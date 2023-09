ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 23 Septembrie 2023, 22:29

15

În ultimii ani, mii de stâlpișori de plastic, de metal sau de piatră au fost puși pe marginea trotuarelor ca să împiedice parcarea mașinilor.

Bolarzi Sector 4 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Demersul de eliberare a trotuarelor este unul lăudabil, nicăieri în Europa civilizată nefiind mașini parcate pe trotuar, însă operațiunea este una costisitoare și mulți bucureșteni se întreabă dacă nu ar fi mai bine să se aplice amenzi usturătoare, în mod consecvent.

Pentru un stâlp/bolard, Primăriile plătesc între 50 și 700 de lei, și în fiecare sector se pun anual mii, iar banii ajung în conturile unor firme abonate la contracte cu statul. Dincolo de aspectele financiare, apar și cele estetice, fiecare primărie având până la trei modele de stâlpișori, rezultatul fiind un haos vizual.

PRIMĂRIA CAPITALEI

Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor a montat în ultimul an aproape 12.000 de stâlpișori, de 3 tipuri:

Stâlpisori metalici cu secțiune rotunda (9882 bucăți)

Stâlpișori flexibili (1695 bucăți)



Stâlpișori de ghidare lamelari (210 bucăți)

Pentru cele 3 tipuri de stâlpișori, municipalitatea plătește:

Stâlpișori metalici cu secțiune rotundă



Stâlpișori flexibili



Stâlpișori de ghidare lamelari



„Montarea stâlpișorilor nu are un cost separat având în vedere că aceștia sunt amplasați de către angajații de specialitate din cadrul Direcției Tehnice a Administrației Străzilor București. Administrația Străzilor nu a montat stâlpi de protecție tip bolard (granit)”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.

Pentru furnizare stâlpișori, Administrația Străzilor are 3 contracte, potrivit informațiilor din sistemul electronic de achiziții publice:

Furnizare stalpisori metalici cu sectiune rotunda, încheiat pe 7 iulie 2023 cu VESTA INVESTMENT, valoare contract 875.000 lei.

Furnizare stalpi de ghidare lamelari, încheiat pe 14 noiembrie 2022 cu VESTA INVESTMENT, valoare contract 114.375 lei.

Furnizare separator de sens semiflexibil negru si galben, încheiat pe 22 aug. 2023 cu VESTA INVESTMENT, valoare contract - 162.860 lei.

SECTORUL 1

În 2023, Primăria Sectorului 1 a montat 678 stâlpișori metalici cu secțiune rotundă și 397 stâlpișori din mase plastice cu secțiune hexagonală.

Sumele achitate pentru fiecare model de stâlpișor sunt următoarele:

Furnizare și montaj stâlpișori flexibili pentru delimitare și direcționare acces – 147,54 lei/bucată, inclusiv TVA;

Furnizare și montaj stâlpișori metalici cu secțiune rotundă – 242,81 lei/bucată, inclusiv TVA;

Furnizare și montaj stâlpișori din mase plastice cu secțiune hexagonală – 176,40 lei/bucată, inclusiv TVA.

„Stâlpișorii pentru delimitare acces pietonal sunt montați în baza Acordului Cadru nr.12/16.01.2023 având ca obiect executarea lucrărilor de semnalizare rutieră orizontală și verticală încheiat cu Asocierea S.C.Acvatot S.R.L – S.C.Anduna Servimob S.R.L pe o perioadă de 4 ani (48 de luni). Valoarea totală a Acordului Cadru este de 48.574.495,49 lei, inclusiv TVA”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 1 la solicitarea HotNews.ro.

Scopul montării acestor stâlpișori este acela de a asigura circulația pietonilor în condiții optime și pentru a limita accesul autoturismelor pe trotuar, se mai arată în răspuns.

SECTORUL 2

Primăria Sectorului 2 a montat în 2023 aproximativ 12.300 stâlpi metalici și aproximativ 430 stâlpi flexibili de direcționare trafic. Prețurile variază între 173 și 246 lei în funcție de model.

„Pentru protejarea trotuarelor folosim doar stâlpi metalici cu cămașă de protecție de plastic și bandă reflectorizantă conform normativelor în vigoare, iar costul variază în funcție de contract. Pe partea de modernizare străzi, în baza acordului cadru aferent, prețul este între 180-212 lei cu TVA. Iar cei montați prin acordul cadru de sistematizare sunt 246 lei cu TVA. Pentru direcționarea fluxurilor de trafic folosim stâlpi flexibili galbeni cu bandă reflectorizantă conform normativelor în vigoare, iar aceștia costă 173 lei cu TVA. De menționat că toate prețurile includ montaj”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sector 2 la solicitarea HotNews.ro.

Stâlpișorii sunt achiziționați în principal pe baza a două acorduri cadru care vizează modernizarea străzilor și semnalizare rutieră orizontală.

Acordul-cadru pentru modernizarea străzilor a fost încheiat în mai 2019 pe 2 loturi, pe o perioadă de 4 ani cu firmele:

Lot 1: Terzin Company, Drum Concept, Acvatot- 105.306.064 lei.

Lor 2: Restra Construct, Terzin Company și Acvatot - 127.530.037 lei.

Acordul - cadru de proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală a fost încheiat în ianuarie 2023 pe o perioadă de 4 ani cu firmele: S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L. si S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. 33.213.178,36 lei inclusiv T.V.A. Valoarea maximă a acordului-cadru este de 33.213.178,36 lei inclusiv T.V.A. pentru 48 de luni.

Întrebați de ce montează stâlpișori, reprezentanții Primăriei spun că nu este vorba doar despre montarea stâlpișorilor, ci despre sistematizarea străzilor aplicarea unor măsuri care vizează creșterea siguranței pietonilor.

„Vorbim de o viziune integrată, ce înglobează mai multe măsuri, toate menite să satisfacă nevoia bucureștenilor de mobilitate urbană în condiții tot mai sigure.

La preluarea mandatului, primarul Radu Mihaiu a făcut un audit pe tot ce înseamnă reglementări de circulație în Sectorul 2, o premieră pentru România. Realitatea nu a fost una îmbucurătoare - 913 indicatoare “Cedează trecerea” lipsă. 726 indicatoare “Trecere pietoni” lipsă. 99 limitatoare viteză lipsă. 789 marcaje trecere pietoni deteriorate. 70.746 metri liniari marcaje longitudinale care necesită trasare. Concluziile auditului justificau și existența anumitor zone/locații cu risc crescut de accidente. Așadar, avem nevoie să creștem gradul de siguranță pe străzile din Sectorul 2.

La toate acestea se mai adaugă o altă “ felie de realitate”: Bucureștiul este cea mai congestionată capitală europeană, cu trotuare înghițite de mașini, devenite adevărate parcări, cu pietoni uneori forțați să circule pe carosabil. Așadar, avem nevoie să organizăm spațiul public coerent, încât să creștem gradul de siguranță și pentru pietoni și pentru șoferi”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 2 la solicitarea HotNews.ro,

Primăria spune că pe lângă montarea de stâlpișori, a aplicat cumulat următoarele măsuri:

a încheiat un protocol cu Administrația Străzilor din Primăria Capitalei pentru a putea interveni și pe străzile ce nu sunt în administrarea Primăriei Sectorului 2.

a reorganizat ADP Sector 2 și a creat servicii noi: de sistematizare rutieră și de ridicări mașini parcate neregulamentar. Mașinile parcate în stațiile STB, pe trecerile de pietoni sau cele parcate pe trotuarele din proximitatea școlilor sunt ridicate și depozitate pe platforma de pe Aleea Bistricioara.

se eliberează domeniul public de mașinile abandonate.

se modernizează străzile, în 2023 fiind alocați 238 milioane lei pentru asta, față de 17,7 milioane lei în 2020 și se fac lucrări de sistematizare în 10 cvartale, bugetul în 2023 fiind de 10 milioane lei.

„Tocmai de aceea, nu putem vorbi de achiziția și montarea de stâlpișori ca fiind obiectul unor contracte separate de achiziție. Vă putem aproxima în schimb: costul unui stâlpișor cu tot cu montare ajunge la valoarea de aprox. 200 lei/bucată. La toate acestea, se adaugă măsuri punctuale pentru problemele locale. În apropierea școlilor au fost montate garduri de protecție și au fost înlocuite cele deteriorate. Acolo unde spațiul permite, am instalat sisteme kiss and ride. Pentru creșterea vizibilității pe trecerile periculoase am montat sisteme de suprailuminare, care să scoată în evidență pietonii ce traversează. Pe arterele importante, mai ales acolo unde traficul pietonal era îngreunat sau imposibil, am eliberat trotuarele prin montarea de stâlpișori (exemple: str. Matei Voievod, Vatra Luminoasă, Pierre de Coubertin, etc.). În concluzie, după cum observați, nu totul se rezumă la montarea stâlpișorilor, ci vorbim de o serie de soluții integrate, aplicate pentru creșterea siguranței oamenilor”, se arată în răspunsul transmis de Primărie.

SECTOR 3

Primăria Sectorului 3 nu a pus în ultimul an stâlpișori, susțin reprezentanții instituției. Sunt puse însă borduri, care împiedică accesul mașinilor pe trotuar.

SECTOR 4

Primăria Sectorului 4 pune 3 tipuri de stâlpișori/bolarzi, iar prețul variază între 35 – 140 de euro/element. Am solicitat să ni se comunice câți stâlpișori/bolarzi au fost puși în ultimul an, dar nu ni s-a comunicat această informație. Cu ochiul liber se poate vedea însă că numai pe o singură stradă sunt sute de bolarzi.

Prețul stâlpișorilor dreptunghiulari este de 35 de euro, cei tronconici - 80 de euro și cei rotunzi, din piatră - 140 de euro, prețurile includ TVA și montaj.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 spun că montează stâlpișori în cadrul lucrărilor de sistematizare a străzilor, pentru a delimita zonele dedicate pietonilor de cele dedicate mașinilor.

„La data prezentei, pe raza Sectorului 4 al Capitalei, se află în curs de implementare un amplu proces de sistematizare a circulației rutiere, la nivelul rețelei secundare de străzi, prin instituirea de sensuri unice, prin amenajarea de noi locuri de parcare, publice și de reședință, soluții menite să asigure un trafic rutier fluent și aerisit, să diminueze timpii petrecuți la volan și, implicit, să reducă poluarea aerului.

În tot acest proces de sistematizare, o atenție deosebită este acordată pietonilor, prin implementarea unor soluții tehnice care să le asigure acestora condițiile necesare pentru circulația în siguranță.

În acest sens, dispozitivele la care faceți referire dumneavoastră (stâlpi/bolarzi) au menirea de a delimita zonele pietonale/trotuarele de partea carosabilă a arterelor de circulație și, implicit, de a le oferi pietonilor condiții sigure de circulație pe drumurile publice.

Astfel de măsuri au fost instituite pentru a descuraja comportamentul unor conducători auto, care obișnuiau să parcheze/staționeze și pe trotuare, fără să le asigure pietonilor distanța minină pentru a putea circula în siguranță. În astfel de situații, pietonii erau nevoiți să se deplaseze pe partea carosabilă a drumurilor, ocolind autoturismele parcate neregulamentar pe trotuare și expunându-se riscului producerii unor accidente rutiere”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 4 la solicitarea HotNews.ro.

Lucrările de sistematizare a circulației rutiere și pietonale se desfășoară în baza Acordului-cadru nr. 335/04.04.2022 privind Regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrative-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București, cu o valabilitate de trei ani.

Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, valoarea maximă a acordului-cadru este de 3.579.215.286 și a fost câștigat de: CONCELEX, CONSTRUCTII ERBASU, BOG'ART, OMEGA STAR SISTEMS SRL, Totul Verde, QUEEN EIRINI, ALPENSIDE, Concelex Engineering, ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, PAB Romania, TERRA GAZ CONSTRUCT, SOMET, ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A., ERBASU TOTAL CONSTRUCT, TANCRAD, UNITIP GLOBAL, Luxten Lighting Company.

SECTOR 5

Primăria Sectorului 5, condusă de primarul Cristian Popescu Piedone, proaspăt ieșit din pușcărie, nu ne-a răspuns la solicitarea în care am cerut informații despre câți stâlpișori au fost puși în ultimul an, cât costă, de la cine sunt cumpărați.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Sector 5, de aceste lucrări se ocupă societatea primăriei - INFRASTRUCTURĂ S5, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 5 52/27.02.2020, prețul pentru un bolard este de 147 lei, dar nu e clar dacă atât costă stâlpișorul plus montaj, doar stâlpișorul sau doar montajul.

SECTOR 6

Primăria Sectorului 6, prin Administrața Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) a montat în ultimul an pe arterele de pe raza sectorului 1.021 stâlpișori de protecție. Bolarzi nu au fost montați.

Ce tipuri de stâlpișori/bolarzi au montat și cât costă fiecare tip plus montaj?

Stâlpișorii montați sunt:

dreptunghiulari, cu un cost de 150 lei/buc.

circulari, cu diametrul de 60 cm, cu un cost de 160 lei/buc.

circulari, cu diametrul de 90 cm, cu un cost de 190 lei/buc.

„În cost, sunt incluse materia primă, consumabilele și vopsitul. Stâlpii de protecție sunt confecționați în cadrul ADPDU Sector 6 și sunt montați în regie proprie. Stâlpișorii sunt montați pentru creșterea siguranței pietonilor, sporirea vizibilității la trecerile de pietoni și eliberarea trotuarelor de mașini parcate neregulamentar”, este răspunsul dat de Primăria Sectorului 6 la solicitarea HotNews.ro.