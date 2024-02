​Copii&Părinți - Powered by MedLife Vineri, 23 Februarie 2024, 18:01

Cât sunt mici, copiii se îmbolnăvesc frecvent și, de regulă, cu supraveghere medicală, trec ușor peste aceste boli comune. Sunt unele simptome, însă, pentru care ar trebui să mergi cu el de urgență la medic. Din cauza sistemului imunitar în curs de dezvoltare, copiii se pot îmbolnăvi frecvent în primii lor ani de viață. Dar nu e doar sistemul imunitar vinovat. Adeseori, părinții se plâng de sistemul imunitar precar din primii ani de viață ai celor micuți, însă specialiștii spun că dacă un copil răcește des, înseamnă doar că este expus la multe virusuri.

Spre exemplu, răceala obișnuită, cauzată de virusuri care infectează nasul, gâtul și sinusurile, poate fi contractată de la frații mai mari, de la părinți sau alți membri ai familiei, parteneri de joacă sau de la bonă. Chiar dacă cel mic încă n-a început să frecventeze colectivitatea, un sistem imunitar în formare este semnalat de complicațiile pe care o răceală banală le poate provoca. Care sunt cele mai frecvente boli la copii și ce simptome te trimit urgent la medic.

Boli frecvente și simptomele care te trimit urgent la medic

Bolile comune copilăriei trec, de regulă, cu medicamentele prescrise de medic, fără a produce complicații. Uneori însă, vârsta prea mică și anumite simptome care apar în ciuda tratamentului urmat sunt semne că boala s-a complicat și că avem nevoie urgentă să mergem la doctor cu copilul. Iată care sunt cele mai frecvente boli la copii și când e cazul să vezi un doctor:

Răcelile și gripa sezonieră

Răceala comună și gripa sunt cauzate de virusuri și sunt pe primul loc în lista celor mai frecvente boli ale copiilor. Copiii mici răcesc mult, unii au chiar 8 până la 10 răceli în fiecare an în primii ani de viață. Răcelile tind să fie mai frecvente toamna și iarna, când copiii petrec mai mult timp la interior și sunt în contact mai strâns cu ceilalți, astfel încât poate părea că o ține într-o răceală toată iarna. Copiii mici au mai multe răceli decât copiii mai mari și adulții, deoarece nu au construit imunitate în fața celor peste 100 de virusuri diferite de răceală cu care intră în contact.

O răceala poate dura o săptămână sau două, iar gripa, câteva săptămâni. Ambele sunt contagioase. Deși ambele sunt produse de virusuri, există diferențe de simptome care te pot ajuta să le deosebești. Pe scurt, ar fi așa: simptomele gripei debutează brusc cu febră mare (în răceală apar treptat iar febra ar putea chiar lipsi!), copilul se simte epuizat (zace, mănâncă prost), pe când în răceală este destul de activ, cu mici episoade de oboseală. Nu te apuca să pui singur diagnostic copilului. Chiar și medicii au nevoie uneori de teste specifice pentru a pune un diagnostic corect.

SIMPTOME CARE TE TRIMIT URGENT LA MEDIC

FEBRĂ: dacă copilul este mai mic de 8 săptămâni; dacă are febră mare, dar mâinile și picioare îi sunt reci; dacă febra nu cedează după paracetamol sau ibuprofen.

RESPIRAȚIE: dacă respiră repede, sacadat sau gâfâind; dacă se aude un zgomot în timp ce respiră; dacă are dificultăți la înghițit; pielea i-a devenit vineție, mai ales în jurul gurii.

ALTE SEMNE DE ALARMĂ: copilului îi este greu să se trezească sau pare dezorientat; plânsul sună mai slab decât de obicei; refuză să sugă (bebeluș sub 8 săptămâni); nu udă scutecele ca de obicei; varsă secreții de culoare verde.

Infecțiile urechii

Infecțiile urechii reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive pentru care copiii ajung la medic. Infecțiile urechii pot provoca durere, febră și probleme cu auzul și apar frecvent la copiii între 6 luni și 3 ani. Unii bebeluși refuză sânul din cauza durerii. Cele mai multe infecții ale urechii dispar de la sine, dar unele pot necesita tratament cu antibiotice. Prescripția de antibiotice este reglementată foarte atent prin protocoale care stabilesc exact durata tratamentului, în funcție de greutatea pacientului, dar și de alți parametri.

SIMPTOME CARE TE TRIMIT URGENT LA MEDIC

Otita, cea mai frecventă infecție a urechii la copii, trebuie văzută de medic de la primele simptome: febră, plâns neconsolabil, stare de iritare, vărsături, scaune moi (dar nu neapărat multe), refuză să mănânce sau când din urechea bolnavă curge puroi sau un lichid galben.

Infecția cu streptococ Beta Hemolitic de grup A

Streptococul de grup A este cel mai des întâlnit la suprafața pielii și în interiorul gâtului și reprezintă o cauză comună de infecții atât la copii cât și la adulți. Se poate răspândi cu ajutorul picăturilor de salivă provenite din strănutul sau tusea unei persoane infectate sau prin contactul direct cu persoana infectată sau cu obiectele contaminate. Infecțiile minore – faringite, amigdalite, sinuzita, infecția urechii interne, scarlatina – sunt neplăcute, dar nu reprezintă un pericol pentru sănătate. E nevoie de control la medic și, cel mai adesea, se începe tratament cu antibiotic.

SIMPTOME CARE TE TRIMIT URGENT LA MEDIC ÎN INFECȚIILE MINORE

Pot apărea la nou-născuți în primele zile de la naștere până în primele luni de viață.

Iată ce simptome au nevoie rapid de sfatul medicului:

copilul este moleșit și prezintă o lipsă de răspuns la stimuli

nu se hrănește corespunzător

respiră greu

prezintă stare de iritabilitate

are o temperatură neobișnuit de mare sau mică a corpului

are o respirație accelerată sau rară, neobișnuită

are un ritm cardiac accelerat sau prea lent Infecțiile severe – pneumonie, meningită, sindromul șocului toxic, fasciita necrozată – sunt rare, însă e nevoie urgent de sfatul medicului, deoarece pot deveni chiar letale.

Infecțiile cu virusul sincițial respirator (VSR)

Virusul sincițial respirator (VSR) infectează plămânii și căile respiratorii și este principala cauză a pneumoniei la copiii mici. Din 2017, Ministerul Sănătății a inclus vaccinul pneumococic care protejează împotriva infecțiilor pneumococice grave în schema națională de imunizare. Bebelușii pot primi vaccinul pneumococic sub forma a 3 injecții separate, la 8 săptămâni, la 16 săptămâni și la un an. Vaccinul pneumococic conjugat (PCV) este folosit pentru a vaccina copiii sub 2 ani. Este cunoscut sub numele de marca Prevenar 13.

VSR este, de asemenea, o cauză comună a bronșiolitei, o inflamație a căilor respiratorii mici din plămâni. Meningita poate fi de două tipuri: meningita virală, care apare adeseori ca o complicație a unei banale răceli, sinuzite ori a unei otite. Debutează brusc și e nevoie urgent de vizită la medic; și meningita bacteriană, mai rar întâlnită, dar extrem de periculoasă, fiind cauzată de mai multe tipuri de bacterii.

SIMPTOME CARE TE TRIMIT URGENT LA MEDIC

PNEUMONIE: la bebeluși, respirația cu dificultate, pierderea apetitului, febra mare, oboseala accentuată însoțită de starea de iritabilitate; la copiii mai mari, febra cu transpirație sau frisoane, tusea productivă cu durere în piept la tușire, oboseala accentuată, durerile musculare generalizate și dureri toracice pregnante.

BRONȘIOLITĂ: la bebeluși, vârsta mai mică de 3 luni, nașterea prematură, dificultăți în respirație și/sau respirația șuierătoare, dificultate la înghițire (refuzul alimentației), învinețirea extremităților.

MENINGITA: simptomele diferă în funcție de vârsta copilului. La bebeluși și copii până în 2 ani, atenție la plâns neconsolat când este luat în brațe și ținut cu capul spre lumină sau când părintele îi apropie bărbia bebelușului de piept, refuzul hranei, agitație sau somnolență, iritabilitate, vărsături, convulsii. La copiii de peste 2 ani, simptomele sunt febră mare, dureri de cap, gât înțepenit, amețeală și stare de confuzie, sete puternică, somnolență în loc de agitație.

Pentru copiii de peste 2 ani, există vaccinul meningococic. Indiferent dacă este încă acasă sau a început să frecventeze colectivitatea, copiii vor fi expuși la un virus la un moment dat. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face ca părinte este să mergi cu copilul regulat la medic. În acest fel, medicul poate urmări starea lui de sănătate și se poate asigura că a primit vaccinurile care pot preveni o parte din afecțiunle comune în copilărie.

