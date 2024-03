CONTRIBUTORS Luni, 11 Martie 2024, 16:55

0

Bugetul Primăriei Capitalei pentru anul 2024 a căzut, luni, pentru a treia oară la vot în Consiliul General al Municipiului București, după ce PSD și PNL au anunțat că nu susțin forma propusă de primarul general, Nicușor Dan. PSD și PNL și-au menținut amendamentele făcute la ședința trecută, însă fără să indice care să fie sursa banilor ceruți. PNL a propus un amendament pentru majorarea subvențiilor la tremoficare și transport public, ce implică aproximativ un miliarde de lei, iar PSD a propus un amandament care implică 1,5 miliarde lei pentru subvenția la termie, restanțele la ajutoarele pentru persoanele cu handicap, locuințe sociale și banca de alimente.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Nicușor Dan a explicat că diferența de 1 miliard de lei la subvenții, cerută de PNL, va fi alocată la rectificări, deoarece subvențiile trebuie plătite eșalonat, în fiecare lună, iar banii prevăzuți în proiectul de buget ajung până în septembrie. În plus, primarul general a propus un amendament prin care să aloce încă 260 de milioane de lei către subvenția la termie, față de un miliard alocat inițial în proiectul de buget. PNL, însă, nu a fost mulțumit. „Dacă am aloca acum toată suma, am bloca anumite investiții”, a explicat Nicușor Dan.

Consilierii PSD, nu au venit la discuții pe buget când au fost chemați de Nicușor Dan, deși au cerut asta.

„În afară de salarii, dar fără contribuții, nu mai putem plăti nimic”

Fiindcă nu a fost aprobat bugetul, Primăria Capitalei nu a primit circa 500 de milioane lei de la Ministerul de Finanțe din cotele defalcate din impozitele bucureștenilor, bani care intrau în mod normal în data de 8 a lunii.

Primarul general a declarat că în conturile municipalității s-au strâns circa 30 de milioane lei, se pot plăti salariile, dar fără contribuțiile aferente la stat. „În rest nu mai putem plăti nimic”, a explicat Nicușor Dan. El a spus că nu mai poate plăti facturile pentru serviciile publice, nici facturile care vin pentru lucrările de investiții.

„De la ultima ședință până azi, Comisia CAIL ne-a validat împrumutul aprobat anul tercut de Consiliul General pentru refinanțarea datoriei publice. Asta înseamnă că putem să elibera 265 milioane lei pe care să-i ducem la subvenție.

Grupul PNL a spus că își păstrează amendamentele, ca pentru cele două subvenții să fie alocate 3 miliarde, față de două miliarde cât am propus noi. M-am întâlnit cu Administrația Spitalelor, ALPAB, Administrația Străzilor, instituțiile cu cele mai consistente bugete propuse, ne-au spus că dacă am tăia din bugetul lor le-ar afecta funcționarea”, a declarat primarul general, Nicușor Dan, la începutul ședinței de Consiliu General în care s-a discutat bugetul.

Primarul a spus că a chemat grupurile politice la discuții, cu PNL a discutat, iar consilierii PSD nu au participat la întâlnire.

Nicușor Dan a insistat că deocamdată s-au găsit bani de salarii, dar în rest nu se mai poate face nicio plată deoarece nu mai sunt bani în conturile Primăriei:

„La ședința de săptămâna trecută v-am spus că sunt 22 milioane lei în cont, între timp prin înțelegeri cu companiile municipale, am mai primit redevențe și am strâns 35 milioane lei, putem plăti salariile, însă fără datoriile aferente către stat. În rest nu mai putem plăti nimic”.

Acesta a explicat din nou că nu este nevoie să treacă toate cele 3 miliarde lei pentru plata subvențiilor încă de la începutul anului, deoarece acestea se plătesc eșalonat, iar banii prevăzuți - două miliarde, ajung până în septemebrie, iar diferența poate fi alocată la rectificări.

„Noi o să avem în cursul acestui an 1,8 miliarde de lei mai mult decât puteam să trecem în buget în acest moment. Ar fi păcat să blocăm banii pentru subvenții, pe care le vom plăti în octombrie, în loc să dăm bani la investiții ca să putem înncepe lucrările. Putem aloca banii la rectificare, așa am făcut în fiecare an până acum, aest mod de lucru a fost confirmat de Curtea de conturi, de Prefect, nu este nimic în neregulă. Domnule Badiu, ați solicitat sprijin de la aparat de specialitate și l-ați primit. Pe 5 martie, departamentul de urbanism a stat toată ziua cu d-voastră , iar a doua zi funcționarii au stat de la 6 dimineața să găsiți bani de unde să tăiați, dar nu ați găsit”, a explicat Nicușor Dan.

PNL îl acuză pe Nicușor Dan că se victimizează

Consilierii PNL și-au menținut acuzații că primarul Nicușor Dan nu este dispus să taie din alte linii bugetare ca să asigure toți banii necesari pentru subvențiile la termoficare și transport public.

„E treaba primarului să se construiască o majoritate în jurul unui proiect. Suntem în situația în care se mută problema. Noi v-am comunicat care este poziția noastră. Confirm că am avut o discuție de un sfert de oră. Noi am reiterat argumententele pe care le-am făcut și publice în cadrul ședințelor de Consiliu trecute, privitoare la buget și așteptam să veniți cu un răspuns. Ori răspunsul a venit cu o convocare seacă făcută la ora 10.00 pentru ora 14.00 pentru un proiect de buget la care nu știm conținutul amendamentului d-voastră, ne-a fost comunicat în jur de ora 13.00”, a susținut Andrei Badiu, liderul de grup al consilierilor PNL.

Acesta a acuzat că demersurilșe făcute de primarul general pentru adoptarea bugetului sunt neserioase.

„Cred că este un demers neserios, dacă nu cumva se dorește o victimizare și găsirea unei scuze fiindcă nu reușim să ne punem la masă, să conturați această majoritate. PNL v-a retras sprijinul, sprijinul nostru nu mai este necondiționat, dar asta nu înseamnă că nu vom participa la întâlnirile privind adoptarea bugetului, dar bugetul acesta trebuie să aibă ca fundamentare și câteva din principiile cerute de noi. Noi nu putem merge într-o zonă în care, ok, nu găsim miliardul, dar veniți cu niște argumente pertinente în care să ne spuneți, ok, nu ați găsit un miliard să-l evidențiați în datorie așa cum ar trebui, ați găsit 700 milioane -900 milioane. Nu am lăsat niciodată impresia că suntem absurzi, dar să ne serviți de fiecare dată același proiect de hotărâre în speranța că noi îl vom vota, cred că nu este normal”, a declarat Badiu.

Părerea acestuia a fost împărtășită și de grupul PSD.

„Sunt nevoit să subscriu la părerea domnului Badiu. Demersul d-voastră de a ne invita cu o zi înainte la discuții, am primit invitație de joi pentru vineri, mi se pare neserios, de un formalism evident. În mod cert, grupul consilierilor PSD înțelege urgența elaborării și aprobării bugetului, pentru că până la urmă cei văduviți în drepturile lor sunt angajații primăriei, sigur, și celelalte proiecte, dar în primul rând ne uităm în ochii oamenilor cu care ne întâlnim pe holurile Primăriei. Ceea ce faceți d-voastră este să transferați majoritatea către Consiliul General”, a susținut Valeriu Șuhan, consilier PSD.

USR și PMP, care susțin bugetul lui Nicușor Dan, acuză PSD și PNL de ipocrizie

Grupurile USR și PMP, care susțin forma de buget propusă de primarul Nicușor Dan, acuză PNL și PSD de ipocrizie și că blochează intenționat bugetul orașului.

„Observ încă o dată că PNL și PSD merg pe aceași linie, pe linia frățească a noului partid stat. Cred că a fost destul timp până acum să vină cu niște amendamente serioase. Au puterea politică în acest Consiliu, au majoritate, pot să vină cu amendamente pe care să le treacă fără nicio problemă, cu sau fără voia domnului primar general, politic vorbind dânșii au majoritatea confortabilă să facă un buget așa cum și-l doresc, fie că doresc să ducă banii către pomeni electorale așa cum au făcut-o până acum, fie că doresc să rezolve problemele societății, sau dacă vor să-și ducă banii către societăți acolo unde PNL-ul are majoritate în Consiliile de Administrație.

Ipocrizia asta care este tot mai des prezentată este praf în ochi. Ori dorim să deblocăm Bucureștiul, ori domnii de la PNL și PSD trebuie să-și asume blocajul, fiindcă blocajul este generat de dânșii. Discuția nu este pe cifre ci pe blocaj. Domniile lor au intrat deja în campanie electorală și blochează bugetul din motive politicianiste și de campanie, nicidecum din motive raționale și etice”, a declarat Sebe Răzvan, consilier PMP.

Acesta spune că dacă PNL și PSD vin cu niște amendamente serioase, le va vota.

Consilierii USR au spus că neaprobarea bugetului afectează funcționarea Primăriei.

„Așa cum am susținut și data trecută, bugetul conține bani pentru investiții, noi ne dorim ca aceste lucruri să se întâmple. Evident că în momentul de față ne aflăm într-un blocaj care afectează nu doar investițiile ci și salariile și funcționarea Primăriei. Cu siguranță în momentul în care domnul primar general ne va invita la o discuție, noi vom veni”, a declarat Valentin Necula, consilier general USR.

Andrei Badiu, liderul de grup al consilierilor PNL, a replicat însă că se pot tăia bani de unde s-a suprabugetat, și unde execuția financiară de anul trecut a fost foarte slabă. Acesta spune că și la investiții se pot aloca bani la rectificări, așa cum s-au alocat în alți ani: „Colegii de la USR trebuie să accepte diminuări în zona unor domenii gestionate de dânsșii. dacă mie îmi spune cineva că va cheltui anul acesta 480 milioane lei în spitale, înseamnă că minte. Este o minciună sfruntată”.

La finalul ședinței, amendamentele propuse de primarul general, PNL și PSD au fost supuse la vot, dar nu au întrunit număruil necesar de voturi. Bugetul propus de primarul general, Nicușor Dan, a fost respins cu 17 voturi pentru, 23 abțineri, un vot împotrivă.

Primarul general le-a cerut consilierilor PNL și PSD să vină la discuții pentru a debloca situația, atunci când doresc, însă aceștia nu au venit cu o propunere.

Despre bugetul propus de Nicușor Dan

Primăria Capitalei, cu tot cu subordonate, estimează că va avea în 2024 un buget de 10,6 miliarde lei, strict bugetul local fiind de 7,8 miliarde lei, cu tot cu fondurile europene - 1 miliard lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Subvențiile pentru STB și termoficare totalizează circa două miliarde lei. Cheltuielile de personal se ridică la 164 milioane lei, iar despăgubirile câștigate în instanță - 270 milioane lei. Cheltuielile de investiții strict ale municipalității, fără subordonate, sunt 1,5 miliarde lei.

Ce bani vrea Nicușor Dan să aloce pentru investiții din bugetul Primăriei Capitalei

Cele 1,5 miliarde lei sunt alocate în linii mari astfel:

Modernizarea rețelei de termoficare - 524 milioane lei

Modernizare transport în comun - 500 milioane lei (195 milioane lei pentru achiziția a 100 de troleibuze, 250 milioane lei pentru achiziția tramvaielor de la ASTRA, 51 milioane lei restanță Otokar)

Finalizarea stației de epurare Glina și reabilitarea colectoarelor principale - 129 milioane lei;

Modernizare linii de tramvai - 35 milioane lei;

Continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea- 30 milioane lei;

Restanță Pasaj Doamna Ghica 35 milioane;

Construire Podul Calicilor - 5.7 milioane lei;

Pietonal Cheiul Dâmboviței Unirii-Izvor - 10 milioane lei;

Piste de biciclete în centrul orașului - 10 milioane lei;

Extindere managementul traficului - 5 milioane lei;

300 de stații modulare - 15 milioane lei;

Consolidare imobil bd. Regina Elisabeta 29-31 - 33 milioane lei;

Renovare integrată Corp A și B Maternitatea Bucur - 45 milioane lei (42 milioane din PNRR)

Patinoar Flamaropol - 10 milioane lei;

Revizuire PUG - 25 milioane lei;

Piste biciclete - circa 40 milioane lei;

Ce bani primesc subordonatele, varianta Nicușor Dan: