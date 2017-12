"N-avem sange!" - mesajul campaniei de informare cu privire la importanta donarii de sange in "luna cadourilor"

In acest context, de luni pana vineri, intre orele 7,30 si 13,30, Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti are portile deschise pentru a primi cat mai multi donatori. Luni, 11 decembrie, incepand cu ora 9,00, Centrul mobil de donare se va afla la sediul Primariei Capitalei, se precizeaza intr-o postare pe pagina de Facebook a PMB "Sangele donat salveaza, anual, un milion de pacienti. O punga de sange salveaza 3 vieti. In decembrie, 'luna cadourilor', numarul donatorilor scade cu un sfert. "N-avem sange!" Este mesajul campaniei de informare cu privire la importanta donarii de sange, in "luna cadourilor". Semnalul de alarma este tras de Primaria Capitalei prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, impreuna cu Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti. Potrivit cifrelor oficiale, ultima luna din an aduce, in medie, cu 25% mai putini bucuresteni la Centrul de Transfuzie Sanguina. In acelasi timp, insa, cererea spitalelor ramane la fel de mare. In Capitala, sunt 60 de spitale de stat si private, dintre care 14 de urgenta. Lunar, cererea de sange este de trei ori mai mare decat cantitatea care poate fi oferita. De aceea, in decembrie, Primaria Capitalei si ASSMB ii invita pe bucuresteni sa le faca un cadou celor aflati in nevoie. (...) La fiecare 2 SECUNDE, un pacient are nevoie de sange!", este postarea de pe pagina de socializare a Primariei Capitalei.