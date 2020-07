DOCUMENT Primăria Sectorului 5 a început fără autorizație lucrările prin care a tăiat din trotuarele de pe Șoseaua Panduri ca să facă parcări și a stârnit revolta locuitorilor din zonă

Primăria Sectorului 5, condusă de primarul Daniel Florea, a început fără autorizație lucrările prin care a tăiat din trotuarele de pe Șoseaua Panduri ca să facă parcări și a stârnit revolta locuitorilor din zonă. HotNews.ro a intrat în posesia unor documente care arată că instituția și-a emis autorizația de construire pe 2 iulie, deși lucrările au început pe 16 iunie. Mai mult, autorizația este pentru lucrări de reparații parcări, deși practic se reconfigurează trotuarele și se taie din acestea pentru amenajarea de noi parcări.





















Lucrările sunt făcute de Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje București, înființată de Gabriela Firea și la care acționar este Consiliul General al Municipiului București. Potrivit Contractului încheiat între Primăria Sectorului 5 și Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje București, pe 22 mai 20202, lucrarea costă 3,7 milioane lei, inclusiv TVA, iar lucrările trebuie finalizate în două luni de la emiterea ordinului de începere. Acum circa 80% dintre locurile de parcare au fost făcute.





Autorizația de construire, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor au fost cerute de la Primăria Sectorului 5 de locuitorii din zonă nemulțumiți de proiect și le-au primit.





Cronologie





- pe 22 mai 2020 Primăria Sectorului 5 și Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje București au semnat contractul pentru ” servicii de proiectare și execuție lucrări deparații parcări ” str. Mărgeanului Șoseaua Panduri.





- pe 15 iunie încep lucrările în teren. Asociațiile din zonă au făcut fotografii și au sesizat acest lucru. Hotnews.ro a scris despre subiect.









- pe 23 iunie, Primăria Sectorului 5 eliberează certificatul de urbanism necesar la eliberarea autorizației de construire.























Ovidiu Ilie spune că locuitorii din zonă sunt nemulțumiți fiindcă lucrarea distruge spațiul verde și nici nu rezultă mai multe locuri de parcare.





Am fost la viceprimar în audiență, undeva pe 23-24 iunie, nici nu ne-a spus că nu ar avea autorizație, ne-a spus că totul este în regulă și am fi noi nebuni că ne opunem acestei lucrări minunate. Dar autorizația a fost emisă abia pe 2 iulie. Unul dintre locuitorii din zonă a făcut solicitare și am obținut autorizația de construire și celelalte documente de la Primărie. Lucrarea fost începută pe 15 iunie, fără autorizație și au lucrat până pe 24 iunie. Pe 25 iunie au părăsit șantierul fiindcă au venit controale de la Poliția locală. Au reapărut pe 6 iulie, după ce au obținut autorizație. Atunci au apărut și panoul de șantier cu informații despre lucrare, a apărut și autorizația, dar aceasta este pentru reparații parcări, nu pentru execuție parcări. Deci lucrările care se execută nu respectă ce scrie în autorizație. Eu cred că această autorizație a fost cerută pentru reparații parcări ca să nu aibă nevoie de avize de la Agenția de Protecția Mediului, Utilități etc., a declarat pentru HotNews.ro Ovidiu Ilie, unul dintre locuitorii din zonă.- pe 2 iulie Primăria Sectorului 5 emite Autorizația de Construire;Această lucrare este improprie cartierului. Ea distruge atât spațiul verde cât și arborii de acolo, creează foarte puține locuri de parcare față de alte soluții care puteau fi aplicate. De exemplu se creează între 2 și 6 locuri de parcare pentru fiecare tronson de bloc, în condițiile în care dacă se parca pe bulevard, în spic, încăpeau undeva la 20 de mașini. Lucrarea asta nu se justifică. În prezent trotuarul are 5-6 metri lățime, după amenajarea locurilor de parcare rămâne o lățime 1,2-1,5 m. În condițiile în care peste tot în lume se creează mai mult spațiu pentru pietoni, nu pentru mașini, există variante mult mai ieftine să se înființeze aceste locuri de parcare, fără să ne trezim cu mașinile lângă ferestrele blocului. Și în contextul pandemie nu se poate păstra distanța socială din cauză că se taie din trotuar. Toată lumea se deplasează pe acolo către metrou, către școală, către autobuz, este foarte aglomerat, a mai explicat Ovidiu Ilie.Cetățenii au deschis și acțiune în contencios administrativ pentru anularea autorizației și oprirea lucrărilor.

HotNews.ro a scris de pe 24 iunie că Primăria Sectorului 5 a început să "taie" din trotuarele de pe Șoseaua Panduri ca să facă locuri de parcare , iar cetățenii din zonă nu au fost consultați înainte de începerea lucrărilor și sunt nemulțumiți fiindcă rămâne mai puțin spațiu pentru pietoni, iar săpăturile afectează copacii de pe bulevard. Într-o petiție adresată Primăriei, oamenii cer oprirea lucrărilor. Bulevardul este unul superb, cu trotuare generoase, umbrite de arbori maturi. Din experiența Sectorului 3, o parte dintre arborii afectați de astfel de lucrări s-au uscat în câteva luni.