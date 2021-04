AFACEREA HERĂSTRĂU Câte cârciumi și chioșcuri sunt în parcul simbol al Bucureștiului, cine le deține și pe câți bani a fost dat domeniul public

Informația pe scurt



Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei au vândut 10 spații comerciale din Parcul Herăstrău. Atenție însă terenul de sub ele nu a fost vândut ci a fost concesionat;

a fost concesionat de Primăria Sectorului 1 fără acordul Primăriei Capitalei, potrivit datelor comunicate de municipalitate;

redevența pentru terenurile de sub cârciumi, câteva sute de metri, este undeva între 600 și 1.500 euro/an;

cele mai multe bucăți din parc au fost închiriate/ date în asociere în participațiune în cele două mandate ale fostului primar Sorin Oprescu - respectiv 26 de bucăți de parc. Printre acestea se numără și celebrele chioșcuri pagodă;

în timpul mandatului Gabrielei Firea au fost închiriate/ date în asociere în participațiune 9 bucăți de parc;

9 bucăți de parc au fost închiriate/ date în asociere în participațiune în perioada 1997- 2006;

chiriile pentru cele 21 de terenuri închiriate în parc varizază între 200 de euro/lună pentru 9 mp de parc și până la 3.000 de euro pentru 416 mp de parc;

de exemplu, celebrul restaurant Casa di David plătește Primăriei Capitalei chirie pentru 980 mp terasa și 654 mp teren - 925 euro/luna;

Mitică Dragomir este stăpân pe lacul Herăstrău și pe câteva insule pentru 2.500 dolari/trim + 1.026 euro/trim + 40% cota profit/an;

o parte din contractele de închiriere/asociere expiră peste 2-3 ani, altele peste aproape 20 de ani;

printre proprietarii de cârciumi în Herestrău se numără firme controlate prin interpuși de Sebastian Ghiță, gruparea Cocoș-Bittner-Petrache, Mitică Dragomir, fosta soție a lui Cristi Borcea, și fostul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța.







Ce s-a vândut în parc

Primăria Sectorului 1 a încheiat 7 contracte pentru vânzarea unor construcții din parc, iar pentru terenul de sub ele, care atenție, niciodată nu a fost vândut, au fost închiriate contracte de concesiune.

”În anul 2002, conform prevederilor Legii nr. 550/2002 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, primăriile de sector au fost împuternicite că, în numele Municipiului București, să vândă spațiile comerciale/de prestări servicii aflate în această situație. În baza Legii nr. 550/2002, au fost aprobate, prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 271/2002 și nr. 109/2003 cu modificările și completările ulterioare, listele cu spațiile care fac obiectul acestei legi. În anexele acestor hotărâri se regăsesc și spații comerciale și de prestări servicii situate în fostul Parc Herastru (actual Regele Mihai I). Având în vedere cele mai sus menționate, Primăria Sector 1 a încheiat contracte de vânzare cumpărare pentru spațiile comerciale și de prestări servicii înscrise în anexele hotărârilor C.G.M.B”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.











Cele 7 contracte de vânzare-cumpărare încheiate de Primăria Sectorului 1 pentru spațiile comerciale din parc sunt:





- Contract nr. 753/07.04.2004 încheiat cu S.C. TREI COCOŞI – COMPLEX INTERNATIONAL S.R.L. suprafaţă construită 533,58 mp, suprafaţă utilă 415,38 mp (parter 267,44 mp şi subsol 147,94 mp). Pentru terenul aferent - 771,85 mp teren din parc - Primaria Sectorului 1 a încheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 1.469 Euro/an.S.C. TREI COCOŞI – COMPLEX INTERNATIONAL S.R.L. este denumirea actuală a Orion Proprietati Imobiliare, potrivit listafirme.ro. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Petrache Adrian Ionel (90%) și Lucov Ștefan Bogdan. Despre Adrian Petrache Bogdan Luscov, presa a scris de mai multe ori că au făcut parte din gruparea Alexandru Bittner, Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea, si Adrian Petrache care au făcut afaceri gigant cu statul sun Năstase și Băsescu, iar

- Contract nr. 755/07.04.2004 încheiat cu S.C. TREI COCOŞI – COMPLEX INTERNATIONAL S.R.L. pentru suprafaţă construită 221,02 mp, suprafaţă utilă 180,66 mp. Pentru terenul aferent - 299,95 mp teren din parc - Primaria Sectorului 1 a incheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 571 Euro/an. Primaria Sectorului 1 a incheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 1.469 Euro/an.S.C. TREI COCOŞI – COMPLEX INTERNATIONAL S.R.L. este denumirea actuală a Orion Proprietati Imobiliare. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Petrache Adrian Ionel (90%) și Lucov Ștefan Bogdan despre care am scris mai sus.



- Contract nr. 200/15.02.2006 încheiat cu S.C. RODRAG TRADE CO S.R.L pentru spatiu comercial 451,75 mp. Pentru 3.276 mp teren din parc (3.552,79 mp din masuratori cadastrale)a fost încheiat contract de concesiune de Primăria Sector 1, dar Primăria Capitalei nu deține mai multe date. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic PRIVAL CONSULTANTS S.A. și administrator CONSTANTINESCU MACRINA-ELENA. Macrina Elena Constantinescu este soția lui Horia Constantinescu, actualul director adjunct al Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa și fostul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, potrivit informațiilor apărute în presa locală.



- Contract nr. 782/20.05.2004 încheiat cu S.C. COMPLEX HERĂSTRU S.A. pentru spatiu comercial, nu ne-au fost trimise date privind suprafața. Pentru terenul aferent de 345,80 mp Primaria Sectorului 1 a incheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 673 Euro/an. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: ANICULOESEI DUMITRU (87%) și ANICULOESEI IOANA.





- Contract nr. 2361/30.08.2005 încheiat cu S.C. TOTAL INVESTMENT SOLUTION S.R.L. pentru construcţie 827,13 mp, iar terenul aferent a fost concesionat - 827,13 mp (sub construcţie) şi 5.004,64 mp aferent spaţii verzi. Potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei, problema este că acolo nu era un spațiu comercial ci doar o fundație.”Construcţia este o fundaţie (spaţiu comercial degradat 100%). - ALPAB – nu a desfăşurat activităţi comerciale în perioada derulării contractului de participaţiune şi nici la data prezentei - DGPLC – nu s-a constatat existenţa construcţiei, doar existenţa unei fundaţii (verificari efectuate dupa data încheierii contractului) - DJ - Serviciul Legislaţie spaţiul comercial degradat 100% nu este în corespondenţă cu cerinţa legală privind folosinţa efectivă a acestui spaţiu la data intrării în vigoare a legii conform prevederilor art. 6.(1) din HG nr. 1341/2002. Constructia, respectiv contractul de vanzare cumparare au fost radiate, la intiativa Municipiului Bucuresti, din CF 214376”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.



- Contract nr. 709/01.04.2004 încheiat cu S.C. SIRETUL COMIMPEX S.R.L. pentru construcţie 500,13 mp. Pentru terenul aferent - 500,13mp sub construcţie - Primaria Sectorului 1 a incheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 959 Euro/an. POtrivit datelor de la Registrul Comerțului firma are următorul acționariat: un off shore din Cipru - VOTINA TRADING LIMITED reprezentat de CHICHEANU CONSTANTIN (60%) și BUCIU ANDREI-FILIP (40%).





”Parcul Herăstrău, actual Parcul Regele Mihai, face parte din domeniul public al Municipiului București și se află în administrarea Administrației Lacuri Parcuri Agrement București. Conform prevederilor art. 13, alin. (3) din Legea nr. 550/2002 „Terenul proprietate publică, aferent spațiului care se vinde, se atribuie direct cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face prin negociere directă între concedent și concesionar, fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini și fără nici o formă de publicitate. Municipiul București a încheiat două contracte de concesiune prin Comisia constituită la nivelul Municipiului București și un contract de concesiune prin Administrația Fondului Imobiliar pentru terenul aferent unui spațiu comercial vândut în baza Legii nr. 505/1998. De asemenea, Primăria Sectorului 1 a încheiat și contracte de concesiune pentru terenul aferent spațiilor comerciale vândute de comisia constituită la nivelul Primăriei Sectorului 1, din Parcul Herăstrău, actual Parcul Regele Mihai, fără a fi împuternicită de către proprietar, respectiv Municipiul București”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

- Contract nr. 7/17.07.2000 încheiat cu S.C. COMPLEX HERĂSTRU S.A. pentru spatiu comercial. Pentru terenul aferent - 535,46 mp - există contract de concesiune pe 49 ani incheiat cu Administratia Fondului Imobiliar. Taxa de concesiune este de 3.909,48 $/an.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: ANICULOESEI DUMITRU (87%) și ANICULOESEI IOANA.



- Contract nr. 47/21.02.2011 încheiat cu S.C. BONIPOPA S.R.L. pentru Spatiu comercial 79,27 mp din bd. Kiseleff 32. Pentru terenul aferent - 79,27 mp- Primaria Municipiului Bucuresti a incheiat contract de concesiune pe 49 ani. Taxa de concesiune este de 4.124,72 Euro/an. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, firma are următorul acționariat: Mitran Ioana și Mitran Victor.



- Contract nr. 750/07.06.2012 încheiat cu S.C. 77 & MADISON ADK S.R.L. pentru spatiu comercial 190,69 mp, de pe Șoseaua Nordului 1. Pentru terenul aferent - 190,69 mp - Primaria Municipiului Bucuresti a incheiat contract de concesiune. Taxa de concesiune este de 9.110 Euro/an.Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, firma are următorul acționariat: Dușu Andrei George (80%) și Dușu Diana (20%).

Ce bucăți sunt închiriate/ date în asociere, pe câți bani, până când Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, administratorul parcului, a încheiat pe raza Parcului Regele Mihai I (HERASTRAU) cu operatori economici, PFA. sau asociatii, un numar de 44 de contracte de inchiriere si de asociere in participatiune. Dintre acestea, 21 sunt contracte de închiriere, iar restul de asociere în participațiune.

Contractele de închiriere sunt următoarele:





- contract numărul 5593/13.05.2014 încheiat cu AFGA KOKINOROZ pentru 7 mp de teren din parc, în zona Charles de Gaulle. Chiria este de 200 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 25.04.2024. Potrivit datelor obținute de la Registrul Comerțului, firma AFGA KOKINOROZ a fost înființată în 2014 și îl avea acționar pe TOMA STERICA. Societatea a fost radiată pe 10.04.2019 pentru că și-a mutat sediul în alt judet. O nouă companie este înființată imediat cu același nume și același acționar.



- contract numărul 6949/28.06.2013 modificat prin Act D. 16913/12.12.2018, încheiat cu BETTY ICE SRL pentru 9 mp teren, amlasare rulotă, în zona Herăstrăul Nou . Chiria este de 400 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 31.03.2019.







- contract numărul 6779/24.05.2013, modificat prin Act Ad. 16912/12.12.2018, încheiat cu BETTY ICE SRL, pentru 9 mp teren, amlasare rulotă, în zona Herastrau Vechi. Chiria este de 380 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 31.03.2019.







- contract numărul 11032/19.08.2014, încheiat cu BRITTA TRADING SRL pentru 2.000 mp teren - Roata Mare. Chiria este de 2.300 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 19.08.2029. Potrivit datelor obținute de la Registrul Comerțului, firma a fost radiată de mai multe ori în 2014 și reînființată. Actuala societatea a fost înființată în 2017 și are următorul acționariat: SC BRITTA AMUSEMENT SRL și PRĂJIŞTEANU LUCIA GABRIELA.















- contract numărul 5954/25.04.2014, încheiat cu CONCEPT ESPRESO CAFE SRL, pentru 330mp/ponton C5 - Șos Nordului. Chiria este de 2.000 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 25.04.2039. Firma a fost înființată în 2006 și are următorul acționariat potrivit datelor de la Registrul Comerțului: MARZAVAN DAN acționar unic.



- contract numărul 1473/10.02.2014 încheiat cu FUNNY FOOD EXPRES SRL pentru 9 mp teren (rulote) în zona Pavilion H. Chiria este de 200 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 10.02.2024. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, unic acționar al firmei este MATEI ANA MARIA.

- contract numărul 1474/10.02.2014 încheiat cu FUNNY FOOD EXPRES SRL pentru 9 mp teren (rulote) în zona Muzeul Satului. Chiria este de 200 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 10.02.2024. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, unic acționar al firmei este MATEI ANA MARIA.







- contract numărul 4073/14.08.1998 modificat prin Act ad. 11373/01.09.2017 încheiat cu DISTINCT OPERATIONS SRL pentru 2.000 mp teren - Restaurant Pescaruș – Șos Nordului. Chiria este de 1.200 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 14.08.2028. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, asociați în firmă sunt: TROTTER GRILL SRL, TONESCU TUDOR AUREL și PATRACIOC CARMEN - DANIELA.







- contract numărul 2716/21.03.2000 încheiat cu SEVERALL SRL pentru 980 mp terasa și 654 mp teren - Restaurant CASA di DAVID – Sos Nordului. Chiria este de 925 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 21.03.2030. Potrivit datelor de la Registrul comerțului, firma are următorul acționariat: MAILAT CĂLIN, MEITA ANTOIN MAURICE. Restaurantul era unul preferat de Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Geoană, Elena Udrea și Ion Țiriac, conform unui articol din 2008 publicat de ziare.ro.



- contract numărul 8631/03.07.2014 încheiat cu SPECIAL AGREMENT SRL pentru 120 mp ponton C38 - Herastrăul Nou. Chiria este de 660 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 03.07.2039. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: SC ORION OIL GROUP SRL, LUCOV STEFAN - BOGDAN. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Petrache Adrian Ionel (90%) și Lucov Ștefan Bogdan.



- contract numărul 9247/01.07.2016 încheiat cu CLUB SPORTIV SAILING ACADEMY pentru 721 mp constructie - Herastrau Nou. Chiria este de 1401 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 01.07.2031.

- contract numărul 8630/03.07.2014 încheiat cu FLORIN CALINESCU MEDIA COMPANY pentru 35 mp cladire C2, zona Miorita. Chiria este de 455 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 03.07.2039. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: PETRU IOAN CALINESCU și CALINESCU FLORIN (98%).











- contract numărul 8454/01.07.2014 modificat prin act ad. 1/12481/14.09.2019 încheiat cu ANGELWATCH SRL pentru 36 mp constructie și 100 mp teren zona Herastrau Nou. Chiria este de 600 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 01.07.2039. Firma nu apare la Registrul Comerțului. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționar unic al firmei este ParkLex Real Estate. Această firmă are doi acționari Blue Hill România și Emmequattro Real Estate S.R.L. 50% și 50%. Blue Hill îl are acționar unic pe Loreto Mario.

- contract numărul 2532/04.06.1999 încheiat cu MHZT INVESTITII SRL (fost Patria Company) pentru 3.196 mp teren - Sos Nordului – restaurant AQUA - a ars în 2012. Chiria era de 28.389,76 lei, iar contractul era valabil până pe 04.06.2019. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic on off shore din Cipru - MHZT CONSULTING LTD. Tuya Restaurant și MHZT Investiții au construit fără autorizație două construcții noi, parter și etaj, cel mai probabil cârciumi, în Parcul Herăstrău, lângă ecluză, după cum (fost Patria Company) pentru 3.196 mp teren - Sos Nordului – restaurant AQUA - a ars în 2012. Chiria era de 28.389,76 lei, iar contractul era valabil până pe 04.06.2019. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic on off shore din Cipru - MHZT CONSULTING LTD. Tuya Restaurant și MHZT Investiții au construit fără autorizație două construcții noi, parter și etaj, cel mai probabil cârciumi, în Parcul Herăstrău, lângă ecluză, după cum HotNews.ro a scris aici. Tuya restaurant îl are printre acționari, alături de o firmă din Emiratele Arabe, pe Ștefan Nanu, fiul primarului din Cornu, fost vicepreședinte la TSD Prahova, apropiat de Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, după cum a relatat presa de-a lungul timpului.









Nanu Ștefan Alexandru controlează și firma S.C. Euromedia Group S.A., o firmă de publicitate cu sediul în Voluntari. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Euromedia Group SA are următorii acționari: firma STALEX PR & MEDIA EVENTS SRL (circa 75%), cu sediul în Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, și pe George Nicolaie (circa 25%). George Nicolaie este în actualul mandat consilier general din partea PNL. Firma apare și în declarația sa de interese, depusă când a candidat.

- contract numărul 2952/29.05.1997 modificat prin act adițional 6654/29.05.2018, încheiat cu RODRAG TRADE pentru 3.266 mp teren sub clădire - Herastrau Nou. Chiria era de 2056,6 euro/luna, iar contractul era valabil până pe 27.04.2019. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic PRIVAL CONSULTANTS S.A. și administrator CONSTANTINESCU MACRINA-ELENA.Macrina Elena Constantinescu este soția lui Horia Constantinescu, actualul director adjunct al Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa și fostul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, potrivit informațiilor apărute în presa locală.



- contract numărul 955/25.04.2014 încheiat cu RODRAG TRADE, pentru 416 mp ponton C4 - Club Yaht. Chiria este de 3.000 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 25.04.2039. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic PRIVAL CONSULTANTS S.A. și administrator CONSTANTINESCU MACRINA-ELENA. Macrina Elena Constantinescu este soția lui Horia Constantinescu, actualul director adjunct al Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa și fostul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, potrivit informațiilor apărute în presa locală.



- contract numărul 1475/10.02.2014 încheiat cu ULTRA PLATINUM SRL pentru 270 mp ponton C14 - Șos Nordului. Chiria este de 1.450 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 10.02.2039. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Lăscuț Cătălin (90%) și Sur Silviu. Despre Catălin Lăscuț presa a scris în mai multe rânduri că este „regele duty-free” din aeroportul Otopeni.





- contract numărul 9631/28.07.2017 cu ACTUAL GREEN SRL pentru 219 mp teren (pe acesta se afla o constructie in supraf de 121 mp – nr inv.1129135) în Herastrău Vechi. Chiria este de 1.175 euro/lună, iar contractul este valabil până pe 28.07.2032. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționar unic al firmei este Popescu Romeo Paris.







- contract numărul 16197/26.11.2018 încheiat cu ANGELWATCH SRL pentru 132 mp teren în Herăstrău Nou. Chiria este de 375,2 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 25.11.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționar unic al firmei este ParkLex Real Estate. Această firmă are doi acționari Blue Hill România și Emmequattro Real Estate S.R.L. 50% și 50%. Blue Hill îl are acționar unic pe Loreto Mario.







- contract numărul 16196/26.11.2018 încheiat cu ORION PROPRIETATI IMOBILIARE SRL pentru 455 mp teren (170 mp + 285 mp) în zona Herastrau Nou – zona Embassy. Chiria este de 1352 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 25.11.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Petrache Adrian Ionel (90%) și Lucov Ștefan Bogdan.







- contract numărul 16195/26.11.2018 încheiat cu MHZT INVESTITII SRL pentru 1633 mp teren (776 mp + 857 mp) în zona Herastrau Nou. Chiria este de 2.900 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 25.11.2038. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are acționar unic on off shore din Cipru - MHZT CONSULTING LTD.



Cele 23 de contracte de asociere în participațiune sunt următoarele:





- contract numărul 241/14.01.2011 încheiat cu CONDOMINIUM IMOBILIARE SRL pentru ”Exploatare teren activitati de agrement, baza sportiva, alimentatie publica ( 5.500 mp)”, pe Șos Nordului (intre Complex Herastrau si terenurile de tenis). Redevența este de 20% cota profit/an – nu mai putin de 1.017 euro/luna, iar contractul este valabil până pe 13.01.2036. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Bratiloveanu Mihai Ionuț (90%) și Jinga Ion Cosmin (10%). Acum firma apare ca radiată.





- contract numărul 9375/22.07.2013 încheiat cu START SERV IMPEX SRL pentru 130 mp teren, din care 50 mp constructie (proprietate agent economic) si 80 mp terasa în zona Herastrau Vechi intrarea Arcul Triumf (aleea Michael Jackson). Redevența este de 45% cota profit, dar nu mai putin de 500 euro/luna, iar contractul este valabil până la 21.07.2023. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: MARGINEAN O EUGEN (75%) și TRASCA MARIAN (25%).







- contract numărul 1538/01.03.2010 încheiat cu ABSOLUT DESIGN SRL pentru Terenuri mini golf + 70 mp terasa/parc în zona Parc Herastrau Vechi – intrarea Charles de Gaulle. Redevența este de 25% cota profit, nu mai putin de 600 euro/trim, iar contractul este valabil până la 28.02.2020. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: MIHĂILĂ DAN OCTAVIAN (100%).







- contract numărul 2186/03.04.2012 încheiat cu INTEGRATE LOBBY SOLUTIONS SRL pentru Activitati comerciale (4 mp chiosc + 4 mp teren aferent constructie + 5 mp teren spatiu depozitare) – chiosc ALPAB - 9 chioscuri Herastrau. Redevența este de 50% profit/an + 1504 euro/luna, iar contractul este valabil până la 02.04.2022. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: CHERECHEŞIU MANUEL SEPTIMIU (90.1%) și BOBOCEA CRISTINA (9.1%).















- contract numărul 4042/01.06.2006 încheiat cu CREATEC SERVICES SRL pentru 180 mp teren si 30 mp constructie (constructie ALPAB) - Herastrau Vechi – Skate Park – terasa BARACA. Redevența este de 900 euro/trim + 10% profit, iar contractul este valabil până la 01.06.2021. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: SPANTOVEANU GHEORGHE (50%), BLAJ SPANȚOVEANU ANDREEA (25%) și SPANTOVEANU MIHAIL (25%).







- contract numărul 1323/03.03.2005 încheiat cu D&B TRADING CO 2000 SRL pentru 1.920 mp teren tenis zona Herastrau Nou – langa Restraurant Complex Herastrau. Redevența este de 1.500 euro/trim + 20% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 03.03.2025. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: PLĂVIȚU OCTAVIAN LIVIU (50%) și SĂNDUC BOGDAN ALEXANDRU (50%).



- contract numărul 866/11.06.2002 încheiat cu NUMBER ONE SRL pentru Lac Herastrau (77 Ha) + Lac Baneasa (40 Ha), insulele Stavilar, Baneasa, Pescarus, Bordei; debarcader Jianu; vaporas ele Floreasca si Buftea (ambele pe pat de metal) - zona Lac Herastrau , Lac Baneasa. Redevența este de 2.500 dolari/trim + 1.026 euro/trim + 40% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 09.06.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: DRAGOMIR BOGDAN DUMITRU (99%) și DRAGOMIR DUMITRU (1%).











- contract numărul 562/31.03.2010 modificat prin act ad. 8330/30.06.2017 (Novare) cu GREEN HOUSE DEVELOPMENT – preluat de ULTRA PLATINUM SRL pentru Cinematograful de vara în zona Herastrau Vechi – intre Charles de Gaulle si zona Pescarus. Redevența este de 2.535/euro/trim + 10% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 30.03.2035. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Lăscuț Cătălin (90%) și Sur Silviu.











- contract numărul 4548/01.07.2009 încheiat cu LVA BEVERAGES SRL pentru 231,04 mp teren (19,03 mp cladire + 95,77 mp terasa acoperita) - Gradina Japoneza – terasa TETE A TETE. Redevența este de 10 % cota profit, dar nu mai putin de 450euro/luna, iar contractul este valabil până la 30.06.2034. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: LECCA VLAD ALEXANDRU (95%) și COROI BIANCA VALENTINA (5%).



- contract numărul 4529/01.07.2009 încheiat cu LVA BEVERAGES SRL pentru 265,15 mp teren (47,37 constructie + 120,32 mp terasa acoperita) – constructie ALPAB - Gradina Japoneza – terasa BOEMA. Redevența este de 10 % cota profit, dar nu mai putin de 510euro/luna, iar contractul este valabil până la 30.06.2034. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: LECCA VLAD ALEXANDRU (95%) și COROI BIANCA VALENTINA (5%).



- contract numărul 6960/15.07.2005 încheiat cu ELSID SA pentru 425 mp parcare - Sos Nordului. Redevența este de 30% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 14.07.2025. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: VEKTOR ELEMENTS SRL (99.88%) și Alți Acționari (0.12%). VEKTOR ELEMENTS SRL - Acționariat - TUFAN EMIL MIHAI (100%). Milionarul prahovean Mihai Tufan a fost condamnat, pe 20 octombrie, de Tribunalul Bucuresti la 2 ani, 2 luni si 20 de zile de inchisoare, pentru tentativa de omor, dupa ce in luna aprilie acesta a injunghiat de mai multe ori o femeie de 36 de ani, directoare intr-una dintre companiile sale,

- contract numărul 245/04.12.2002 - UNIPRESTAL AD – SRL pentru 2.500 mp insula Herastrau, 250 mp debarcader Scanteia, 220 mp debarcader Herastrau, 20 ml pereu - Insula Copiilor. Redevența este de 1.000 dolari/trim + 35% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 03.12.2027. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: ANICULOESEI IOANA (100%). Profit net 2019: 579.781 lei.











- contract numărul 771/19.09.2011 încheiat cu TOTAL DEVELOPMENT SRL pentru 2047 mp teren - Tratoria Il Calcio. Redevența este de 10% din profit, dar nu mai putin de 5.754 euro/trim, iar contractul este valabil până la 18.09.2036. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: BORCEA MIHAELA MARIANA (50%) și LAZIC MARKO (50%). Mihaela Borcea este fosta soție a lui Cristi Borcea.











- contract numărul 1549/14.03.2011 încheiat cu N.B.C.R. TRADE SRL pentru 283 mp teren + 54 mp constructie ALPAB - WC – vis a vis de terasa BOGDANI ( Herastrau Nou). Redevența este de 20% profit, dar nu mai putin de 371 euro/luna, iar contractul este valabil până la 14.09.2036. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: RUSU POMPILIU NICOLAE (100%).



- contract numărul 5673/25.07.2011 modificat prin act adițional 1/10437/27.12.2011 cu CBI SPORT INVESTMENT SRL pentru 993 mp teren + constructie, alimentatie publica si sporturi nautice (Constructie ALPAB) pe Sos Nordului. Redevența este de 20% din profir dar nu mai putin de 1.197 euro/luna, iar contractul este valabil până la 25.07.2036. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: CEAUSESCU MARIN (97.68%) și CEAUSESCU VASILE ANDREI (2.31%).







- contract numărul 726/22.08.2011 încheiat cu LA BRASSERIE DU PARC SRL pentru 1.246 mp teren + 270 mp constructie ALPAB pe Șos Nordului, vis a vis de Ambasada Chinei (terasa LA BRASSERI DU PARC). Redevența este de 30% profit, dar nu mai putin de 1.635 euro/luna, iar contractul este valabil până la 22.08.2036. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: MEIȚĂ ANTOIN MAURICE (50%) și OPREA EMIL (50%).









- contract numărul 4085/18.06.2009 încheiat cu ROUA SEA FOOD SRL pentru 458 mp constructie + 903 mp gradina curtii (constructie ALPAB) – alimentatie publica - Sos Nordului – zona debarcader. Redevența este de 10% din profit dar nu mai putin de 1.500 euro/luna, iar contractul este valabil până la 18.06.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: TUCĂ NEGUŢA (70%) și CRISTIAN CIRLAN (30%).



- contract numărul 3672/31.03.2014 încheiat cu TECH ONE TRADING SRL pentru 490 mp teren în zona Gradina Japoneza. Redevența este de 25% profit dar nu mai putin de 4.416 lei/luna, iar contractul este valabil până la 31.03.2024. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: DUMITRU CRISTIAN SPIREA (50%) și MIHAI OVIDIU DANICEL (50%).

- contract numărul 8166/23.06.2015 încheiat cu ASOCIATIA GREEN REVOLUTION pentru 2.000 mp teren - Roaba de Cultura. Redevența este de 5.000 euro/an + 20% cota profit, iar contractul este valabil până la 23.06.2030. ONG - Președinte - Raluca Fiser.





- contract numărul 16108/29.01.2018 încheiat cu COMPLEX HERASTRAU SA pentru 255 mp teren pentru Ponton C13. Redevența este de 1.200 euro/luna + 20% cota profit/an, iar contractul .este valabil până la 20.01.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: ANICULOESEI DUMITRU (87.83%) și ANICULOESEI IOANA (12.16%).







- contract numărul 10411/07.08.2018 încheiat cu HH.WORLD CAFE SRL pentru 18 mp – exploatare teren – trenulet - Herastrau Vechi – intrarea Charles de Gaulle. Redevența este de 1.600 euro/luna + 20% cota profit, iar contractul este valabil până la 06.08.2021. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: BOURGHAL MAZEN (98%) și PĂDURE ALEXANDRU (2%).







- contract numărul 14807/05.11.2018 încheiat cu TOMPKIN INVESTMENT SRL pentru 1078 mp teren, pe care este amplasat o constructie de 120mp – prestari servicii agrement si alimentație publică zona Herastrau Nou. Redevența este de 1.550 euro/luna + 20% cota profit/an, iar contractul este valabil până la 04.11.2038. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: SYPERONE LIMITED (Cipru - 60%) și GOGU ALEXANDRA IULIANA (40%).







- contract numărul 5188/08.05.2019 încheiat cu PFA ANGHEL F. IONUT pentru 15 mp teren (servicii agrement – carturi cu pedale) - Roata Mare. Redevența este de 20% cota profit (8.600 lei/ 8 luni), iar contractul este valabil până la 31.12.2019.















Situația celor 7 ha câștigate în instanță



Curtea de Apel București (CAB) a decis în 2015 că suprafață de 7 hectare din Parcul Herăstrău, vândută de Biroul de Turism și Tranzacții S.A. (BTT) în 1999 unei firme controlate prin interpuși de omul de afaceri Bartolomeu Finiș, să rămână în proprietatea Municipalității. Decizia este definitivă și irevocabilă, iar Clubul Sportiv Sportul Studențesc și municipalitatea se judecă din 2002 pentru păstrarea terenului în domeniul public. Cele două au susținut că BTT a vândut acest teren deși era domeniul public și nu avea dreptul să facă tranzacția.









Cu toate că terenul a revenit municipalității încă de acum 5 ani, zona este în continuare plănă de reastaurante în loc să redevină parc.





HotNews.ro a solicitat Primăriei Capitalei date însă răspunsul este unul sec: ”În prezent, Primăria Capitalei are în lucru o documentație cadastrală de alipire a terenului aferent Parcului HERĂSTRĂU, actual Parcul Regele Mihai I, pentru zona situată în Sos. Nordului”.





Citește aici mai mult despre lupta în instanță.