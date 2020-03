Raed Arafat: Refuzul internării unui pacient cade sub incidența legii penale

Refuzul medicilor de a interna un pacient cade sub incidența legii penale, a anunțat duminică seară secretarul de stat Raed Arafat, care a atras atenția managerilor de spitale și doctorilor că pacienții nu pot fi refuzați pe motiv că nu există confirmarea că sunt pozitivi sau negativi la testarea COVID-19.

El a făcut aceste declarații ntr-o conferință de presă susținută alături de ministrul de Interne, Marcel Vela, și de șeful Poliției Române, Marcel Vela, în care a fost anunțată adoptarea unei noi ordonanțe militare - ordonanța nr. 4.

Arafat a anunțat și emiterea a 4 noi ordine.

Primul ordin stabilește anumite reguli pentru internarea pacienților, după ce s-a semnalat că s-a întârziat cu internarea din cauza lipsei testării.

"Am decis că orice pacient poate fi suspect de a fi COVID pozitiv chiar dacă nu există testare. Pacientul care are altă patologie se internează în spitalul la care s-a prezentat sau în alt spital. Refuzul de internare a unui pacient care are nevoie de îngrijiri medicale cade sub incidență penală. Pacienții nu pot fi refuzați tratamentul pe motivul că nu există confirmarea sau infirmarea la COVID", a declarat Arafat.

Al doilea ordin stabilește modul de detașare sau delegare a personalului medical. Personalul medical de specialitate, mediu sau auxiliar poate fi detașat la alte unități cu deficit de personal. Personalul nu poate refuza detașarea sau delegarea. Dacă este vorba despre alte localități decât cele de domiciliu, se asigură cazarea și hrana. Detașarea în interiorul județului se dispune prin ordin al prefectului, la propunerea DSP, iar delegarea în alt județ se face prin secretar de stat desemnat de Ministerul Sănătății.

Ordinul era obligatoriu pentru pregătirea în cazul unei creșteri exponențiale a cazurilor, a aprecizat Arafat.

Al treilea ordin vizează punerea în aplicare a decretului de instituire a stării de urgență privind coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță. Se clarifică modul în care inspectoratele vor fi coordonatoare a serviciilor de ambulanță.

Ultimul ordin vizează spitalul de campanie al Ministerului Apărării. Același model va fi realizat la Constanța, unde Ministerul Apărării a instalat deja o parte a unui spital de campanie, dar la care se va atașa spitalul CFR, care a intrat sub coordonarea Direcției sanitare a MApN.