Romprest se va ocupa în continuare de curățenia în Sectorul 1. Noua înțelegere dintre companie și Clotilde Armand, ce s-a schimbat

Compania Romprest se va ocupa în continuare de curățenia din Sectorul 1 după ce prefectul Capitalei, Alin Stoica, nu a mai prelugit starea de alertă. Primăria Sectorului 1 a ajuns miercuri la o înțelegere cu Romprest, după o întâlnire care a avut loc la Prefectură, astfel încât compania să reducă prestația serviciului, adică să spele străzile, să măture și să ridice gunoiul mai rar. Astfel costul plătit de instituție pentru salubrizare ajunge de la 20 milioane lei/lună la minim 10,5 milioane lei pe lună. Valoarea tarifelor rămâne însă nemodificată.







Pe an, se ajunge de la 240 milioane lei la 125 milioane lei dacă înțelegerea va fi parafată de Consiliul Local și CA -ul Companiei Romprest. Romprest dă asigurări că va presta servicul fără întreruperi, iar primarul Clotilde Armand spune că banii economisiți astfel vor merge la investiții.











Înțelegerea dintre Romprest și Primăria Sector 1





Primăria Sectorului 1 garantează o plată lunară în valoare de 10,5 milioane lei până la sfârşitul lunii octombrie 2021, iar reprezentanții Romprest spun că frecvențele propuse asigură un program eficient pentru lunile septembrie şi octombrie 2021, prin care se garantează starea de curățenie, program ce necesită o plată lunară de minim 12,5 milioane lei.







”Sub condiția executării obligaţiei de plată a plăţilor asumate de către Primăria Sectorului 1 prin prezenta minută, Compania Romprest Service îsi asumă obligația respectării continuităţii serviciului de salubritate prestat în aria teritorială a Sectorului 1 Bucuresti şi nu va întrerupe serviciul de ridicare a gunoiului menajer şi a curăţeniei stradale. Primăria Sectorului 1 garantează o plată uno ictu (cu executare imediată) de 13,5 milioane lei, data plății urmând a fi comunicată cel mai târziu la data de 27.08.2021. Compania Romprest Service solicită ca această plată garantată să fie suplimentată până la o valoare cuprinsă între 15 şi 20 milioane lei, urmând a fi defalcată până la data de 25.09.2021, Primăria Sectorului 1 urmând a realiza o primă plată din suma de 13,5 milioane lei in primele 10 zile ale lunii septembrie 2021”, se arată în minuta încheiată între cele două părți.







Compania Romprest Service solicită și deblocarea garanției de bună executie consemnată în anul 2020, aferenta prestatiilor realizate si confirmate in cursul anului 2020.











”Compania de salubrizare a acceptat ieri (în scris) la Prefectură să asigure serviciile din Sectorul 1 la jumătatea prețului solicitat la începutul anului. Adică la un tarif de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei, cât a cerut inițial. A fost nevoie de: 10 luni de zile de luptă, șantaje și gunoi pe străzi, linșaje mediatice non-stop la televiziunile unor personaje sinistre, de un Consiliu ostil și ignorant la nevoile cetățenilor care au fost furați ani de zile, de 10 luni să înțeleagă asta. Banii recuperați și salvați vor fi investiți masiv în infrastructură, școli și spitale. În comunitate”, a scris primarul Clotilde Armand pe pagina de Facebook, joi dimineață, după întâlnire.







Burduja: Totul a fost negociat pe ascuns

”Consilierii locali nu au știut nimic, totul a fost negociat pe ascuns. Nu a existat un mandat clar de negociere, nu a existat nicio informare. Oare de ce să fac aceste lucruri pe sub masă, exact cum se făceau în epoca de tristă amintire PSD-Tudorache?! Se pare că negocierea de ieri prevede EXACT aceleași tarife, deci tot acest circ pe nervii si pe sănătatea cetățenilor sectorului 1 a fost complet INUTIL. Doar un joc de imagine, dupa cum am spus de nouă luni de zile- si noi, si o mulțime de profesioniști din spațiul public. Culmea este că ni se prezintă deja o mare victorie prin faptul că scade factura pentru sectorul 1. Dar asta NU pentru că scad prețurile, așa cum în mod mincinos se susține, ci pentru că primăria a solicitat reducerea frecvențelor. Da, ați citit și ați înțeles bine: sectorul 1 este atât de curat încât mașinile de gunoi trebuie să treacă mai rar. Mai mult decât atât, există un regulament adoptat printr-o hotărâre a Consiliului General prin care se stabilesc foarte clar frecvențele pentru serviciul de salubritate. Reducerea frecvențelor a fost pe masa inca de la comisia de mediere a consiliului local, de la începutul anului. Se putea face de atunci, daca asta era soluția, si s-ar fi economisit DEJA zeci de milioane de lei de la bugetul local. Dupa tot acest circ suntem in același punct?! Si asta e o mare victorie?!”, a scris Burduja pe pagina de Facebook.







Păiuși: Nu va fi mizerie în Sector

Oliver Păiuși, viceprimarul Sectorului 1, dă asigurări că din reducerea frecvențelor nu va rezulta un sector mai murdar.







Primăria Sectorului 1, prin Poliția Locală, își asumă că își va îndeplini obligaţiile legale și contractuale care ii revin privind controlul şi sancționarea agenţilor economici al căror comportament conduce la acumularea de deşeuri in depozite necontrolate dar și faptul că va identifica urgent o soluție, chiar și cu caracter temporar, în ceea ce priveşte eliminarea finală prin depozitare a deșeurilor generate pe raza Sectorului 1.”Părţile îşi asumă obligatia semnării unui Protocol până la data de 27.08.2021, în cuprinsul căruia să fie consemnate cele asumate în prezenta, conform celor agreate în final de părțile contractante şi care să fie aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti si prin Decizia Consiliului de Administrație a Companiei Romprest Service SA. Prezenta Minută s-a încheiat astăzi, 25.08.2021, la sediul Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti”, se mai arată în minută.Potrivit anexei minutei, prestațiile pentru lunile septembrie și octombrie se reduc astfel:Sebastian Burduja, liderul PNL Sector 1 spune că reducerea frecvențelor nu este o victorie.”Nu va fi mizerie în Sector. Romprest dă asigurări prin minuta încheiată ieri că frecvențele propuse asigură un program eficient pentru lunile septembrie și octombrie, prin care se garantează starea de curățenie. Înainte erau prea multe treceri. Avem de exemplu punctele fixe, în număr de 37 - stațiile de metrou de exemplu, Piața Pajurei, unde se trecea de 12 ori pe zi. Sigur ca nu era era nevoie să facă asta. Apoi, noi avem curățenia și întreținerea curățeniei în contract. Noi aveam suspiciuni legate de întreținerea curățeniei, este posibil să se plimbe niște măturători să strângă trei frunze care cad. Nu vorbim despre golirea coșurilor, s-au golit, se vor goli, dar nu să stea un salubrist pe stradă, când cade o frunză, să o ia să o pună în tomberon. Noi avem scris clar în minută că se poate face curățenia bine și cu frecvențe reduse”, a explicat Păiuși pentru HotNews.ro.Starea de alertă în Sectorul 1 a fost declarată în 23 iulie, pentru 30 de zile, iar Primăria Sectorului 1 spunea că la acel moment pe străzi se adunaseră aproximativ 2.691 de tone de deşeuri generate de populaţie. Pe 22 august, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 1 a aprobat prelungirea stării de alertă, însă prefectul, cel care trebuie să își dea acordul, a respins solicitarea, spunând că nu se mai impune prelungirea acestei măsuri. Administrația Locală adusese ca argument pentru prelungirea stării de alertă în sector faptul că Romprest nu va avea capacitatea de a presta serviciile de curățenie. "Romprest va functiona la capacitate și își va continua activitatea", a susținut prefectul Capitalei.După declararea stării de alertă, Primăria condusă de Clotilde Armand a încheiat un contract de salubrizare cu firma Brai-Cata SRL. Contractul este încheiat pe durata celor 30 de zile de stare de alertă, respectiv până în 22 august, cu posibilitate de prelungire prin act adițional cu cel mult 30 de zile sau "până la epuizarea în integralitate a cantității achiziționate". Contractul a fost încheiat pentru servicii de colectare, transport și tratare/ eliminare/ depozitare a 100 de tone de gunoaie în aria Sectorului 1, în valoare totală de 62.900 de lei. Primăria sublinia că, deși achiziția a fost făcută în regim de urgență, prețul total per tonă este mai mic decât cel prestat de Romprest, conform facturilor publicate.De asemenea, primăria a încheiat contract de salubrizare pe perioada stării de alertă cu firma RER Ecologic REBU. Contractul are o valoare de peste 12,9 milioane lei (cu TVA).În 2020, suma alocată de Primăria Sectorului 1 pentru salubrizare a ajuns de la 90 milioane lei, banii alocați la începutul anului, la 320 milioane lei. Primăria Sectorului 1 are de anul trecut o datorie de circa 100 milioane lei la Romprest, datorie contestată în instanță. În 2021, bugetul era de 240 milioane lei.