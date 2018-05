București: Palatul Voievodal Curtea Veche va fi consolidat și restaurat de Primăria Capitalei prin Compania Municipală Consolidări

Palatul Voievodal Curtea Veche din Centrul Istoric al Capitalei va fi consolidat și restaurat de Primăria Capitalei prin Compania Municipală Consolidări SA, proaspăt înființată de Primarul Gabriela Firea. Termenul de execuție a lucrărilor de este 32 de luni calendaristice, iar valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 38 milioane de lei, exclusiv TVA, anunță primarul general pe pagina de Facebook.





Lucrarile vor incepe saptamana viitoare, in acest moment realizandu-se organizarea de santier.





În zona de nord se păstrează ruinele fostei băi turcești, alcătuită dintr-un subsol acoperit cu boltă cilindrică și protejat de un acoperiș provizoriu. În plus, pe lângă acestea s-au mai pastrat sub formă de ruină, un set de ziduri care marchează conturul fostului palat voievodal. Ruinele sunt amplasate în general în spații deschise.





După finalizarea lucrărilor de restaurare, Palatul Voievodal Curtea Veche va deveni un spațiu muzeal în care se vor regăsi spații expoziționale cu caracter temporar și permanent, spații multifuncționale destinate întrunirilor și manifestărilor culturale, spații administrative (birouri), spații tehnice necesare asigurării climatizării, spații de depozitare materiale arheologice, hol principal de acces, cafenea, magazine.





Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche păstrează cele mai vechi mărturii istorice din Bucureşti, care datează din secolul al XIII-lea, insa cel mai important aspect îl reprezintă continuitatea locurii acestui spațiu timp de peste 500 de ani, foarte puţine locuri din Bucureşti avand această valoare istorică. Muzeul este organizat în incinta Curţii Domneşti, reşedinţă a principilor Ţării Româneşti începând din secolul al XIV-lea. Între anii 1459-1660, Bucureştiul a fost reşedinţa domnitorilor Ţării Româneşti, în paralel cu vechea capitală a Târgoviştei, iar după anul 1660 a rămas capitală unică.





”Proiectul Municipalitatii are ca scop, în afara protejării, restaurării și consolidării, funcționalizarea și punerea în valoare a vestigiilor și recomandă o serie de intervenții absolut necesare asupra vestigiilor, unele directe, cu rol de asigurare a integrității și stabilității structurii, altele indirecte, cu rol de a înlătura factorii care pun în pericol starea acestui monument. Situat in Str. Franceză nr. 19-23, in Centrul Istoric al Municipiului Bucuresti, Vechiul Palat Voievodal este alcătuit dintr-un corp cu pivnițe acoperite cu terasă circulabilă, iar in partea de est se mai păstrează trei travee ale fostului palat aflat în diferite stări de conservare.”, a postat Gabriela Firea pe pagina de Facebook.Perioada de glorie a Curţii Domneşti a fost în timpul domniei lui Constantin Brancoveanu (1688-1714), când suprafaţa palatului și a grădinilor însumau 25.000 mp, într-un perimetru delimitat azi, la sud, de râul Dâmboviţa, la vest de străzile Smârdan şi Şelari, la nord de artera comercială Lipscani, iar la est de bulevardul I.C. Brătianu. Muzeul a fost amenajat între anii 1969-1974 şi păstrează în cea mai mare parte amprenta istorică a secolului al XVIII-lea precum şi fragmente de ziduri din timpul domniei lui Vlad Ţepeş (1456-1462), alături de fundaţiile primei reşedinţe din secolul al XIV-lea.