VIDEO Bilanț Toader Mugur Mihai, primarul Sectorului 2: Toți locuitorii vor plăti o taxă de mediu pentru gunoi / Negociem răscumpărarea a 11.000 mp din Parcul Verdi/ Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar începe în toamnă

Doi ani de la alegerile locale din 2016

Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar va începe în această toamnă, regulamentul urmând să fie adoptat la următoarea ședință de Consiliu Local. Taxa de recuperare va fi în jur de 500 de lei, iar ridicarea mașinilor se va face de ADP și Poliția Locală.







În ceea ce privește străpungerea Ziduri-Moşi – Strada Electronicii, promisă în campania electorală, primarul spune că a finalizat licitația pentru proiectare și execuție și mai așteaptă un aviz de la CFR. În momentul în care îl va obține și pe acesta, vor începe lucrările.















Despre reabilitarea termică

Toader Mugur Mihai: ”Cu şcolile, ne-am gândit la un program mult mai amplu şi mai vast. Aici avem şi sprijinul fondurilor europene, pe POR, pe axa 3-1 şi sprijinul Ministerului Dezvoltării, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.





Am semnat deja 14 contracte, am depus 15 proiecte şi am semnat 14 contracte pentru eficientizarea energetică, modernizare, consolidare. În special am băgat în acest program grădiniţele care funcţionează în construcţii, în imobile destul de vechi şi am spus „neapărat trebuie să le consolidăm”. Şi de-aceea am 14 contracte, mai sunt încă patru pe proiecte pe fonduri europene, probabil săptămâna asta, săptămâna viitoare unul din contracte o să-l semnăm. În parteneriat cu Primăria Capitalei, de asemenea, au spus dânşii, şi-au trecut în program şi în buget sălile de sport de la școlile 28, 51, 4, Colegiul Naţional Emil Racoviţă. Cea de la Mihai Viteazul, cu şcoala Iancului, am să o fac eu, din bugetul local. În momentul de faţă trebuie să viabilizăm terenul. Există acolo nişte construcţii foarte vechi, nişte hale, nimeni nu le mai revendică, nu există documentaţii de urbanism şi trebuie demolate, şi tot am solicitat sprijinul Primăriei Capitalei să putem să le dezafectăm. Banii pentru această sală a o să-i cuprind eu, în bugetul local. Iar pe partea de infrastructură educaţională, am finalizat ansamblurile de joacă la grădiniţe. Sunt ansambluri noi la 18 grădiniţe, iar acum, în perioada de vară, la absolut toate grădiniţele o să turnăm suprafaţă anti-traumă nouă. Am finalizat și am dat în funcţiune o creşă, Creşa Tei şi anul acesta vreau să deschid, cel puţin până la sfârşitul lui septembrie, una în Vergului şi una în Andronache. Într-adevăr, la capitolul creşe stăm foarte prost.







Toader Mugur Mihai: ”Este o problemă în instanţă, personal n-am să accept, sau am să mă bat cât se poate pentru a împiedica construcţia în aceste zone. Pe spaţii verzi şi ce este încadrat ca spaţiu verde, nu dăm autorizații de construire, nici discuţie. La părculeţele dintre blocuri este o problemă de natură juridică şi legislativă, să spunem. Sunt anumite loturi care sunt încadrate şi întabulate ca şi curți-construcţii. Şi este destul de delicat. Din păcate şi în scurt timp, foarte mulţi bani din bugetul local o să se ducă pe răscumpărări de terenuri şi imobile revendicate mai mult sau mai puţin – nu vreau să mă pronunţ. Şi acum, şi în bugetul de anul acesta am cuprins, pentru două curţi de la două grădiniţe, deci ar însemna că să le cumpăr, efectiv, nici nu văd altă posibilitate, pentru că aş rămâne cu clădirile şi n-aş avea curte.







În Parcul Verdi am început o procedură de executare silită pentru nişte proprietari, au o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi, pentru neplata impozitului. Ne-au transmis că nu au bani şi că sunt dispuşi să vândă, o să-i chemăm să discutăm să avem o primă întâlnire cu dânşii... Să vedem suma pe care o solicită şi, poate reuşim. noi am mai rămas, în Parcul Verdi cu o bucată care înseamnă 10% din parc, cu 5.600 de metri pătraţi. La Plumbuita e o bucată foarte-foarte mare. Acolo, v-o spun, ca de fapt şi-n Parcul Verdi, n-am să fac nicio documentaţie de urbanism. Deci în niciun caz nu voi da autorizații de construire.







Toader Mugur Mihai: ”În prima şedinţă de Consiliu, deci proxima şedinţă de Consiliu vom supune spre aprobarea consiliului un regulament pentru ridicarea maşinilor care, în principal, blochează intrări, blochează traficul. Nu neapărat că dorim... nu dorim noi să îi penalizăm pe posesorii de auto, dar vă spun, există zone foarte aglomerate, cu parcări private, care au zeci, sute de locuri şi nu parchează acolo. De exemplu Colentina, Moşilor, parcarea din Pasajul Obor, în fiecare zi sunt sute de locuri goale. Atunci normal că îl voi penaliza pe cel care îmi parchează în rond sau pe artere de circulaţie. Ridicarea mașinilor va fi făcută de Poliţia Locală şi ADP. Taxa va fi... eu ştiu... probabil până în 500 de lei. Va fi tot supusă spre aprobare Consiliului Local. Vor fi ridicate mașinile care blochează stațiile RATB, trotuarele, drumul. Vine perioada de vacanţă şi traficul o să fie mult mai fluid, dar gândiţi-vă că neapărat în septembrie trebuie să începem ridicarea acestor mașini”.









Ce a promis Toader Mugur Mihai în campania electorală din 2016:



Reabilitare termică

- Finalizarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;

- Extinderea programului de reabilitare la case;

- Implementarea surselor de energie regenerabilă (panouri solare și fotovoltaice).



Locuințe sociale



- Program multianual pentru locuințe sociale și locuințe destinate persoanelor evacuate din casele naționalizate: OUG 74/2007;

- Proiect ANL destinat tinerilor și medicilor rezidenți.



Modernizare sistem rutier



- Reparații locale și capitale pentru străzile la care lucrările au ieșit din perioada de garanție;

- Străpungere str. Electronicii - str. Ziduri Moși și reconfigurare carosabil str. Ziduri Moși;

- Program de îmbunătățire a cailor de acces pentru persoanele cu dizabilități.



Educație



- Continuarea programului de modernizare a infrastructurii școlare, renovare, reabilitare, dotări;

- Introducerea catalogului electronic în școli - instrument util pentru profesori și părinți;

- Săli de sport: Școală nr. 28; Școală nr. 51; Școală nr. 4; Colegiul Național Mihai Viteazul; Colegiul Național Emil Racoviță;

- Susținerea bugetară pentru majorarea burselor școlare:

1. Burse sociale: 250 lei/luna;

2. Burse de merit: 200 - 400 lei/luna;

3. Burse de studiu : 400 RON/luna;

4. Burse de performanță: 500 lei/luna.



- reabilitare extindere pe fonduri europene: Colegiul Național George Coșbuc; Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida; Școală nr. 56 Jose Marți; Școală nr. 10

- Proiect: Grădiniță Cartier Ostrov - construcție;

- Creșă: 100 locuri - stradă Pancota;

- Construcția a încă 2 creșe - 350 copii;

- Dotarea cu ansambluri noi de joacă a grădinițelor din sector.



Salubritate, protecția mediului



- Taxa 0 la gunoi - scutirea de plata la taxa de colectare a deșeurilor menajere;

- Parteneriat, cu societățile de salubritate, de colectare selectivă a deșeurilor menajere în sisteme subterane de depozitare: mai curat, mai civilizat, mai economic;

- Suplimentarea coșurilor de gunoi stradale;

- Supraveghere și măsuri de sancționare pentru proprietarii ce dețîn terenuri neîngrijite și depozitari neconforme de deșeuri.



Parcări



- Sistematizarea locurilor de parcare de reședința;

- Construcția de parcări inteligente la solicitarea/acordul asociațiilor de proprietari;

- Finalizare parcare tip Park&Rîde (parcări la intrarea în zone de trafic intens) - Cora Pantelimon - 420 locuri (în construcție - PMB);

- Proiect parcare tip Park&Rîde - Sos. Petricani (intrarea A3);

- Construcție parcare tip Park&Rîde - Colentina;

- Construcție parcare supraetajată - stradă Ziduri Moși;

- Parcare subterană - 168 de locuri - Str. Ghe. Stănescu (zona Iancului).



Zone verzi și locuri de joacă



- Reamenajarea Parcului Sticlăriei, cu o suprafață de 60.000 mp, zona Vergului;

- Amenajarea spațiilor verzi din sector;

- Inițierea Planului Urbanistic Zonal Floreasca -"Cartier tip grădina";

- Iluminat public ecologic în parcuri și instituții publice;

- Amenajarea/Reamenajarea locurilor de joacă pentru copii.



Siguranță cetățenilor



- Dezvoltarea Sistemului de monitorizare video a domeniului public și a traficului rutier;

- Supraveghere video la toate unitățile de învățământ.



Economie



- Centru pentru dialog cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informații pentru investitorii potențiali și pentru cei interesați să se relocheze în Sectorul 2;

- Facilitarea parteneriatului cu mediul de afaceri și recrutarea forței de muncă recalificate.



Transparență instituțională



- informarea cetățenilor asupra activităților Primăriei Sectorului 2;

- consultarea cetățenilor în privința problemelor din sector;

- invitație pentru cetățeni la luarea deciziilor. - Finalizarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;- Extinderea programului de reabilitare la case;- Implementarea surselor de energie regenerabilă (panouri solare și fotovoltaice).Locuințe sociale- Program multianual pentru locuințe sociale și locuințe destinate persoanelor evacuate din casele naționalizate: OUG 74/2007;- Proiect ANL destinat tinerilor și medicilor rezidenți.Modernizare sistem rutier- Reparații locale și capitale pentru străzile la care lucrările au ieșit din perioada de garanție;- Străpungere str. Electronicii - str. Ziduri Moși și reconfigurare carosabil str. Ziduri Moși;- Program de îmbunătățire a cailor de acces pentru persoanele cu dizabilități.Educație- Continuarea programului de modernizare a infrastructurii școlare, renovare, reabilitare, dotări;- Introducerea catalogului electronic în școli - instrument util pentru profesori și părinți;- Săli de sport: Școală nr. 28; Școală nr. 51; Școală nr. 4; Colegiul Național Mihai Viteazul; Colegiul Național Emil Racoviță;- Susținerea bugetară pentru majorarea burselor școlare:1. Burse sociale: 250 lei/luna;2. Burse de merit: 200 - 400 lei/luna;3. Burse de studiu : 400 RON/luna;4. Burse de performanță: 500 lei/luna.- reabilitare extindere pe fonduri europene: Colegiul Național George Coșbuc; Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida; Școală nr. 56 Jose Marți; Școală nr. 10- Proiect: Grădiniță Cartier Ostrov - construcție;- Creșă: 100 locuri - stradă Pancota;- Construcția a încă 2 creșe - 350 copii;- Dotarea cu ansambluri noi de joacă a grădinițelor din sector.Salubritate, protecția mediului- Taxa 0 la gunoi - scutirea de plata la taxa de colectare a deșeurilor menajere;- Parteneriat, cu societățile de salubritate, de colectare selectivă a deșeurilor menajere în sisteme subterane de depozitare: mai curat, mai civilizat, mai economic;- Suplimentarea coșurilor de gunoi stradale;- Supraveghere și măsuri de sancționare pentru proprietarii ce dețîn terenuri neîngrijite și depozitari neconforme de deșeuri.Parcări- Sistematizarea locurilor de parcare de reședința;- Construcția de parcări inteligente la solicitarea/acordul asociațiilor de proprietari;- Finalizare parcare tip Park&Rîde (parcări la intrarea în zone de trafic intens) - Cora Pantelimon - 420 locuri (în construcție - PMB);- Proiect parcare tip Park&Rîde - Sos. Petricani (intrarea A3);- Construcție parcare tip Park&Rîde - Colentina;- Construcție parcare supraetajată - stradă Ziduri Moși;- Parcare subterană - 168 de locuri - Str. Ghe. Stănescu (zona Iancului).Zone verzi și locuri de joacă- Reamenajarea Parcului Sticlăriei, cu o suprafață de 60.000 mp, zona Vergului;- Amenajarea spațiilor verzi din sector;- Inițierea Planului Urbanistic Zonal Floreasca -"Cartier tip grădina";- Iluminat public ecologic în parcuri și instituții publice;- Amenajarea/Reamenajarea locurilor de joacă pentru copii.Siguranță cetățenilor- Dezvoltarea Sistemului de monitorizare video a domeniului public și a traficului rutier;- Supraveghere video la toate unitățile de învățământ.Economie- Centru pentru dialog cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informații pentru investitorii potențiali și pentru cei interesați să se relocheze în Sectorul 2;- Facilitarea parteneriatului cu mediul de afaceri și recrutarea forței de muncă recalificate.Transparență instituțională- informarea cetățenilor asupra activităților Primăriei Sectorului 2;- consultarea cetățenilor în privința problemelor din sector;- invitație pentru cetățeni la luarea deciziilor.

În ceea ce priveste spațiile verzi retrocedate, primarul spune că nu va da autorizații de construire in Parcul Plumbuita și Parcul Verdi. Mai mult, acum Primăria discută cu proprietarii răscumpărarea unei bucăți de 11.000 mp din Parcul Verdi.Toader Mugur Mihai: ”În Sectorul 2 au fost înscrise în jur de 1.770 de blocuri de locuinţe, cu 114-115 mii de apartamente. Din acestea, până în 2018, până acum, sunt recepţionate şi finalizate un număr de 1.128. Numai în ultimii doi ani, dacă vorbim de perioada mandatului meu, sunt recepţionate şi finalizate 530. Şi am în lucru încă 74, care vor fi finalizate până la sfârşitul anului. Pentru restul am încărcat în data de 7 mai, pe SEAP, documentația pentru avizul ANAP, pentru un nou lot de 221 de blocuri. Este un contract pentru proiectare, expertizare în vederea execuţiei. Sper să decurgă lucrurile normal şi din punctul de vedere al licitaţiei. Va fi tot acord-cadru, licitaţie deschisă şi cu publicarea în JUE şi v-am spus: foarte-foarte mult ne întârzie aceste proceduri şi premergătoare, şi procedura de licitaţie efectivă, cu termene care sunt mai mult sau mai puţin favorabile investiţiilor şi vechea problemă de contestaţii şi clarificări, solicitări de clarificări. Anul acesta cred că vom atribui contractul. Eu am planificat ca anul acesta să finalizăm proiectele pentru cele 221 şi, v-am spus, imediat, le scoatem la licitație pentru execuţie. Valoarea contractului de proiectare este estimată în jur de 30 de milioane. Iar la execuţie or să fie undeva la 245-250 de milioane.După ce le finalizăm și pe acestea ar mai rămâne de reabilitat în jur de 640 blocuri. Bine, aici, având în vedere şi caracterul discuţiei, trebuie să spun şi nemulţumirile. Mă rog, nemulţumirile din partea mea şi a cetăţenilor. Pentru că am avut şi situaţii mai puţin plăcute, cu anumiţi constructori și am fost nevoiţi să reziliem contractele, inclusiv, în anumite cazuri, în toate cazurile ne-am îndreptat împotriva constructorilor şi am solicitat sprijinul instituţiilor care se ocupă de acest lucru.Nu am depus proiecte pentru reabilitare termică pe fonduri europene. O să încercăm, în funcţie şi de solicitări... să accesăm și fonduri europene. Şi o să transmitem la asociaţii, dar pe fonduri europene trebuie acea co-participare din partea lor. Noi pe programul local avem taxă zero pentru persoanele fizice”.Toader Mugur Mihai: ”Trebuie să terminăm programul de reabilitare la blocuri. De fapt, programul, în esenţa lui, este un program de eficientizare energetică. Nu trebuie să-l privim strict ca un program care se referă numai la beneficiile care sunt aduse proprietarilor. Şi mari consumatori de energie sunt ansamblurile de locuinţe. De-aia, prin acest program, consumul de energie se reduce undeva la 35 până la 40%, care este considerabil. Reabilitarea la case o începem după ce finalizăm reabilitarea blocurilor. Nu pot să spun că se va demara până în 2020. Inclusiv în strategia şi-n programul de îmbunătăţire a mediului, a calităţii aerului este stipulată eficientizarea energetică la blocurile de locuinţe”.La grădiniţe nu am probleme din punctul acesta de vedere, avem 20 de grădiniţe independente ca unităţi şcolare şi, de asemenea, avem şi grădiniţe care aparţin, ca şi ordonatori de credite persoane juridice, de unităţi gimnaziale sau chiar şi liceale. Nu sunt probleme cu numărul de locuri din grădiniţe”.Toader Mugur Mihai: ”Pentru copiii care provin din familii defavorizate, să spun aşa, cu un nivel al veniturilor foarte-foarte scăzut, orfani, şi le-am majorat la 300 de lei, pe considerentul, v-am spus, social, desigur, dar şi educaţional, să încercăm să prevenim acel abandon şcolar, care, din păcate, inclusiv în Bucureşti se manifestă. În momentul de faţă, cred că am cel mai mare buget alocat pentru burse, bugetul pe anul ăsta este de 35 de milioane şi în jur de 13 mii de beneficiari, elevi. Trebuie înţeles că, într-adevăr, bursele de performanţă şi cele de merit, în special cele de merit, se acordă pentru meritele elevilor, pentru rezultatele pe care le au la învăţătură. Sunt criteriile generale şi criteriile specifice, ale unităţilor de învăţământ şi se acordă. Intră în cei 13 mii de beneficiari”.Toader Mugur Mihai: ”Urmează să finalizăm caietul de sarcini pentru atribuirea acestui serviciu. E o delegare de gestiune pentru serviciul de salubrizare, legislaţia este destul de stufoasă, presiunea este extraordinar de mare, şi internă, din partea cetăţenilor, şi externă, din partea Uniunii Europene. Programul Naţional de Gestiune a Deşeurilor a fost finalizat în decembrie 2017 şi au fost incluse anumite prevederi care trebuiau incluse şi la noi în studiu şi în caietul de sarcini. Dar în cel mai scurt timp va fi finalizat, trecut prin Consiliul Local şi, ulterior, demarăm licitaţia. delegarea de gestiune se va face pe o perioadă cuprinsă între 7 și 25 de ani, se va stabili prin caietul de sarcini. În funcţie de asta sunt stabilite tarife şi absolut tot, pentru că e acea amortizare a operatorului şi să continui: era vorba de acea taxă zero. În momentul de faţă, în Sectorul 2, contracte de salubrizare ale persoanelor fizice şi/sau juridice sunt în jur de 7 lei/lună. Dar a contract doar 60-65%. Atunci normal, şi e firesc să ne gândim: ceilalţi, care nu au contracte de salubrizare, unde duc gunoiul? Se iau măsuri. Da. Trebuie să-i amendezi în momentul în care îi prinzi, şi efectiv se dau amenzi. Avem şi sistemul de supraveghere video – nu foarte dezvoltat, dar este, şi el, de un real folos. Nu pot să-i oblig momentan. În momentul în care vom face delegarea de gestiune, vom introduce acea taxă, pe care să o colectăm noi, o taxă de mediu... Ea va fi stabilită prin contract şi prin licitaţie. Şi va fi, inclusiv acea taxă zero, pentru persoanele care vor colecta selectiv. Cred că până la finalul mandatului voi reuși să fac licitația și să atribui contractul.În total, deszăpezirea şi salubrizarea, bugetat este în jur de 110 milioane. Deci care cuprinde ambele servicii. Doar pentru deszăpezire, pentru iarna trecută am plătit î n jur de 20 de milioane de lei”.Toader Mugur Mihai: ”În situaţia în care au fost deteriorate sau furate sau... se poate face o solicitare şi s-au făcut completări şi se fac completări în permanenţă. Dar ca o paranteză: săptămâna trecută am avut o acţiune de salubrizare pe terenuri mai măricuţe, unde existau depozitări necontrolate. În câteva zile, din 11 locaţii au fost adunate în jur de o mie cinci sute de metri cubi. Numai pe o singură suprafaţă au fost 400 de metri cubi de gunoi aruncat”.Toader Mugur Mihai: ”Avem o problemă cu identificarea terenurilor pretabile. Pentru că era un proiect destul de avansat şi în campanie am spus, de exemplu o parcare supraetajată pe Ziduri-Moşi, dar pe urmă, verificând documentaţiile, este vorba de un ovoid foarte mare de 2000, care ar trebui mutat, costurile sunt mai mari decât costurile de construcţie a parcării. Am identificat şi avem acum în licitaţie parcări supraetajate, în Chişinău, numerele 12 şi 16 și Colentina 23-25, Aleea Dobrina şi Ciocârliei. Aici vorbim de parcări supraetajate.În ceea ce privește acele parcări modulare inteligente, din 10-12 locaţii, am reuşit acum să demarez, să spunem, procedurile numai pentru două. Ambele sunt în Pantelimon. Acolo este o nevoie stringentă. Dar numai pentru aceste două. De ce? Pentru că au fost tot felul de discuţii cu asociaţiile de locatari – că fac zgomot. Lucru care nu-i deranjant, sau nu este adevărat. În general, am putea să le amplasăm pe zonele unde sunt deja parcări de reşedinţă şi cei care au, normal că vin cu scandal că ei n-au nevoie. Până la urmă, poate o să facem şi puţin forţat lucrul ăsta.Parcările supraetajate vor avea, în funcţie de dimensiuni, în jur de 60-120-200 de locuri, şi acestea inteligente – sunt mai multe tipuri. Sunt, de fapt tipizate, cu 12, 24 locuri. Se va stabili un tarif lunar pentru cele tip carusel. Şi pentru celelalte, folosite ca parcare de reşedinţă, acelaşi lucru. Singura diferenţă, cele de tip carusel sunt mai costisitoare şi tariful va fi mai mare”.Toader Mugur Mihai: ”Ele sunt incluse în programul Primăriei Capitalei. Inclusiv cea din Iancului și cea din Pantelimon, din câte ştiu, luna asta se reiau lucrările şi sper ca în... tot anul ăsta să fie finalizată, pentru că, într-adevăr, în acea zonă avem mari probleme cu locurile de parcare. Pentru cele de pe Petricani și Colentina urmează să identificăm terenul”.Toader Mugur Mihai: ”Acea bretea sau străpungere chiar că ne-ar ajuta extrem de mult. Este într-o zonă foarte-foarte aglomerată, având în vedere că toate ansamblurile comerciale din zonă, Piaţa Obor, Veranda și ce-o să se mai construiască. Practic, proiectul este finalizat, lucrările sunt deja atribuite pentru proiectare şi execuţie. Mai avem un singur aviz de luat. Avem un aviz de principiu înainte, dar urmează avizul final de la CFR. Au şi ei o comisie tehnică, care se întâlneşte în anumite şedinţe, pentru eliberarea acestor avize. Calea ferată, practic, nu mai există. Era o cale ferată care mergea la Halele Obor pentru aprovizionare. În momentul în care se eliberează acest aviz, se începe lucrarea.”Tpader Mugur Mihai: ”Deja avem avizul ANAF luat pentru acordul cadru – reparaţii capitale. NU mai avem contract pentru reparaţii capitale, de vreo doi ani. Vorbim de reparaţii capitale la străzi. Pentru reparaţii locale, efectiv de când s-a terminat iarna se lucrează. Lucrăm cu echipele noastre, cu ADP-ul.Pentru marcajele rutiere avut anul trecut contract şi acum urmează să fac un alt contract, tot, pentru străzile pe care le avem în administrare”.Toader Mugur Mihai: ”Săptămâna asta am avut o întâlnire cu reprezentanţi de la ANL. Este vorba de transferul de teren care trebuie făcut printr-o hotărâre de Guvern, terenul din Fabrica de Glucoză, Dimitrie Pompei. Tergiversează. Sper să conştientizeze şi dânşii, cu atât mai mult cu cât s-ar face în parteneriat şi o parte din locuinţe sunt destinate cadrelor militare şi celor din Ministerul de Interne şi SRI. Este un teren pretabil pentru aşa ceva, mai ales că este în zona de nord, zona de nord care s-a aglomerat fantastic de mult, şi, fiind locuinţe pentru tineri în special, că acolo lucrează, majoritatea sunt tineri care lucrează în zona Pipera.... Pe listele de așteptare pentru locuințe sociale și pentru tineri avem undeva în jur de 2.000 de cereri”.Mai am la un centru social, tot aşa. Efectiv, tot terenul de lângă clădiri, din Gheorghe Şerban, de lângă două clădiri unde am asistaţi sociali, este revendicat. Şi, tot, să vedem cum procedăm. Probabil, până la urmă, tot voi fi nevoit să supun spre aprobare cumpărarea terenurilor”.Toader Mugur Mihai: ”Noi avem acum un proiect de reamenajare şi modernizare în totalitate la Parcul Morarilor. Mai avem un proiect și la parcul Sticlăriei. Acolo am igienizat, lucrăm la proiect, o să încercăm să fie un proiect tot eco-friendly, să fie un parc ecologic”.