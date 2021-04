Alin Nica: Timişoara riscă să pierdă titlul de Capitală Europeană a Culturii şi nu e doar un joc de cuvinte, este o ameninţare serioasă

”Mâine (joi, n.r.) se va desfăşura o şedinţa de urgenţă convocată de Comisia Europeană. Ne-a convocat în această şedinţă de urgenţă pentru a vedea care sunt modalităţile de deblocare a proiectului TM2023. Anul trecut am tras un semnal de alarmă, pe vremea vechii administraţii, când proiectul se blocase. Timişoara riscă să pierda titlul de Capitală Europeană a Culturii şi nu e doar un joc de cuvinte, este o ameninţare serioasă. Eu sunt expert în Capitale Culturale şi sunt în comisia de specialitate pentru desemnarea Capitalelor Culturale. De fiecare dată când particp la misiunile de monitorizare sau la selectarea capitalelor, de fiecare dată sunt întrebat de situaţia de la Timişoara”, a declarat Alin Nica, miercuri, într-o conferinţă de presă, transmite News.ro.Liderul CJ Timiş a adăugat că în 2019, cea mai importantă problemă identificată de experţii europeni a fost legată de finanţare, problemă care nu a fost rezolvată în prezent.”În 2019 problema cea mai importantă a fost chestiunea finanţării care nu a fost rezolvată până acum. Primăria, Consiliul Judeţean şi Ministerul Culturii nu şi-au ţinut angajamentele. Anul trecut, după ce am preluat mandatul de preşedinte la CJT, în noiembrie, Consiliul Judeţean Timiş nu plătise niciun leu către Asociaţie, nici măcar cotizaţia. Am făcut demersuri că 750.000 lei să fie achitaţi. De la ultima mea intervenţie, nu s-a făcut vreun progres vizibil în această direcţie. Trag un semnal de alarmă, nu din vreo calitate politică sau administratva, ci din aceea de expert al Comisiei Europene care ştie care sunt sensibilităţile şi neliniştile privind proiectul Capitală Europeană a Culturii…. În prezent, această Asociaţie TM2021 pierde oameni, oameni de calitate, şi, dacă nu avem coerentă să ducem acest proiect la bun sfârşit… e o pierdere capitală”, a eclarat Alin Nica, preşedintele CJ Timiş.Liderul Consiliului Judeţean Timiş spune că i-a propus primarului Timişoarei Dominic Fritz să strângă rândurile şi să facă împreună toate eforturile pentru salvarea titlului.„Cred că este momentul să lăsăm orgoliile deoparte, e un proiect mult prea important că să existe şicane şi împunsături politice. Îmi pun la dispoziţie întreaga mea expertiză pentru că trebuie ca acest proiect să fie de succes pentru noi şi trebuie să reuşim să depăşim acest impas pe care îl avem. Aşteptăm direcţia din partea finanţatorului principal, Primăria Timişoara, să vedem care este viziunea lor, cum se doreşte să arate proiectul pe viitor. Lipsa de decizie este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmplă pentru continuitatea acestui proiect. Cred că putem să ne facem asociaţia, să remediem problemele, să găsim formulă, să găsim soluţiile şi avem timp să performăm. I-am propus primarului Timişoarei să lucrăm împreună, să să strângem rândurile şi să salvăm acest proiect. Aşteptăm o decizie a Primăriei Timişoara în privinţa a ceea ce se doreşte: să se înfiinţeze o nouă structură, acel centru de proiecte sau se doreşte altceva. Nu ştiu cât mai putem aştepta. Noi ne reactivăm angajamentul de a fi parteneri în acest proiect”, a precizat Alin Nica.Preşedintele CJ Timiş a mai spus că: „Procedural, titlul se acordă după ultima vizită de monitorizare care are loc în 2022. Au mai fost cazuri în care s-a stat în dubiu, însă nu s-a întâmplat niciodată (să fie retras titlul de capitală culturală, n.r.)”.Alin Nica a menţionat că în 2020, întrucât a fost pandemie, proiectul Timişoara Capitală Culturală a Europei în 2023 a primit doar 20% din banii prevăzuţi a fi alocaţi de Guvern, Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş.