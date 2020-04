Giorgio Armani: "Nu ne putem gândi doar la profit / Moda trebuie să încetinească și să fie din nou umană dacă vrea să repornească"/ Interviu cu designerul italian

"Ani întregi, în conferințele de presă de după spectacolele mele am ridicat obiecții cu privire la sistemul actual, în opinia mea criminal, cu privire la supraproducție și la lipsa de aliniere; de multe ori am fost ignorat, ba chiar considerat moralist. Situația de urgență în care ne regăsim arată că singura cale de urmat este o încetinire atentă și bine gândită. (...) Declinul sistemului de modă, așa cum îl cunoaștem, a început atunci când segmentul de lux a adoptat aceleași metode de operare precum fashion fast, (...) uitând astfel că luxul adevărat necesită timp, atât pentru a fi creat, cât și pentru a fi înțeles. Luxul nu poate și nu trebuie să fie rapid. (...) Mi se pare absurd că pot fi găsite la vânzare rochii de in în mijlocul iernii și paltoane de alpaca vara, din simplul motiv că dorința de a cumpăra trebuie să fie imediat satisfăcută. (...) Criza este o oportunitate pentru a restabili valoare autenticității: gata cu moda făcută doar din comunicare, gata cu defilările din întreaga lume pentru a prezenta idei mediocre și a distra spectatorii cu spectacole grandioase care astăzi par nepotrivite și chiar puțin vulgare. (...). Momentul prin care trecem este tulbure, dar oferă și o oportunitate unică de a remedia ceea ce nu este în regulă cu sistemul, recuperând o dimensiune mai umană. Și este frumos să vedem că, în acest sens, suntem cu toții uniți. (...) Uniți vom învinge, dar trebuie să rămânem compacți și să lucrăm în armonie. Aceasta este poate cea mai importantă lecție pe care o putem învăța din această criză".