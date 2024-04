Copii&Părinți - Powered by MedLife Marți, 09 Aprilie 2024, 15:00

Vârsta la care băieții se opresc din creștere depinde în mare măsură de succesiunea etapelor pubertății. Explicăm de ce este mai importantă vârsta osoasă a băiatului, cum se măsoară aceasta și când e necesar să mergi la medic.

Care este înălțimea medie a unui băiat?

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), înălțimea medie a unui bărbat adult de peste 20 de ani este de 175,4 centimetri. La vârsta de 9 ani, cea mai mică vârstă care desemnează intrarea băieților în pubertate, jumătate dintre băieți vor măsura sub 133,5 centimetri. Măsurătorile de mai jos sunt preluate din diagrama Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC):

Percentila 50 reprezintă o măsurătoare care arată unde se plasează dezvoltarea copilului în comparație cu alți copii de vârsta lui. Dacă din punctul de vedere al înălțimii, copilul se înscrie pe percentila 50, înseamnă că este mai înalt decât 50% dintre copiii de vârsta lui.

Dar aceasta este doar o medie, ceea ce înseamnă că vor exista băieți mai înalți, și băieți mai scunzi când vor ajunge la vârsta la care se opresc din creștere. Nu există o vârstă bine definită la care băieții se opresc din creștere; unii vor atinge maturitatea înainte de vârsta de 17 ani, alții pot continua să crească până la vârsta de 20 de ani sau chiar 21. În timpul pubertății, care apare de obicei între 9 și 14 ani, băieții vor crește în jur de 3 centimetri pe an.

Majoritatea copiilor care intră precoce la pubertate sau experimentează o pubertate întârziată se vor dezvolta normal, adică vor ajunge la înălțimea finală puțin mai devreme sau mai târziu decât media. Anumite cercetări arată că intrarea precoce în pubertate ar influența creșterea în înălțime datorită faptului că există o perioadă mai lungă în care se poate petrece creșterea mai rapidă. Acest lucru, mai arată cercetarea, este posibil în special la copii care au o dietă bogată în grăsimi și proteine animale.

Care sunt factorii care influențează înălțimea în cazul băieților

Genele ambilor părinți joacă un rol determinant în înălțimea finală a unui copil la maturitate. Atât la băieți, cât și la fete. Copiii ai căror părinți biologici sunt mai scunzi decât media sunt mai susceptibili să crească mai puțin decât restul. Factori, cum ar fi dieta, nivelul de activitate fizică depus, dar și felul în care se hrănește mama în timpul sarcinii – toate acestea pot afecta înălțimea unui copil. În plus:

- tulburări genetice, cum ar fi sindromul Down, sindromul Cushing și sindromul Turner, pot influența înălțimea;

- deficitul de hormon de creștere, un hormon produs de glanda pituitară, poate împiedica creșterea, dacă este în cantitate insuficientă.

- anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi bolile de inimă, bolile pulmonare, stresul cronic, diabetul, bolile renale, cancerul, boala celiacă sau afecțiuni ale tractului digestiv pot afecta înălțimea.

- malnutriția din timpul copilăriei poate împiedica creșterea, în timp ce dietele bogate în substanțe nutritive pot promova creșterea și atingerea potențialului de creștere.

Unii dintre acești factori sunt sub controlul nostru, ca părinți; alții nu sunt. Dacă ai nelămuriri cu privire la factorii potențiali care pot afecta creșterea copilului sau înălțimea lui ca adult, discută cu medicul.

Care sunt perioadele de creștere la băieți

Prima perioadă cu explozii de creștere se întâmplă în copilărie. Cea mai mare rată de creștere se înregistrează în primul an de viață. Astfel, un bebeluș câștigă în înălțime 25 de cm, iar greutatea și-o triplează. După ce împlinește un an, ritmul de creștere încetinește, fapt care îi îngrijorează pe unii părinți. De regulă, până la adolescență un copil crește aproximativ 6 centimetri pe an. Dar această rată nu este fixă în perioada copilăriei. Există și puseuri de creștere, îndeosebi primăvara.

Băieții vor experimenta periodic puseuri de creștere pe tot parcursul dezvoltării lor, în special în timpul copilăriei mici, copilăriei mijlocii și, din nou, în anii preadolescenței și adolescenței. Dacă fetele cresc repede în înălțime la începutul pubertății (pe la 8 ani), ajungând la înălțimea finală de adult la aproximativ doi ani de la prima menstruație, băieții experimentează o accelerare a creșterii mult mai târziu, de obicei între 13 și 15 ani. Ei intră de obicei în pubertate în jurul vârstei de 12 ani, deși unii, mai precoce, pot începe pubertatea la 9 sau 10 ani.

Ce cauzează întârzierile de creștere

Există multe cauze posibile ale întârzierilor de creștere:

- afecțiuni medicale care afectează tiroida;

- deficiențe ale hormonilor de creștere

- probleme cu nivelul de insulină;

- probleme cu hormonii sexuali;

- Sindromul Down și alte tulburări genetice.

A fi supraponderal sau obez poate influența vârsta la care băieții intră în pubertate și rata lor de creștere atât înainte, cât și în timpul pubertății. Malnutriția în timpul copilăriei ar putea, de asemenea, să întârzie creșterea. Întârzierile de creștere pot fi cele mai vizibile în timpul copilăriei, motiv pentru care este important să respectați programul de vizite la medic ale copilului. La fiecare vizită, pediatrul copilului va urmări creșterea. Acest lucru permite medicului să detecteze imediat o problemă.

Ce este vârsta osoasă și de ce este mai importantă decât vârsta cronologică

Vârsta osoasă a unui copil indică nivelul lui de maturitate biologică și structurală și este un reper mai bun în calculul înălțimii unui copil decât vârsta cronologică. Radiografia mâinii și a încheieturii mâinii este cea mai comună metodă utilizată pentru a calcula vârsta osoasă.

Astfel, doi băieți de aceeași vârstă, să zicem 13 ani, sunt supuși unei radiografii osoase în urma căreia se descoperă o diferență de creștere a oaselor mâinii. Deși au aceeași vârstă, băiatul cu o mai mică dezvoltare osoasă, va avea la dispoziție mai mult timp decât celălalt băiat pentru a crește în înălțime. Altfel spus, dacă la radiografie oasele unui băiat de 13 ani arată precum cele ale unuia de 11 ani, acest lucru înseamnă că mai are șase sau șapte ani de creștere și că nu va atinge înălțimea finală ca adult până la vârsta facultății.

Când să mergi cu copilul la medic

Deși s-ar putea să ți se pară că toți băieții cresc, mai puțin băiatul tău, nu e cazul să intri în panică. Copiii cu creștere întârziată, ceea ce este cunoscut sub numele de întârziere constituțională în creștere, experimentează o creștere lentă și constantă. Dar și aceștia vor ajunge adulți normali. Cu toate acestea, dacă băiatul nu-și ajunge din urmă colegii, ar putea fi vorba de un deficit al hormonului de creștere.

„Este important să întrebați medicul pediatru despre locul în care copilul se află la pubertate și dacă crește în mod corespunzător pentru stadiul pubertății", spune dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru care a explicat importanța investigațiilor în cazul copiilor mici de statură într-un interviu pentru totuldespremame.ro.

Nu aștepta până când băiatul iese din pubertate pentru a merge la medic. Dacă tratamentul este necesar, terapia cu hormoni de creștere poate ajuta băieții să ajungă la înălțimea optimă.

