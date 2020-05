Primăria Capitalei, acord-cadru de 81 milioane lei pentru a instala adăposturi în stațiile STB, cu firma care în ultimii 20 de ani a avut monopol pe publicitate pentru a face stațiile

Primăria Capitalei a încheiat un acord-cadru de până la 81.632.920 lei - circa 18 milioane de euro - cu firma Euromedia Grup pentru a achiziționa între 500 și 2.000 de adăposturi pentru stațiile de troleibuz și autobuz, cu montaj inclus, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice. Mai puțin știut este faptul că firma câștigătoare a avut din 1998 până în 2018 un contract de concesiune cu Primăria Capitalei, în care se obliga să monteze circa 270 adăposturi în stațiile de autobuz, iar, în schimb, pe fațadele lor să amplaseze reclame. Redevența datorată municipalității era modică 40 euro/lună/față panou, scopul contractului fiind ca bucureștenii să beneficieze de adăposturi decente în stații.





suprafața ocupată (amprenta la sol) pentru adăpostul modular trebuie să fie de minim 4,5 mp și maxim 5 mp.

din punct de vedere arhitectural și al fabricaţiei adăposturile modulare pentru stațiile publice de autobuz și troleibuz vor fi identice, cu elemente interschimbabile.

ofertantul va prezența minim trei variante de design cu un aspect modern cu forme rotunjite și cu elemente din materiale rezistente la coroziune (inox, oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic, aluminiu eloxat vopsit în câmp electrostatic) cu proprietăți antivandalism și antigraffiti.

adăposturile modulare pentru stații vor include echipament de afişaj reclame şi informații utilitare și vor permite montajul, ulterior instalării, cu modificări minore, de echipamente specifice cum ar fi: automat de vânzare titluri de călătorie, aparatură video şi audio, sisteme supraveghere video, sistem informare călători, etc. Acestea nu fac parte din construcţia adăposturilor modulare pentru stații, raportat la structura de rezistenţă, nefiind incluse în preț, dar, în cazul în care va fi necesar, conectarea acestora la panoul electric al stației/adăpostului modular să poată fi permisă.

durata maximă a procesului de demontare-montare al unui adăpost modular pentru stații va fi de 72 de ore. Modulele trebuie să fie proiectate şi fabricate pentru a asigura costuri de întreţinere şi exploatare foarte reduse pe toată durata de utilizare normală.

În noiembrie 1998, primarul Capitalei la acea vreme, Viorel Lis, a încheiat 6 contracte de concesiune, pe 10 ani, pentru construirea stațiilor de așteptare acoperite pentru călători. Patru contracte de concesiune au fost câștigate de Monopoly România și două de Europlakat Romania. Ulterior semnării contractului, cele două firme au devenit Euromedia Group S.A. Cele două firme aveau obligația să construiască adăposturile, iar în schimb puneau reclame pe stații. În plus, plăteau și o redevență lunară Primăriei Capitalei.







Pachet 1 - 40 de stații - Monopoly România - redevență 3.950 USD/lună

Pachet 2- 52 stații - Monopoly România - redevență 10.125 USD/lună

Pachet 3 - 42 de stații - Europlakat - redevență 10.600 USD/lună

Pachet 4 - 49 de stații - Monopoly România - redevență 9.750 USD/lună

Pachet 5 - 42 stații - Europlakat România - redevență 3.600 USD/lună

Pachet 6 - 51 de stații - Monopoly România - redevență 3.800 USD/lună

Potrivit contractelor, stațiile trebuiau să îndeplinească următoarele condiții:

să fie închise din trei părți și acoperite, rămânând liberă partea de acces către mijlocul de transport în comun.

să fie prevăzute cu casete cu lumina interioară purtând denumirea stației, numerele liniilor mijloacelor de transport în comun care opresc în acel loc, astfel încât să fie vizibile din ambele sensuri și din mijlocul de transport în comun.

să fie dotate cu harta rețelei de transport în comuni de pe teritoriul Municipiului București și împrejurimi.

fundația, suportul și scheletul stațiilor se vor execută din materiale care să asigure rezistență întregului ansamblu-în orice condiții climatice, vânt, radiații solare, ploaie, zăpadă, etc.), dar să și permită demontarea ușoară în cazul unor intervenții în subteran.

structura de rezistență va fi realizată din materiale ușoare rezistente la agenți climatici.

stațiile pot fi prevăzute cu panouri pentru reclamă realizate din materiale transparente rezistente.

lămpile de iluminat vor fi înlocuite, în cazul defectării, în maximum 24 de ore.

în interiorul stației-se-vor-monta bănci sau scaune fixe purtând semnele specifice pentru persoane în vârstă, invalizi , persoane cu copii în brațe.

opțional se pot monta coșuri de gunoi, ceasuri, instalații pentru mesaje sonore (publicitate-audio).

firmele aveau obligația să monteze stațiile în 3 luni de la emiterea autorizației de construire.

Adăposturile au fost montate, însă s-au deteriorat în timp. Nu avem o evaluare dacpă au fost montate toate.







În 2008, pe final de mandat, primarul general la acea vreme, Adriean Videanu, a prelungit cu încă 10 ani contractul, printr-un act adițional, fără licitație, cum ar fi fost mai rentabil pentru oraș. Contractul a expirat pe 15.05.2008. Obiectul actului adițional a fost ”construirea și modernizarea stațiilor de așteptare acoperite”, practic aceleași din primul contract. Actul adițional a modificat și redevența, aceasta fiind de 40 euro/faţă panou/lună.







De exemplu, în anul 2011, suma încasată de Municipalitate, în baza contractului de concesiune pentru stațiile RATB, a fost de 1.819.745 lei.





Într-un răspuns adresat la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei spun că firma și-a îndeplinit obligațiile financiare asumate în contract și nu figurează cu restanțe.







Firma Euromedia, de la Dan Cristian Popescu la Sebastian Ghiță





În 2012, Grupul slovac JOS Media House a vândut Euromedia Group către un grup privat de investitori români, potrivit unui comunicat de presă al Euromedia Group. Cine erau misterioșii investitori?





Firma Environment & Sport Development era deținută, in proportii egale, de Valerie Antoinette Denise Semenescu și Ovidiu-Traian Semenescu. Numele acestuia din urma a fost legat de postul Money.ro, el asigurând, potrivit informatiilor Paginademedia.ro, finanțarea canalului de business pentru o perioadă de timp. Aceeași sursa scria ca Ovidiu Semenescu era la vremea respectivă un simpatizant al Inițiativei România Liberală și al aripii liberale anti-Crin Antonescu.





George Nicolaie era directorul agentiei de publicitate Wide Screen Media. Paginademedia.ro citează surse potrivit cărora George Nicolaie îl reprezenta, de fapt, pe Dan Cristian Popescu (fost deputat Forța Civică și actual viceprimar PNL la Sectorul 2).







În 2014, o investigație realizată de ziarul Gândul dezvălui că Euromedia Grup se afla și sub influența lui Sebastian Ghiță.



Potrivit profit.ro , în octombrie 2018, Liviu Uruc, indicat în spațiul public ca un apropiat al lui Sebastian Ghiță, a renunțat în bloc la toate acțiunile deținute atât în compania Affichage, unul dintre cei mai mari jucători din industria outdoor din România, cât și în companiile de advertising Efect Media și Topmedia Grup, la care controla majoritatea cu aproape 100% din participație. La companiile Efect Media și Topmedia Grup, Uruc a cedat participația către un acționar care este și administrator la Euromedia, Ștefan Nanu.