CONFIDENTIAL Miercuri, 06 Septembrie 2023, 00:29

0

Departamentul de poliție din New York (NYPD) își va relaxa tehnicile controversate de menținere a ordinii, în conformitate cu un acord judiciar anunțat marți, la mai bine de trei ani după violențele poliției împotriva manifestanților din cadrul mișcării Black Lives Matter în 2020, potrivit AFP.

Protestele Black Lives Matter Foto: Damian Dovarganes / AP / Profimedia

Cea mai mare forță de poliție din Statele Unite va „pune în aplicare noi practici pentru a răspunde mai bine provocărilor reprezentate de protestele spontane, necesitatea de a asigura siguranța newyorkezilor și respectarea dreptului fiecăruia la libera exprimare”, au anunțat într-un comunicat primarul New Yorkului, Eric Adams, el însuși un fost polițist, și șeful NYPD, Edward Caban.

Noile reguli sunt prevăzute într-un acord juridic de patruzeci de pagini aprobat de instanțele federale din Manhattan și făcut public marți.

Acordul a fost încheiat între Consiliul municipal din New York, Departamentul de Poliție din New York, Uniunea pentru libertăți civile din New York și procurorul general al statului New York, Letitia James, care a intentat un proces împotriva NYPD în ianuarie 2021.

În vara precedentă, în plină epidemie Covid-19, mii de oameni au ieșit pe străzile din New York și din alte orașe importante din SUA sub stindardul mișcării Black Lives Matter, indignați de rasism și de moartea afro-americanului George Floyd, ucis pe 25 mai 2020 de un polițist în Minneapolis.

Unele manifestații au degenerat în jafuri și distrugeri, iar violențe ale poliției au fost raportate, în special la New York, unde aproximativ 2.000 de persoane au fost arestate.

În martie anul trecut, în cadrul unui prim acord juridic, municipalitatea a acceptat să plătească 21.500 de dolari fiecăruia dintre sutele de manifestanți care au căzut victime unei operațiuni controversate de încercuire a poliției în Bronx, la 4 iunie 2020.

Poliția din New York a fost de acord să renunțe la utilizarea acestei tehnici, cunoscută sub numele de „nassage”, cuplată cu bătăi. În schimb, poliția va opta pentru o abordare de menținere a ordinii în patru etape, „mai bine calibrată” și „cu mai multe niveluri”, menită să reducă riscul de violență la scară largă.

„Dreptul de a manifesta pașnic este o parte fundamentală a libertății în America, la fel cum dreptul la siguranță publică este esențial pentru ca orașul nostru să funcționeze”, a subliniat primarul Eric Adams, salutând „echilibrul” acordului privind activitatea polițienească în zbuciumata capitală economică și culturală a Statelor Unite, care are o populație de 8,5 milioane de locuitori.