​​EXCLUSIV În Parcul Herăstrău au apărut două construcții noi, cu parter și etaj, fără autorizație / Printre proprietari, fiul primarului din Cornu și un offshore din Cipru - Ep. I

”În urma controlului efectuat de către agenții constatatori la imobilul situat în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), Șos. Nordului nr. 1, sector 1, compus din teren în suprafață totală de 4829 mp și 4 construcții identificate C1 în suprafață de 760 mp, C2 în suprafață de 9 mp, C3 în suprafață de 96 mp și C4 în suprafață de 135 mp, proprietatea Municipiului București, aflat în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, s-a constatat că S.C. DON INSTAL IMOB S.R.L. în calitate de executant conform contractelor de prestări servicii încheiate cu S.C. TUYA RESTAURANT S.R.L. și cu S.C. MHZT INVESTIȚII S.R.L a executat fără autorizație de construire lucrări de construire/desființare atât pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului București, cât și la construcția C1, cu regim de înălțime P+M”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.







Parcul Herăstrău înainte - imagine din saltelit



Cel două construcții noi apărute în parc



Rămâne însă de văzut dacă va avea loc și demolarea, fiindcă fiecare primar general a promis până acum că va desființa construcțiile ilegale ridicate în Parcul Herăstrău, dar acest lucru nu s-a întâmplat.







- NEGULESCU EMILIAN - 17.5 % din acțiuni.







Nanu Ștefan Alexandru controlează și firma S.C. Euromedia Group S.A., o firmă de publicitate cu sediul în Voluntari. Primăria Capitalei a încheiat un acord-cadru de până la 81.632.920 lei - circa 18 milioane de euro - cu firma Euromedia Grup pentru a achiziționa între 500 și 2.000 de adăposturi pentru stațiile de troleibuz și autobuz, cu montaj inclus. Licitația pentru atribuirea acordului- cadru a fost lansată pe 3 octombrie 2019, iar contractul a fost încheiat pe 30 martie 2020. Valoarea unui adăpost este de circa 8.000 de euro, și, dacă facem un calcul simplu, iar municipalitatea va pune minim 500 de adăposturi, costul ajunge la 4 milioane de euro. O mare parte din aceste adăposturi au fost deja montate.







Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Euromedia Group SA are următorii acționari: firma STALEX PR & MEDIA EVENTS SRL (circa 75%), cu sediul în Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, și pe George Nicolaie (circa 25%). STALEX PR & MEDIA EVENTS SRL îl are ca acționar unic pe Nanu Ștefan Alexandru. Acesta este fiul primarului din Cornu, fost vicepreședinte la TSD Prahova, apropiat de Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, după cum a relatat presa de-a lungul timpului. Nanu Ștefan Alexandru este și unul dintre patronii clubului de fițe Nuba.











Tatăl lui Alexandru Nanu este primarul PSD-ist al comunei Cornu, judeţul Prahova, locul unde foştii premieri Adrian Năstase şi Victor Ponta au case de vacanţă. Cornel Nanu este unul dintre cei mai longevivi primari din România.







Parcul fiind monument istoric, au fost sesizate organele de anchetă.”Întrucât Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) figurează cu regim de monument istoric, regăsindu-se în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului București din anul 2015, iar în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a din legea nr. 50/1991 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, executarea fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, de lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, constituie infracțiune, această faptă fiind sancționată cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, au fost sesizate organele de cercetare penală, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că au cerut executantului lucrărilor să demoleze ce a construit ilegal, iar pentru că nu s-a conformat, s-a întocmit o dispoziție de primar pentru demolare.”Menționăm faptul că executantului lucrărilor de construire i s-a dispus desființarea construcțiilor executate ilegal pe domeniul public al Municipiului București și aducerea imobilului la starea inițială în termen de 72 de ore, iar întrucât acesta nu s-a conformat a fost întocmit Proiectul de Dispoziție de Primar General în vederea desființării construcțiilor pe cale administrativă”, se mai arată în răspuns.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului - firma Tuya Restaurant S.R.L. a fost înființată pe 14 mai 2019. Societatea are 3 acționari:- DEINDE CONSULTING DWC LLC - o firmă cu sediul în Emiratele Arabe Unite - 65 % din acțiuni;- NANU ȘTEFAN ALEXANDRU - 17.5 % din acțiuniS.C. MHZT INVESTIȚII S.R.L a fost înființată pe atribuit în data de 05.05.2010, iar acum se află în insolvență. Acționar unic este MHZT CONSULTING LTD, un off shore din Cipru.