distracției.Acest lucru nu a impresionat tinerii, care se distrează acum pe străzi, în păduri sau pe plaje.În apropiere de Manchester, petreceri "raves" au reunit între 2.000 și 4.000 de persoane. La Londra, poliția întrerupe în mod regulat petreceri neautorizate în aer liber iar la Paris, pădurea Vincennes a devenit un loc favorit pentru "free party".Organizatorii acestor petreceri techno clandestine, fără măști și fără distanțare socială, cum este Antoine Calvino, "sărbătoarea este vitală (...) Este o evadare și o zonă de toleranță fără egal".Și Germania este îngrijorată de ceea ce directorului institutului Robert Koch, Lothar Wieler, denumește "imprudente (...) petreceri sălbatice". "Chiar dacă este vorba de tineri, statistic mai puțin susceptibili de a contacta forme grave ale bolii, ei își pot infecta familiile", avertizează el.Numărul de contaminări, adeseori asimptomatice, crește puternic.În Canada, persoanele sub 39 de ani constituie de acum majoritatea noilor cazuri. Dar nici ei "nu sunt invincibili" în fața bolii, avertizează direcția de Sănătate publică.Peste tot, autoritățile încearcă să controleze fenomenul.Spania dorește o abordare nuanțată: "Tinerii constituie, potrivit epidemiologului ministerului Sănătății Fernando Simon, un grup mai dificil de controlat", cu "un stil de viață (...) foarte diferit".Acesta a sugerat "pedepse" dacă e necesar dar fără "diabolizare".Și nu este simplu să te adresezi acestei categorii."Ce informație au reținut tinerii?", se întreabă Mariano Urraco. Întâi, "e carantină+, apoi +e libertate+. Pentru ei, nu e vorba de o libertate supravegheată, ci totală".După o campanie de avertizare asupra riscurilor prezentate de "botellones" - practica de a consuma alcool în locurile publice - primăria Madridului a distribuit o reclamă video legată de importanța purtatului măștii, chiar dacă este inconfortabilă.Reclama arată un grup de tineri care beau bere, apoi o discotecă, o unitate de terapie intensivă și apoi un crematoriu, cu legenda: "Sunt locuri mai încinse decât o mască. Protejează-te, protejează-ne".În fața neputinței autorităților, unii propun pragmatismul."Lăsați tinerii să se infecteze, doar nu vom trimite armata", spune Eric Caumes, specialist în boli infecțioase la spitalul Pitié-Salpétrière din Paris.Deoarece "tinerii nu respectă oricum gesturile barieră", acesta propune observarea beneficiilor: "Această grupă de vârstă poate obține mai rapid o imunitate colectivă. Dar trebuie protejați cei mai în vârstă, cu măști în interiorul locuințelor"."Idealul ar fi ca toți cei sub 30 de ani să fie imunizați natural și protejarea celor peste 50 de ani până la găsirea unui vaccin sau a unui tratament eficient", concluzionează el.