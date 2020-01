FOTO Proiectul imobiliar care vizează construirea unui bloc cu 5 etaje pe Calea Victoriei, lângă Casa cu cariatide și vis-a-vis de Muzeul George Enescu, se discută miercuri la Consiliul General

Proiectul imobiliar care vizează construirea unui bloc cu 5 etaje pe Calea Victoriei nr. 200, lângă celebra Casă cu cariatide, monument istoric, și lângă biserica Sfintei Cruci, va fi discutat la ședința Consiliului General de miercuri. Propunerea a stârnit numeroase controverse, societatea civilă dar și arhitecți renumiți fiind de părere că dacă va fi aprobat, blocul va distruge caracterul zonei.













Avizul de urbanism a fost dat pe 29 noiembrie 2019. Beneficiarul este World Building Real Estate, iar proiectant Vego Concept Engineering.







Potrivit avizului de urbanism se dorește construirea unei clădiri de 5 etaje/25 metri înălțime (două subsoluri, parter, două etaje, iar etajele 3,4,5 retrase), pe 70% din teren. Pe teren se află o construcție de peste 100 de ani vechime, iar aceasta va fi consolidată și practic extinsă cu noul imobil. Clădirea nouă va adăposti birouri, servicii, și locuințe.



















Simulare cum ar putea arăta blocul/ Foto: HotNews.ro



Dan Marin, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” și unul dintre cei mai respectați profesioniști, este de părere că proiectul va distruge caracterul zonei protejate.







”Este un caz tipic de distrugere a patrimoniului sub pretextul protejării lui. Imobilul care ar trebui protejat ar urma să fie, de fapt, schilodit și sufocat de o construcție ce nu are nimic în comun cu specificul zonei. Mai precis, casa de pe Victoriei 200, pe care o vedeți în fotografie și pe care mulți o recunosc fără mare dificultate, ar urma să primească un etaj și o continuare în partea din spate. Evident, asta nu este protejare a patrimoniului, ci distrugere cu premeditare. Pentru că nu poți pretinde că protejezi ceva atâta vreme cât păstrezi doar carcasa, schimbând cu totul volumetria, încadrarea în parcelă și anulând identitatea și personalitatea vechii clădiri. Anularea identității acestui imobil de patrimoniu nu este singura problemă pe care o are PUZ-ul propus. Conform documentației: nu se asigură suprafața legală de spațiu verde (minimum 20%); nu este dată o soluție realistă la problema accesului auto și la parcare; nu se știe ce lucrări se vor face în subsol și ce impact ar putea avea acestea asupra suprafeței de la sol. Pe scurt, PUZ-ul Victoriei 200 este încă un exemplu de ”așa nu!” și încă o tentativă de îngropare în irelevanță a unui patrimoniu ce trebuie protejat.”, a postat Roxana Wring pe pagina de Facebook.

Deși primarul Gabriela Firea a promis că va proteja monumetele istorice și zonele vechi din oraș, Primăria Capitalei a dat toate aprobările premergătoare aprobării în Consiliul General.Avizul de oportunitate a fost dat pe 6 noiembrie 2018 și este semnat de viceprimarul Aurelian Bădulescu și arhitectul șef, Ștefan Dumitrașcu.Imobilul de pe Calea Victoriei 200 se află în zona Protejată Calea Victoriei, unde regimul maxim de înălțime este de 16 metri iar procentul de ocupare a terenului maxim 65%. Gradul de protecție este maxim.”PUZ ”Calea Victoriei 200” promovează un tip de intervenție distructivă care afectează nu numai un imobil cu valoare cultural-istorică incontestabilă, ci și zona protejată, foarte importantă pentru București, din care el face parte. De ce este necesară ”modernizarea” unei clădiri din secolul al XIX-lea, coerentă și relativ bine conservată? Cum se justifică supraetajarea ei cu două nivele în condițiile în care studiul istoric de fundamentare recunoaște valoarea corpului principal spre Calea Victoriei și, în special, a interiorului și a spațiului boltit al susbsolului (”valoare istorică foarte ridicată”)? O astfel de operațiune presupune o intervenție structurală care, coborând până în subsol, va distruge totul în cale și va transforma clădirea, dintr-un martor autentic al istoriei Căii Victoriei, într-un decor stupid. Nu ar fi fost oare mai normale păstrarea corpului principal așa cum este acum, restaurarea lui – cu o eventuală funcționalizare a podului, discretă dar eficientă – și concentrarea intervenției pe partea din spate a terenului? Oricum, în condițiile unei adevărate respectări a normelor legale și profesionale – și mă refer aici atât la aspectele culturale, cât și la cele tehnice –, eu am mari dubii că soluția de ansamblu propusă prin PUZ poate fi pusă în practică. Este deprimant că un proiect de o așa joasă calitate a ajuns să fie supus aprobării Consiliului General.”, a declarat pentru HotNew.ro pof. dr. arh. Dan Marin.Și Roxana Wring, fost consilier USR, este de aceeași părere.