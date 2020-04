Medicul care a vindecat cei mai mulți români de coronavirus: Orice om e potențial infectat, orice suprafață posibil contaminată / Ritualul de "decontaminare" recomandat de fiecare dată când intrăm în casă

INTERVIU

Fiecare om cu care intrăm în contact trebuie considerat ca fiind potențial infectat cu coronavirus, iar orice suprafață pe care o atingem este potențial contaminată, avertizează medicul Virgil Musta, şef de secţie la Spitalul de Boli Infecţioase de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, unde s-au vindecat cei mai mulți români infectați cu coronavirus, într-un interviu acordat HotNews.ro. Chiar dacă mulți dintre noi sunt izolați în această perioadă la domiciliu, riscul infectării rămâne valabil pentru fiecare ieșire din casă, oricât de scurtă. Medicul timișorean ne recomandă "un ritual de decontaminare" de fiecare dată când intrăm înapoi în casă.





Carantină











Cum ne ferim de infecția cu coronavirus chiar și în izolare - 10 recomandări-cheie de la medicul Virgil Musta:



1. Fiecare om cu care intrăm în contact trebuie considerat ca fiind potențial infectat și trebuie să ne luăm măsuri pentru a ne proteja, având în vedere că, în acest moment, epidemia de coronavirus a ajuns în faza de transmitere comunitară în țara noastră: "Trebuie să menținem o distanță de cel puțin 2 metri de acea persoană, să nu ne apropiem și să nu vorbim de aproape, să fie contactul cât mai scurt, să fie cu mască și din partea noastră, și din partea persoanei respective, pentru că masca, de fapt, protejează mai mult cealaltă persoană decât persoana mea. În plus, trebuie să încercăm să frecventăm cât mai puțin colectivitățile mari." 2. Persoanele în vârstă trebuie protejate în mod special în această perioadă, deoarece "ei sunt cei care vor evolua sever și pot deceda dacă fac boala. Și atunci, merită o atenție și un efort colectiv ca să îi protejăm. În primul rând, trebuie să îi convingem că este esențial să nu iasă pe stradă, să stea în casă. În momentul în care ies se expun riscului de a se contamina. Este esențial și să putem să îi ajutăm, pentru că degeaba le spunem să stea în casă dacă nu are cine să le procure alimentația și lucrurile de care au nevoie, de zi cu zi. Să îi ajutăm și în acest sens." 3. Nu doar bătrânii, ci toți oamenii care fac parte din grupele de risc - care sunt singuri și suferă de boli cronice, de ficat, de plămâni, de inimă, diabet, boli care prezintă factori de risc major de evoluție severă a infecției cu COVID 19 - trebuie neapărat protejați în această perioadă. 4. Contaminarea prin mâini este foarte importantă în cazul acestui virus și poate chiar mai frecventă decât contaminarea prin aer, atrage atenția medicul timișorean: "În primul rând, trebuie să ne spălăm cât putem pe mâini, să nu ducem mâna la gură - trebuie să ne dezobișnuim de acest gest, să ducem mâna la nas, la gură, la ochi, să ne frecăm, pentru că acesta este modul de a ne contamina cu virusul." 5. Orice suprafață trebuie considerată posibil contaminată, potrivit medicului Virgil Musta. 6. Practic, trebuie să avem un ritual de așa-zisă "decontaminare" atunci când ajungem acasă după fiecare ieșire: "În primul rând, militez pentru un preș îmbibat cu clor la intrare, pe care ne ștergem talpa pantofului. Apoi, când intrăm în casă ne descălțăm, luăm alți pantofi pe care îi folosim în casă, în niciun caz nu folosim aceiași pantofi de pe stradă și în casă. După ce ne-am dat jos pantofii, mergem și ne spălăm bine pe mâini și pe față, pentru că fața poate fi și ea contaminată." 7. După ce am luat aceste prime măsuri de decontaminare, ne dăm jos hainele. "Pe acestea le punem într-un loc, în același loc zilnic, ca eventual să nu contaminăm toată casa. Să fie un loc unde să fie aerisite timp de 24 sau 48 de ore, după care le putem refolosi", recomandă medicul Virgil Musta. 8. După aceea, mergem din nou să ne spălăm pe mâini, eventual facem un duș, apoi ne îmbrăcăm cu hainele de casă, recomandă medicul. 9. "Dacă aceste gesturi intră în subconștientul nostru, avem mari șanse să ne protejăm. Dacă nu, greșim și, în funcție de noroc, facem sau nu facem boala", mai spune Virgil Musta. 10. Aerisirea încăperilor ajută în lupta cu virusul. Virusul nu rămâne suspendat în aer mult timp, dar el rămâne totuși o vreme și în aer, iar una dintre mijloacele de a decontamina aerul este să ne aerisim foarte bine încăperile. "În momentul în care aerul circulă, și dacă există o cantitate mică de virus, concentrația acestui virus scade sub nivelul de contagiozitate. Este important să aerisim permanent încăperile", explică medicul Virgil Musta.







Peste 60 de români tratați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara s-au vindecat până acum de coronavirus, spitalul unde medicul Virgil Musta este șef de secție deținând recordul în țara noastră la acest capitol.











Spitalul Victor Babeș din Timișoara







L-am întrebat pe Virgil Musta dacă medicii din Timișoara s-au temut atunci când au început să interneze primele cazuri: "Suntem oameni și, normal, ne este și nouă teamă, mai mult sau mai puțin. Acum, important este să ne facem meseria. Noi am refăcut protocoalele. Facem antrenamente de echipat - dezehipat în echipamentele de protecție tocmai ca să fim antrenați, să diminuăm la minimum riscurile. Niciodată riscul nu va ajunge la zero, dar noi încercăm să îl diminuăm. Și atunci, lumea trebuie să aibă încredere - noi, unii în alții, să respectăm și să conlucrăm tocmai ca să nu ne îmbolnăvim noi. Am reorganizat puțin activitatea pe secție, am reorganizat funcționalitatea, modul în care ne deplasăm și ce echipamente să purtăm în diferite situații tocmai ca să putem să ne protejăm."



Virgil Musta mai spune că unul dintre cei mai importanți factori care au făcut ca la Timișoara să se vindece cei mai mulți pacienți infectați cu coronavirus a fost acela că mulți dintre ei sufereau de forme ușoare ale infecției, unii fiind chiar asimptomatici, iar foarte puțini au avut forme medii de boală, fără patologii asociate sau fără patologii asociate decompensate: "Unii au fost chiar tineri asimptomatici. În general, literatura de specialitate arată că aceste persoane evoluează bine, uneori cu sau fără tratament. În urma terapiei pe care noi am instituit-o, și care face parte din programul național, dar noi am ales o schemă puțin mai aparte, am constatat că la 3-5 zile după administrarea tratamentului nostru, pacienții deveneau negativi, apoi prezentau o a doua probă negativă, iar după două probe negative considerăm că sunt vindecați pe moment. Am făcut externarea cu recomandarea de a se autoizola în continuare 14 zile la domiciliu. Dacă în această perioadă dezvoltau noi simptome, ne sunau și reevaluam cazul, dacă nu, în a 12-a și a 14-a zi îi retestăm. Până în momentul de față nu am avut persoane care să refacă simptomatologia, iar cei care au fost retestați au fost negativi."