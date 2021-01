Bucureștiul nu va avea tramvaie noi nici în 2021 / Explicațiile primarului Nicușor Dan

Primarul Nicușor Dan dă vina pe fostul primar Gabriela Firea pentru întârzierea cu care se semnează contractul pentru achiziția celor 100 de tramvaie, în condițiile în care licitația a fost atribuită din 2019, după decizia CNSC, dar municipalitatea a mers în instanță și a făcut contestație.







Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziționarea celor 100 de tramvaie în decembrie 2018. Pe 6 noiembrie 2019, Primaria Bucuresti a anuntat câștigătorul licitației, turcii de la DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S., în defavoarea Astra Vagoane. Astra Vagoane a contestat rezultatul, iar pe 1 decembrie 2019 - CNSC obliga Primăria Bucuresti să reevalueze ofertele. Primăria Capitalei a contestat imediat la Curtea de Apel decizia CNSC. Curtea de Apel București a decis, la finalul lunii iulie 2020, respingerea definitivă a contestației Primăriei București și desemnarea societății Astra Vagoane Călători, asociată cu o companie chineza, drept câștigătoare. Pe 8 septembrie 2020, Primăria a anunțat Astra Vagoane că a fost desemnat câștigătorul licitației privind cele 100 de tramvaie.





Tramvaiele noi vor circula pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55. Valoarea totală estimată a contractului depășește 845 milioane de lei (fără TVA). Comisia de licitație a decis în luna noiembrie 2019 că cea mai bună ofertă este a turcilor de la Turcii de la Durmazlar au concurat la această licitație cu asocierea Astra Vagoane Călători Arad -CRRC (China).







Licitație eșuată la STB









Au depus oferte: ELECTROPUTERE VFU PASCANI și Asocierea ASTRA VAGOANE CALATORI S.A. (Leader), ATELIERELE CFR GRIVITA S.A., CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.





Vestea bună este că municipalitatea va relansa licitația pentru achiziția a 100 de autobuze electrice.







”Ne pregătim să semnăm contractul cu Astra pentru 100 de vagoane, 100 de tramvaie, este un contract pe bani europeni, 840 de milioane de lei, deci aproape 200 de milioane de euro. Faptul că nu l-am semnat până la acest moment e o problemă care vine din fosta administraţie, dacă fosta administraţie nu ar fi insistat cu firma turcească, în mod ilegal, aşa cum a stabilit definitiv Curtea de Apel, noi am fi început să avem tramvaie în Bucureşti azi. Pentru că s-au scurs nişte ani de la momentul ofertei şi pentru că preţurile au crescut e nevoie de nişte discuții tehnice pentru ca acest contract să poată să fie onorat de către Astra Arad. Acesta este motivul pentru care nu l-am semnat până în acest moment. Astra Arad a reînnoit scrisoarea de garanţie, deci putem s-o semnăm în orice moment în care agreăm, e foarte important să semnăm pentru că sunt nişte bani europeni pe care trebuie să-i cheltuim pe toţi până în 2023”, a declarat Nicușor Dan joi.Gabriela Firea a scris pe pagina de Facebook că a trimis contractul semnat către Astra Vagoane, imediat după încheierea aspectelor legale.”Am semnat acest contract pe 19.10.2020, alături de reprezentanții direcțiilor implicate, persoane în viață, care pot confirma acest lucru (dacă semnăturile lor pe document nu sunt suficiente). Subliniez că am semnat contractul imediat ce a ajuns la cabinet, după încheierea tuturor aspectelor legale, nu am ezitat nicio secundă. Potrivit prevederilor legale, contractul a fost transmis firmei câștigătoare (prin email, în data de 26.10.2020), pentru a fi semnat și de către conducerea acesteia. Răspunsul societății a fost transmis pe 30.10.2020 și propune câteva modificări de formă ale contractului (înlocuirea sintagmei Beneficiar cu Achizitor, de exemplu). Este un tertip jalnic pe care (...) l-a utilizat, pentru a ajunge el în situația de a semna respectivul contract, muncit de mine si echipa mea!”, a scris Firea pe Facebook.Potrivit caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție, tramvaiele vor fi din gama de 36 m, cu minim 5 uși duble, și trebuie livrate în 4 ani. În primul an se va livra doar un tramvai. În anul 2 de contract ar urma să fie livrate 48 de tramvaie, în anul 3 de contract alte 48 de tramvaie, iar în ultimul an încă 3 tramvaie."Ofertantul se obligă să livreze primul tramvai, în termen de maxim 9 luni de la semnarea contractului. După livrare ofertantul se obligă în maxim 3 luni să realizeze omologarea de tip a tramvaiului (..). În situația în care ofertantul declarat câștigător nu reușește să obțină omologarea de tip a vagonului cap de serie, după cele 12 luni de la semnarea contractului, se va proceda la rezilierea contractului.", se arată în Caietul de sarcini.Potrivit documentului de licitație, toate tramvaiele vor fi echipate cu instalație de numărare a călătorilor.O altă veste proastă este că licitația demarată în septembrie 2019 de STB pentru achiziția a 40 de tramvaie de 18 metri a fost anulată la finalul anului trecut.”A existat o licitaţie organizată de STB pentru 40 de tramvaie cu o societate din Paşcani, acest contract a fost anulat de STB la sfârşitul lunii decembrie din două motive juridice: nu existau banii în bugetul de investiţii nici al STB, nici al Primăriei Capitalei pentru această investiţie, nu puteai să semnezi un contract pentru nişte bani pe care nu îi aveai. Banii aceştia nu îi aveau pentru că, şi aici nu este vina fostei administraţii, a existat un raport al Curţii de Conturi în ianuarie 2020 sau februarie, care a spus că nu se poate ca o societate comercială care nu mai e în regie, ci e o societate comercială, nu se poate să facă licitaţii pe bani care nu sunt ai ei. Deci tot ce înseamnă achiziţie de vehicule de transport din acest moment, conform acestui raport şi deciziei Curţii de Conturi, trebuie să fie exclusiv făcută de către Primăria Capitalei, care are banii şi după aceea, în cursul contractului de delegare, aceste vehicule trebuie să fie atribuite contra unei redevenţe, cum se face, către STB. Acestea au fost cele două motive legale, nu mai spun de faptul că STB-ul are în acest moment datorii care ajung la 900 de milioane de lei către ANAF, datorii care vin din faptul că ani în şir Primăria Capitalei nu şi-a plătit subvenţia pe care a agreat-o cu acest operator de transport”, a declarat Nicușor Dan joi.Primarul general spune că acest contract nu era oportun pentru că erau tramvaie de 18 metri, nu de 36 şi necesarul pe toate liniile din Bucureşti este de tramvaie lungi.”Pe de altă parte, preţul lor, 7,6 milioane de lei, tramvai de 18 metri, era aproape cât costul unui tramvai dublu făcut de Astra Arad în cadrul contractului pe care noi îl avem, 8,4 milioane. Nu se justifică să dai pe un tramvai de 18 metri cât ai da pe un tramvai de 36 de metri”, a mai spus Nicușor Dan.Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, la finalul lunii septembrie 2019, STB a demarat licitația pentru achiziția de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă.”Contractul de furnizare multianual cu derulare în anii 2019 și până în 2022, reprezentând încheierea contractului și respectiv livrarea a 40 buc. tramvai și posibilitatea încheierii unui act adițional de prelungire a valabilității maxim până în 2024 și de suplimentare a cantității cu până la maxim 60 de buc. Valoarea estimată aferentă pentru 40 buc tramvaie este de 307.600.000 RON fără TVA. În cazul suplimentării cu până la maxim 60 buc. tramvaie (respectiv cu suma de 461.400.000 RON fără TVA), valoarea estimată maximă totală devine 769.000.000 RON faraTVA”, se arată în sistem. clubferoviar.ro a scris miercuri că licitația pentru achiziția a 40 de tramvaie organizată de STB a fost anulată la finalul anului trecut. Licitația a fost câștigată de Electroputere VFU.”Vom relansa curând licitaţia pentru cele 100 de autobuze electrice. După cum ştiţi, aici avem bani europeni. A fost o problemă cu autobuzele electrice, motiv pentru care au fost două licitaţii anulate. Principala problemă a fost că preţul care a fost stabilit în caietele de sarcini nu a stimulat marii operatori europeni să participe la aceste licitaţii. Ce vom face pentru a nu repeta acest eşec pentru a avea oferte de la marii operatori economici care produc autobuze în Europa este să suplimentăm de la 450.000 de euro, undeva la 550.000 de euro estimatul de cost pentru ca acesta este pretul real pentru un autobuz electric la marile firme care produc autobuze electrice în Europa. Vă asigur că nu vom pierde aceşti bani europeni pe care, de asemenea, trebuie să-i luăm până în 2023”, a declarat Nicușor Dan, joi.