Capitalismul de stat: Laptopuri, materiale de construcții și unelte în valoare de peste 300.000 lei au dispărut de la o firmă a Primăriei Sector 3

Reamintim că această firmă, alături de alte 7, a fost înființată la propunerea primarului și aprobată de majoritatea din Consiliul Local Sector 3.





Potrivit anexelor aferente proiectului de hotărâre, s-a încercat:

Casarea obiectelor de inventar achiziţionate în perioada anilor 2017 - 2019 şi neindentificate în patrimoniul societăţii, prevăzute în Anexele nr. 1.1-1.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Printre obiectele dispărute se numără: dulapuri, scaune, cască de protecție, ochelari de protecție, mături, târnăcop, telemetru cu laser, ciocane, lopeți, coșuri de gunoi, asirator, motocoasă, bocanci, mănuși de lucru, polizor, țpaclu, scaă telescopică, pensule, dreptar, lanț, trafaleți, bormașină, calculator, lampă sudură, televizor , etc. În total,acestea au o valoare de 297.062 lei.

a) întocmirea procesului verbal de casare pentru obiectele de inventar achiziţionate în perioada anilor 2017 - 2019;

b) Scoaterea din evidenţa gestiunii imobilizărilor necorporale prin întocmirea proceselor verbale de declasare;

c) Scoaterea din evidenţa gestiunii imobilizărilor a activelor furate precum şi stornarea amortizării de la datele constatării furturilor, respectiv pentru laptopuri începând cu luna august 2019, iar pentru celelalte din luna octombrie 2019”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.

În 2018, societatea a avut venituri de 10,2 milioane lei și cheltuieli de circa 10 milioane lei. Cheltuielile salariale s-au ridicat la 2,4 milioane lei, din care cheltuielile cu consiliul de administrație: 338.000 lei.







Amenajare pistă pentru activităţi sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR;

Creşterea atractivităţii şi amenajare peisagistică - Bulevardul Burebista şi Bulevardul Decebal;

Lucrări de pavare alei şi montare borduri la spaţiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Buucureşti cuprinse în arealul zonelor A, B, D, 11,12, Kl, K2, K3, K4 (nu este detaliat ce înseamnă asta);

Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon.

În 2020, compania are un buget estimat la 86 milioane lei și cheltuieli de 83 milioane lei din care, cheltuieli cu personalul - 16,5 milioane lei.





"Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare şi execuţie echipamente HVAC şi patinoar, pentru clădirea CI multifuncţională din cadrul proiectului „Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon", în valoare de maxim 15.000.000,00 lei", se arată într-un proiect adoptat de Consiliul Local Sector 3.







Prin proiectul de hotărâre se încerca practic scoaterea din inventar a obiectelor dispărute, însă acesta nu a fost votat nici măcar de consilierii PSD.” În cadrul societăţii AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prin Decizia nr. 551/08.05.2020 a fost constituită Comisia de inventariere a patrimoniului societăţii la data de 31.12.2019, Comisie care, în urma finalizării acestei activităţi, în data de 14.05.2020 a întocmit Procesul verbal de inventariere, fiind constatată lipsa unor obiecte de inventar, propunând casarea acestora. în urma analizării de către Consiliul de Administraţie al societăţii AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a rezultatelor inventarierii, prin Decizia nr. 16/15.05.2020, membrii acestuia au împuternicit preşedintele Consiliului de Administraţie să solicite Consiliului Local al Sectorului 3 aprobarea următoarelor:Liviu Mălureanu, consilier USR Sector 3, este de părere că acest caz arată "performanța” companiilor municipale.”Ceea ce s-a întâmplat la societatea Administrare Străzi S3 este rezultatul unui proces defectuos și adesea politizat de selectare a managementului societățiilor aparțînând Primăriei Sectorului 3. Mai mult, la propunerea primarului Robert Negoiță, conducerea acestei societăți a beneficiat de măriri de salarii, "performanță" fiind însă lipsuri in gestiune. Din păcate, cei care plătesc sunt cetățenii Sectorului 3”, a declarat Liviu Mălureanu.Societatea a fost înființată în iunie 2017, iar președintele Consiliului de Administrație a fost loan Constantinescu. Acesta a fost înlocuit de Roxana Bălăceanu.Administrare Străzi Sector 3 a încheiat în 2018 contracte cu Primăria Sector 3 pentru:În ceea ce privește parcul acvatic din parcul Pantelimon, pe 1 aprilie, termenul de finalizare a fost prelungit cu 1 an, până în aprilie 2021, iar bugetul suplimentat cu 15 milioane lei. Acesta trebuia să fie gata inițial până la finalul anului trecut, apoi termenul a fost prelungit până pe 30 aprilie 2020.Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 130 milioane lei, cu tot cu cele 15 milioane alocate recent, iar proiectul a stârnit mai multe controverse deoarece practic s-a construit în parc, complexul acvatic ocupând circa 20% din spațiul verde.În ceea ce privește prelungirea contractului cu încă un an a contractului pentru execuția parcului acvatic și de distracții, primarul Robert Negoiță a declarat în timpul ședinței că nu au venit echipamentele din Italia, dar este vorba și despre managementul defectuos al propriei companii.”Întârzierea are mai multe cauze, trebuia să ne vină de mult tehnologia pentru piscine, de tratare filtrare, din Italia, care țară este blocată, și fără să montăm tehnologia respectivă nu putem să trecem la finisaje. Este vorba și despre managementul defectuos pe care societatea Administrare Străzi S3 SRL l-a avut înainte. Este un context mai larg”, a explicat Negoiță.Primăria Sectorului 3 construiește un aqua parc și un parc de distracții, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sector 3 în 2018, atunci când au și început lucrările.